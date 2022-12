Estos son los técnicos que suenan para reemplazar a Alfredo Arias en Santa Fe

Estos son los candidatos a reemplazar a Alfredo Arias en Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Independiente Santa Fe comenzará un nuevo proceso para el 2023. Las directivas del club buscan un reemplazo para Alfredo Arias, quien mientras disputaba los cuadrangulares con el cuadro ‘Cardenal’, reveló que se marcharía del equipo una vez terminara el certamen para firmar con Peñarol de Uruguay. El club maneja varios candidatos y los hinchas dan su opinión al respecto en las redes sociales.

Tras el clásico capitalino, Alfredo Arias habló como técnico de Independiente Santa Fe por última vez ante los medios de comunicación, allí agradeció a las directivas del club por confiar en él y expresó que le gustaría regresar al equipo bogotano en un futuro.

“Acá en Santa Fe es difícil irse cuando puedes ir a comprar al supermercado, cuando puedes salir y no esconderte de un insulto, porque eso implica nuestra profesión. Han sido respetuosos siempre, me han ayudado todo lo que han podido. Agradecer al presidente que me trajo, a la hinchada que hoy vino a alentar, hicimos el gol y deberíamos haber ganado por ellos, pero bueno, no pudimos, estábamos ante un gran equipo”, aseguró Arias, quien añadió que, “es verdad que estoy un poco viejo, pero ojalá pueda volver a Santa Fe algún día. Sería buenísimo”.

También puede leer: “Santa Fe jugó para salvar la honra y de paso joder al rival”: las polémicas declaraciones de un periodista deportivo

Independiente Santa Fe no logró cumplir el objetivo de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay tras empatar 1-1 con Millonarios en la última fecha de los cuadrangulares. El equipo bogotano, pese a que no fue uno de los gran favoritos el título en el comienzo del torneo, poco a poco empezó a mostrar una mejor faceta, llegando a consolidarse como el mejor equipo de la fase todos contra todos y sumar 34 puntos. En los cuadrangulares quedó en la tercera posición con 9 unidades a 3 de Pereira que jugará la última fase del torneo ante Medellín.

Ahora el club bogotano debe empezar nuevamente una temporada con varios objetivos por delante, además de volver a ser protagonistas en la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe volverá a jugar torneos internacionales y será uno de los equipos colombianos que estará presente en la próxima edición de la Copa Sudamericana 2023.

Esto le puede interesar: Alarmas en Santa fe: Wilson Morelo insinúa que se va del equipo bogotano

Quién podría reemplazar a Alfredo Arias

Aunque ya son varios los nombres que empiezan a sonar en Independiente Santa Fe para reemplazar al técnico uruguayo, aún no se ha confirmado nada desde el club, sin embargo, algunas versiones señalan que las directivas no buscarían a un entrenador de gran renombre, sino que apostarían por alguien de un perfil más bajo, esto debido a algunas de las dificultades económicas que afronta el cuadro ‘Cardenal’.

El venezolano jugó en Santa Fe en 1995 hasta 1997. Foto: Colprensa

Uno de los nombres que ha sonado en los últimos días es el de Rafael Dudamel, entrenador que una enorme experiencia y que en sus tiempos como portero también vistió la camiseta albirroja entre los años 1995 y 1997. Como técnico ha dirigido a la selección venezolana, al Atlético Mineiro, a la Universidad de Chile y al Deportivo Cali.

Y si lee esto: Estos son los clubes colombianos que disputarán torneos internacionales en el 2023

Otro de los nombres que aparece en la lista es la del entrenador Harold Rivera, quien ya pasó por Independiente Santa Fe hace un corto tiempo y es recordado por haber sacado al club de uno de los momentos más complicados, sin embargo, pese a su pasado en el equipo, es uno de los candidatos menos favoritos de la hinchada.

El técnico aparece como uno de los candidatos para llegar a Santa Fe. Foto: Colprensa

Algunos de los comentarios de los hinchas señalaban que, “No estoy de acuerdo, no es un técnico para momentos decisivos ni para torneos internacionales”; “Causo perder una final contra el equipo innombrable y el peor oso del equipo en copa libertadores.... Fin”; “Solo le regaló una estrella al América...un detalle menor”.

Otro de los grandes candidatos a convertirse en entrenador de Independiente Santa fe y tiene algunas opciones es el uruguayo Eduardo Uzal, quien era el asistente técnico de Alfredo Arias, y quien podría continuar el proceso que venía realizando el entrenador.

SEGUIR LEYENDO: