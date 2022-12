Alcalde de Cali apoyó la propuesta de liberar a los jóvenes de la Primera Línea: “Hace bien el señor presidente Petro en nombrarlos gestores de paz”

El alcalde dijo además que crearía desde las dependencias de paz municipales los espacios para vincular y poner en ejercicio a los gestores, en los que pidió incluir a los policías que también fueron detenidos durante las protestas sociales del 2021. (Colprensa - Álvaro Tavera). Imagen de archivo.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se mostró de acuerdo con la idea del presidente Gustavo Petro de liberar a los jóvenes capturados durante el paro nacional en contra del gobierno del expresidente Iván Duque. Además, aseguró que la Alcaldía estará pendiente para coordinar las labores respectivas en el momento en que sean declarados como gestores de paz.

“Estoy completamente de acuerdo que jóvenes detenidos por participar en el paro nacional sean puestos en libertad. Hace bien el Sr Pdte @petrogustavo en nombrarlos como Gestores de Paz , nuestra Alcaldía estará atenta para coordinar labores en la ciudad #ElDialogoEsElCamino”, escribió el mandatario.

Así mismo, dijo que crearía desde las dependencias de paz municipales los espacios para vincular y poner en ejercicio a los gestores, en los que pidió incluir a los policías que también fueron detenidos durante las protestas sociales del 2021.

“Ellos (los capturados de la Primera Línea) pueden continuar pagando su condena, pero siendo excarcelados ejerciendo funciones en pro de la paz y convivencia. No comparto la idea de que después de semejante momento tan difícil las personas sigan en prisión. Por eso, abro las puertas de Cali a que se puedan cumplir esas condenas en concordancias con los planes sociales de la Alcaldía”, dijo Ospina desde el Congreso de la República.

Cabe recordar que el presidente Petro había hecho el anuncio de que los jóvenes capturados durante el Paro Nacional serán liberados y declarados como gestores de paz con el fin de que puedan pasar las festividades decembrinas con sus seres queridos.

“Centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de nochebuena en Colombia. Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, afirmó el presidente.

Esta iniciativa ha generado muchas críticas por parte de la oposición, no solamente porque hay incertidumbre en la manera como se hará el proceso de liberación, sino porque se considera una intervención del Ejecutivo en la justicia.

“Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como ‘gestores de paz’ a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad”, declaró el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay manifestó: “Integrantes de la “primera línea” están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura. No por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador”.

Sin embargo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que no habría ninguna amnistía ni indulto para los jóvenes, sino que se utilizará una figura transitoria avalada en la Ley 418 de 1997. Señaló además que se revisará caso por caso para establecer cuáles de los jóvenes privados de la libertad son líderes juveniles que puedan contribuir a la construcción de paz en sus comunidades para nombrarlos como gestores de paz.

Así mismo, aseguró que la liberación no se hará sin contar con los jueces y fiscales y que de hecho habrá una reunión entre Petro y el Fiscal General, Francisco Barbosa, para revisar los pormenores del tema. “Esto no es amnistía ni indulto. Todos los procesos penales continuarán bajo su curso. Lo que se utilizará es una figura transitoria”, señaló el ministro.

