Primera línea: oposición y hasta exministros del gobierno Duque cuestionan “impunidad”

Desde senadores opositores y hasta exfuncionarios del gobierno Duque han cuestionado la iniciativa del presidente Gustavo Petro. Archivo (EFE/Ricardo Maldonado Rozo)

La iniciativa del presidente Gustavo Petro sobre liberar a quienes fueron detenidos en protestas para ser gestores de paz en el actual gobierno no ha dejado de generar polémica en la oposición. No han sido pocos los congresistas inconformes con la iniciativa planteada por el mandatario, quien afirmó también desde la Convención Nacional Campesina que el objetivo es que antes de Navidad esos jóvenes estén fuera de las cárceles.

Desde congresistas del Centro Democrático hasta exfuncionarios del gobierno de Iván Duque han criticado la medida aún cuando ministros como el de Interior y Defensa han afirmado que no habrá indultos o impunidad sobre quienes podrían convertirse en gestores.

Justamente una de las voces que más ha cuestionado esta medida es la de María Fernanda Cabal, que a través de su cuenta de Twitter se ha despachado contra el Gobierno nacional y la supuesta impunidad que habría contra integrantes de la primera línea. Incluso, se ha encargado de difundir casos en los que murieron policías, algunos de ellos a manos de jóvenes que hacían parte de ese grupo.

Un caso que rememoró fue el del patrullero Carlos Andrés Rincón, asesinado y arrojado al Río Cauca. De acuerdo con las autoridades, los capturados por ese hecho harían parte de la primera línea que también estaba realizando bloqueos en vías en Cali.

En contexto: Ministro de Defensa ratifica que integrantes de la primera línea imputados por la Fiscalía no podrán ser gestores de paz

María Fernanda Cabal recordó este y otros casos en medio del anuncio del presidente Petro de liberar a detenidos en manifestaciones. Vía Twitter (@MariaFdaCabal)

Otro caso evocado por Cabal fue el del capitán Jesús Alberto Solano, asesinado por más de 20 puñaladas. Por este hecho fueron capturadas tres personas. Vía Twitter (@MariaFdaCabal)

Por su parte, la también uribista Paloma Valencia aseveró que, primero, el Gobierno nacional nombrará como gestores de paz “a quienes delinquieron desde la primera línea”; después, indicó que ese gesto sería aceptar que los detenidos también son parte del ELN.

“¿Qué implica esto para la elección de Petro como Presidente? ¿Así como le da impunidad a la primera línea, viene el pago al ELN?” Cuestionó la también senadora del partido derechista.

A través de Twitter, la senadora Paloma Valencia también criticó la designación de detenidos en protestas como gestores de paz. Vía Twitter (@PalomaValenciaL)

Quien llegó a conclusiones similares fue el exministro de Defensa Diego Molano, que al igual que Valencia, afirmó que los integrantes de la primera línea judicializados son del ELN; y fue más allá al decir que las organizaciones humanitarias que participaron en las masivas movilizaciones de 2021 eran en realidad de esta estructura ilegal.

El exministro de Defensa, Diego Molano también se despachó contra la liberación de jóvenes detenidos durante el paro nacional de 2021. Vía Twitter (@Diego_Molano)

Otro opositor al gobierno Petro que no se mostró de acuerdo con la iniciativa fue el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, que también habló de impunidad y replicó que el mandatario quiere nombrar como gestores de paz a quienes están en la cárcel “no por protestas sino por generar terror”.

El excandidato presidencial también dijo que habría impunidad para los integrantes de la primera línea detenidos en protestas. Vía Twitter (@FicoGutierrez)

Más allá de los cuestionamientos, lo cierto es que desde el pasado domingo 4 de diciembre el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha sostenido que no habrá impunidad contra quienes sean liberados.

“Es muy importante señalar que aquí no existe ni amnistía, no existe indulto, no existe perdón judicial. Es una medida simplemente transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”, dijo el funcionario en diálogo con Noticias Caracol ese mismo día. Mismas palabras repitió al término del consejo de seguridad realizado este lunes en Casa de Nariño.

Sumado a eso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático al confirmar que los miembros de la primera línea que ya han sido condenados no podrán ser gestores; lo que quiere decir, que alias 19 no será cobijado con esta medida.

