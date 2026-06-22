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Lionel Messi: Néstor Lorenzo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó como máximo goleador de los mundiales

El capitán de la Selección Argentina marcó un doblete ante Austria y se convirtió en el goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 anotaciones en total

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Resumen y goles del partido entre la Selección Argentina y Austria, que finalizó 2-0 a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni. Los dos goles fueron de Messi, que se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo - crédito TyC Sports

Lionel Messi es el nuevo máximo goleador en la historia de los mundiales. El 22 de junio seguirá siendo una fecha histórica del fútbol argentino, no solo porque es el día en el que Diego Maradona le anotó dos goles a Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986, también porque fue el día en el que el actual capitán de la Selección Argentina llegó a 18 goles para convertirse en el jugador que más goles ha hecho en la historia de la máxima cita orbital.

El registro generó reacciones de todo el mundo. Una fue la del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien en la rueda de prensa oficial previa al partido ante República Democrática del Congo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó Messi.

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Cuando me ofrecieron votar en los premios del Balón de Oro, elegí a Messi y me dijeron: ‘Messi no está nominado, una disculpa’. Mientras Messi esté en el campo es uno de los mejores jugadores o el mejor“, afirmó.

El seleccionador de la Tricolor, cuya nacionalidad es Argentina, aseguró que no le sorprende los récords que alcanza Lionnel Messi - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Reveló, además, una anécdota de su primer voto en ese galardón, que pertenece a la revista France Football. No mencionó el año al que corresponde esa elección, pero correspondería a 2024, pues en esa temporada Lionel Messi no fue nominado al Balón de Oro y Lorenzo votó como director técnico de la Selección Colombia. Si bien el número diez de la Albiceleste tampoco hizo parte de la nominación en 2022, ese año Lorenzo no votó, pues no cumplía con los requisitos de dirigir una selección nacional, ser leyenda o pertenecer a la FIFA, era entrenador de Melgar en Perú.

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Lorenzo aseguró que las pausas de hidratación le permiten una conversación de tres a cuatro minutos con sus jugadores colombianos - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La reacción de Messi a su récord

La reacción de Lorenzo estuvo por la misma línea que la expresada por Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, quien al término del partido expresó: “Ya no sé qué decir de Messi. Amo mucho a Leo”. Dos de los compañeros de Messi también se refirieron al récord alcanzado por su capitán. Primero fue Lisandro Martínez, el defensor central: “No hay que compararlo porque él está solo ahí en la cima. Estos momentos son mágicos”, dijo. Mientras que el delantero Julián Álvarez calificó ese momento de mágico.

Messi también se refirió a su logro al término del partido: “Feliz de poder alegrar a los argentinos, este grupo ha estado brindando felicidad desde hace un tiempo y sigue intentando y perseverando sin detenerse. Dios es muy grande, y me sigue regalando momentos únicos. Seguiremos disfrutando mientras dure todo esto”, aseguró el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Lionel Messi comenzó la Copa del Mundo 2026 con cinco goles en dos partidos, hizo tres ante Argelia y dos ante Austria - crédito Troy Taormina/Reuters
Lionel Messi comenzó la Copa del Mundo 2026 con cinco goles en dos partidos, hizo tres ante Argelia y dos ante Austria - crédito Troy Taormina/Reuters

Así ha distribuido Messi sus goles en los Mundiales

Lionel Messi ha dejado una huella histórica en los Mundiales, tanto en categorías juveniles como en la máxima competición del fútbol. El argentino suma 19 goles en torneos organizados por la FIFA: seis en la Copa Mundial Sub-20 y 13 en la Copa Mundial de mayores, una cifra que refleja su protagonismo durante casi dos décadas.

Su primera gran aparición internacional llegó en el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005, donde fue una de las figuras de Argentina. Messi marcó seis goles, recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo y la Bota de Oro como máximo goleador, además de conquistar el título con la selección juvenil.

En los Mundiales de mayores, su primer gol llegó en Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro. Después anotó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, torneo en el que alcanzó su mejor rendimiento mundialista con siete goles y lideró a Argentina hacia su tercer campeonato del mundo.

Con estos registros, Messi se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes en la historia de los Mundiales, dejando una marca que combina talento, liderazgo y momentos inolvidables.

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