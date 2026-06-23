Colombia

Armando Benedetti reveló que “discutiría con el presidente” las observaciones de las autoridades electorales tras la segunda vuelta

Las organizaciones reiteraron durante la reunión que el sistema electoral funcionó correctamente y que los márgenes de error esperados podrían ser mínimos, por lo que el ministro del Interior se refirió al respecto

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El proceso disciplinario busca esclarecer la posible participación de empleados de la Corte Suprema en la divulgación de información reservada - crédito @MinInterior / X
Armando Benedetti aseguró que la jornada le permitió comprender con mayor claridad algunos aspectos técnicos relacionados con el escrutinio y el preconeteo- crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de segunda vuelta que se llevaron a cabo el 21 de junio de 2026 y anunció que trasladará las explicaciones técnicas de las autoridades electorales directamente al presidente Gustavo Petro, con el fin de buscar aclarar las dudas que rodean el cierre de las votaciones.

Y es que el alto funcionario participó en una cumbre clave del Gobierno con los organismos de control para revisar el estado del preconteo y especificar la manera en que se hacen escrutinios definitivos.

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El pronunciamiento se da en un ambiente de expectativa nacional tras conocerse los datos preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los cuales revelan un escenario reñido en el que el abogado Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando por un estrecho margen de 250.830 sufragios al candidato de izquierda Iván Cepeda, que alcanzó 12.708.712 votos con el 99,99% de las mesas informadas.

Durante el encuentro celebrado al siguiente día de los comicios, Benedetti acompañó al procurador general Gregorio Eljach, al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que explicaron detalladamente que el sistema electoral funcionó de manera correcta y que confían en que el margen de error sea mínimo.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que trasladará al presidente Gustavo Petro las explicaciones técnicas entregadas por las autoridades electorales sobre el desarrollo de los comicios presidenciales - crédito @AABenedetti/X
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que trasladará al presidente Gustavo Petro las explicaciones técnicas entregadas por las autoridades electorales sobre el desarrollo de los comicios presidenciales - crédito @AABenedetti/X

Esta explicación oficial generó la curiosidad de la prensa, que cuestionó al jefe de la cartera del Interior sobre si quedaba conforme con el reporte institucional, al tener en cuenta que el presidente Petro manifestó en redes sociales sus sospechas de un presunto fraude debido a supuestas fallas en el software electoral que maneja la Registraduría en manos de Thomas Greg & Sons, empresa fundada por la familia Bautista, con la que él tiene sus reparos.

“Bueno, la palabra ‘satisfecha’ no sé si la debería usar o no, pero sí comprendo mucho mejor lo que está sucediendo, porque hay temas en los cuales es relevante, pero uno no lo comprende completamente. Yo me llevo esa observación para discutirla con el presidente”, señaló el ministro del Interior, al mantener una postura prudente frente a la controversia.

Ante las versiones que circulan en las plataformas digitales sobre posibles llamados a la ciudadanía para rechazar los resultados de las urnas, los periodistas también interrogaron al ministro sobre los focos de concentraciones que se están organizando en diferentes puntos de Colombia y el impacto que estas movilizaciones podrían tener en la estabilidad civil.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reafirmó que no modificará su postura sobre las tomas a entidades estatales en Bogotá - crédito @MinInterior/X
El ministro del Interior, Armando Benedetti, optó por una postura prudente y evitó pronunciarse de manera definitiva sobre las inquietudes planteadas desde distintos sectores políticos- crédito @MinInterior/X

Armando Benedetti fue categórico al defender el derecho constitucional a la manifestación ciudadana, pero insistió en que el límite inquebrantable de estas expresiones debe ser el respeto por la tranquilidad y la vida de los demás colombianos.

“Bueno, usted dice que se van a congregar para protestar. No sabríamos si es para protestar sí o no, pero toda congregación que se haga pacífica, que sea para protestar, es bienvenida. El problema es cuando es la violencia, cuando uno ataca al otro. Repito, todo lo que sea en paz, de forma pacífica, bienvenida la protesta”, afirmó el alto funcionario, que mantiene una estrecha relación con el presidente Petro.

Las garantías institucionales durante el proceso electoral

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó un balance sobre el comportamiento del orden público en todo el territorio colombiano y destacó el masivo despliegue de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para proteger el derecho al voto.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expuso en una reunión con representantes de la Celac, la ONU y la Unión Europea los avances del país en la lucha contra el narcotráfico - crédito Andrea Puentes/Presidencia
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los puestos de votación contaron con cobertura total durante la jornada democrática - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Sánchez resaltó que la jornada electoral se convirtió en un triunfo logístico para las instituciones colombianas, pues los reportes oficiales confirman que las mesas de votación operaron bajo condiciones plenas de seguridad jurídica y física: “En este tema de las elecciones, tal como lo ha dicho la Registraduría y el señor procurador, se cubrió durante este Gobierno y en estas elecciones el 100% de los puestos de votación y se garantizó unas elecciones seguras, libres”.

“Se garantizó el orden público. Esto es un éxito para toda Colombia y un reconocimiento también a la fortaleza que yace aquí en la articulación, pero también al trabajo de esos 408.000 hombres y mujeres que se desplegaron para este Plan Democracia”, concluyó el jefe de la cartera de Defensa.

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