Humberto de la Calle le pidió al gobierno Petro tramitar vía Congreso legislación para que miembros de la Primera Línea sean gestores de paz

El exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc manifestó que este no es un tema menor porque atentaría contra el Poder Judicial. Fotos: Colprensa.

En medio de la polémica por la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de que los jóvenes de la Primera Línea, capturados por la realización de múltiples delitos, sean gestores de paz, el senador Humberto de la Calle le pidió al jefe de Estado que, entonces, esa iniciativa se trámite vía Congreso de la República.

En esa línea, el congresista aseguró que las condiciones para estos jóvenes deben quedar claras debido a que, en la aprobación de la Ley de Orden Público, conocida como Paz Total, no se contemplaron artículos que eliminen órdenes de captura. Sin embargo, dijo entender la posición del gobierno Petro frente al tema.

Aunque desde el Ejecutivo dieron a conocer que los citados criminales, que no cometieron delitos grave no saldrán de la cárcel, para de la Calle el “problema para el Gobierno es cómo distinguir, entre esos casos, donde puede haber algo de razonabilidad y los casos graves. Algunos, incluso, ya condenados”, dijo el congresista.

Además, aseguró que son “irrealizables” las suspensiones de órdenes de captura porque ya se cumplieron y es lo que le pide al presidente Petro que explique.

“Esas son personas que están siendo juzgadas, luego me parece que ahí hay un vacío en la argumentación del Gobierno, que es grave, y que debería remediarse, si el gobierno lo quiere, mediante una nueva discusión razonable en el Congreso. Creo que el Gobierno debe presentar un proyecto de ley específico para eso”, indicó el senador Humberto de la Calle.

El congresista también agregó es necesario se cuidadoso frente al tipo de delitos y lo que pasaría con los procesos de los integrantes de la Primera Línea. FOTO: Senado de Colombia

Además, reprochó que se debe explicar si, con esa idea, se estaría violando la división de poderes pues desde el Gobierno estarían tumbando, entonces, las decisiones de los jueces y, por ende, de la Rama Judicial. “Esto no es santanderismo, este es el tema crucial del Estado de Derecho. Estamos trabajando con el corazón del Estado de Derecho, que es la capacidad del Ejecutivo de incidir en decisiones judiciales, luego no basta con hacer analogías o buscar caminos inexistentes, debería quedar absolutamente claro y propongo que se discuta nuevamente en el Congreso porque eso no quedó en la Ley de Orden Público”, dijo el exjefe negociador con las Farc.

Desde la Coalición Verde Centro Esperanza, donde milita de la Calle, también se hicieron otros pronunciamientos. Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano opinó al respecto y dijo que, pese a que se le debe respetar el debido proceso a los manifestantes, no se puede liberar a quienes infringieron la ley.

“La justicia es democracia y seguridad Jóvenes presos por hechos del paro TIENEN garantías judiciales y apoyo de los mejores abogados para evitar posibles injusticias en algunos casos. Hay crímenes, hechos probados en procesados que NO pueden ser premiados como ‘gestores de paz’”, aseguró la congresista.

Imagen de referencia de la primera línea en el sector de Siloé en Cali (Valle del Cauca) durante el paro nacional. Foto: Colprensa

Por su parte, el senador Ariel Ávila, de esa misma bancada, hizo un recuento de los manifestantes que podrían ser gestores de paz en el actual Gobierno y aseguró que la propuesta no es un “indulto” o “amnistía” para los de la Primera Línea, sino que promueve una “figura de gestor de paz mientras en el caso de los que están investigados, el proceso sigue”, comentó.

“Un muchacho de 19, 20 o 21 años, que pudo haber roto un vidro o hizo un bloqueo, merece una segunda oportunidad en la sociedad. La sociedad no tiene por qué condenarlo a otros 50 o 60 años de vida, sino que la sociedad dice lo perdono y le damos una segunda oportunidad}”, agregó el senador, quien recordó que los gestores de paz se han promovido en los últimos gobiernos en Colombia.

Sobre los gestores de paz: El verdadero reto es distinguir entre quienes cometieron irregularidades y quienes atentaron contra la vida y los derechos. ¡Ojo! La ley de Orden Público no permite suspender procesos. Se deben revisar estos vacíos con cuidado. pic.twitter.com/Mea6ED1y96 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) December 6, 2022

Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que los miembros de la Primera Línea que fueron imputados por la Fiscalía no podrán ser gestores de paz. En ese orden, Sergio Andrés Pastor, conocido también como alias 19, no podrá ser liberado y tampoco incluirse en esa medida que hace parte de la Paz Total, convertida ya en política de Estado por vía legislativa.

