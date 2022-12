Manuela Gómez explicó por qué se reconcilió con Marcela Reyes: “Para mí el perdón es un acto de madurez”

Manuela Gómez y Marcela Reyes. Foto: Instagram @manugomezfranco1 y @marcelareyes

Entre las figuras de las redes sociales es muy común ver riñas entre ellos, por ejemplo, Yina Calderón vs. Epa Colombia, Nicolás Arrieta vs. Yeferson y Cintia Cossio o Manuela Gómez vs. Marcela Reyes. Respecto a estas dos últimas, los rumores de que tenían una mala relación datan desde el año 2020.

Por aquel tiempo, Reyes hizo comentarios sobre Gómez que disgustaron a la empresaria y viceversa. Por poner un ejemplo, durante una transmisión en vivo la Dj de guaracha dijo sobre Manuela Gómez que el contenido que publicaba en sus redes sociales era “estúpido”.

También le puede interesar: Video | Manuela Gómez y Marcela Reyes, una guerra fría de influenciadoras

Posteriormente, cuando la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ activó la ventana de preguntas en sus redes sociales y un usuario le planteó lo siguiente por aquel tiempo: “¿Qué opinas de Marcela Reyes? Dijo en un en vivo que tu contenido era muy estúpido”; comentó que respetaba la opinión de la Dj, además de: ”Lo que pasa es que yo no necesito estarme exhibiendo para generar, además, cuando tuve la oportunidad de opacarla tocando lo hice y la saqué del estadio más que ella”.

Este año llegó la reconciliación:

A su vez, ambas también dijeron que no se conocían muy bien e hicieron más comentarios sobre la otra. Sin embargo, ya mucho ha llovido desde entonces y durante los recientes días se supo de su reconciliación. Para empezar, fue Marcela Reyes quien comenzó por compartir unas Historias de Instagram en las que se le vio compartiendo con Manuela Gómez en lo que parece ser un bar. En ese momento ambas dieron cuenta de que ya eran amigas.

Ahora, unos cuantos días después de lo anterior, fue Manuela Gómez quien quiso ampliar los detalles de la reconciliación, fue así que dijo en su perfil de Instagram:

También le puede interesar: Yina Calderón y Manuela Gómez protagonizan nuevos enfrentamientos en redes sociales

“Lo que sucedió con Marcela Reyes a mí me gustó, me gustó muchísimo porque tanto ella como yo nos dimos la oportunidad de evolucionar esa parte de: ¿Es en serio?, ¿para qué estamos peleando?, ¿por qué estamos peleando?; no hay necesidad, venga comuniquémonos, cuadremos qué fue lo que pasó, el problema aclarémoslo de buena manera, con el diálogo y me encantó haber hecho las paces con Marcela”.

Más adelante, la empresaria antioqueña destacó que el perdón es un acto de madurez.

“Cuando la vida te enseña tantas cosas y te da tantos golpes y aprendes de esos golpes, dices: ¿Vale la pena realmente estar con mala vibra con alguien? no vale la pena pelear o enemistarse con las personas por bobadas, la vida es tan corta, mañana ingresamos a un hospital y quién nos asegura que vamos a salir vivos como pa’ uno ponerse a seguir con el conflicto, para mí el perdón es un acto de madurez y de demostrar lo que uno tiene en la cabeza”.

Manuela Gómez explicó por qué se reconcilió con Marcela Reyes

Manuela Gómez reveló por qué prefiere mantenerse soltera:

Manuela Gómez suena entre los medios de comunicación y redes sociales por múltiples temas, uno de ellos su vida sentimental; puesto que parece ser que si la empresaria paisa está soltera o en pareja es algo que genera gran interés entre sus seguidores y fanáticos. En este sentido, durante los recientes días la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ activó la venana de preguntas desde sus Historias de Instagram y uno de los tantos usuarios que la siguen en dicha red social le planteó el siguiente interrogante: “¿Estás enamorada Manu?”

Enseguida, con aparente entusiasmo y alegría Gómez contestó en primer lugar: “¡No! ¡No!”; posteriormente aseguró que por el momento no quiere enamorarse y explicó las razones por las que prefiere mantenerse soltera.

Manuela Gómez explica por qué prefiere mantenerse soltera: “Por ahora no quiero estar enamorada”

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: