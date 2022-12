Fiscal general de la Nación Francisco Barbosa confirmó que tiene covid-19

En imagen, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa tiene covid 19. Foto: Colprensa - Fiscalía

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa no pudo asistir a la reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, como se tenía previsto desde hace unos días, dicho encuentro buscaría hablar de más de 200 casos de jóvenes que estarían a esperas de conocer cuál será su destino en medio de la propuesta de Petro de dejarlos en libertad y convertirlos en gestores de paz.

El ente judicial informó en la mañana del lunes que Barbosa fue diagnosticado con COVID 19 pero que su estado de salud es buena, por lo que solo estará aislado por unos días: “En este momento el fiscal Barbosa presenta un buen estado de salud; sin embargo, en atención a las recomendaciones médicas, cumplirá aislamiento preventivo, por lo tanto, no atenderá presencialmente las actividades previstas en los próximos días”.

Esto, además, obligó que fuera cancelada su agenda de trabajo: “El fiscal general acaba de ser diagnosticado con covid-19, por lo que su agenda de trabajo fue cancelada”.

Reunión entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa fue cancelada. Foto: De archivo / Reuters

¿Qué dice Petro sobre los jóvenes de la ‘Primera Línea’?

El tema más importante a tratar este día era justamente la liberación de los jóvenes que permanecen presos luego de que fueran aprehendidos por la Policía en medios de las manifestaciones que se dieron en el 2021. Vale recordar que estas personas hacen parte de la ‘Primera Línea’, grupo que se creo durante las marchas en el país para proteger a los manifestantes de la represión policial que por esos días se evidenciaron a través de diferentes videos publicados en redes sociales.

Según dijo Petro, lo ideal sería que estuvieran libres antes del 24 de diciembre para convertirse en gestores de paz: “El derecho a la protesta es un derecho democrático. El derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático. Los Gobiernos que ordenan a sus policías a matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes, no son gobiernos democráticos”.

Luego aseguró: “este es el Gobierno del Cambio, este lugar donde el miedo cundió y se llenó el espacio, el temor, debe ser redignificado. Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”.

Este anuncio no ha sido tomado de la mejor manera por varios de los opositores del gobierno, quienes ven el hecho como una especie de perdón social, tal como lo hizo ver el excandidato a la presidencia Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales: “Presidente Petro nombrará como “gestores de paz” a miembros de Primera Línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad”.

Sin embargo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que no se trata de perdón social, pues no intervendrán en los casos que estén en manos de los jueces: “Acá no existe amnistía, indulto o perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de las protestas continuarán en manos de los jueces (...) Es una medida transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”.

