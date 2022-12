Gustavo Bolívar le respondió a Paloma Valencia comentario sobre la salud de Gustavo Petro: “Para su desgracia no es nada grave”

Un nuevo rifirrafe se generó entre la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, cuando la uribista cuestionó el estado de salud del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En su cuenta oficial de Twitter, Paloma Valencia habló sobre los quebrantos de salud que ha tendido el jefe de Estado durante sus más de tres meses en la presidencia de Colombia: “¿De qué sufre el Presidente Petro?”. Y añadió a su trino: “Se mejoró rapidísimo. No pudo ir ayer a mediodía a la clausura del congreso cafetero, y a las 2 p.m. pudo posesionar a Dussan en Colpensiones y hoy está divinamente”.

Ante las aseveraciones de la uribista, la mano derecha de Petro en el Senado, Gustavo Bolívar, salió a defender al jefe de Estado comentando en el tuiter de Valencia: “Para su desgracia no es nada grave. El Presidente se ha sobrecargado de trabajo y el cuerpo pasa factura. A veces pasa que a pesar de sus dolencias se va a cumplir con sus deberes”.

Pero el cruce de palabras no terminó ahí, pues después Paloma Valencia replicó el mensaje de Bolívar: “que el Presidente no tenga nada grave. Grave es que deje plantada tanta ciudadanía que lo espera. Es el jefe de Estado y debe asistir. Si está enfermo debe haber mayor claridad sobre qué es lo que tiene, que se enferma y se recupera de un momento a otro”.

Contrapunteo entre Gustavo Bolívar y Paloma Valencia por salud de Gustavo Petro

Anterior al tema de la salud del presidente Gustavo Petro, Paloma Valencia y Gustavo Bolívar habían tenido un encontronazo previo por cuenta del debate que se suscitó por la posible creación del Ministerio de la Igualdad que estaría liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, pues la senadora uribista señaló que esta era una práctica con el “afán de que le den puesto a todos los amigos, les pedimos un poco de control sobre su apetito burocrático”.

Después de esto, Valencia Volvió a cuestionar a una de Bolívar, una de las cabezas del Pacto Histórico, por no hacer presencia en el debate sobre el sector de la salud y las EPS: “Yo me estoy preguntando todo el tiempo el senador Bolívar, que insulta tanto en Twitter, ¿cuándo es que va a venir a trabajar?”, dijo.

A lo que Bolívar respondió a Valencia, tildándola de mentirosa: “Solo he faltado a una plenaria en todo el año por un permiso NO REMUNERADO que pedí. Puede certificarlo. Hoy fui, ahí está el registro y salí cuando usted empezó a hablar por salud mental”.

Qué dice el presidente Gustavo Petro sobre su estado de salud

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una entrevista con el Noticiero RCN hablaron de los 100 primeros días de su gobierno, en donde uno de los temas que salió fue su estado de salud que le ha llevado a posponer varios compromisos como jefe de Estado.

El presidente señaló que constantemente lo ha afectado una tos desde que se contagio de coronavirus: “Me he empezado a sentir débil, tengo una tos que no me abandonó desde los tiempos del covid”, dijo Petro a ese medio de comunicación.

Además, señaló refiriéndose a la tos y otros síntomas que le dejó el covid: “es una cantidad de oxígeno que no logró sacarlo”, y añadió que asumir así la presidencia “desde el punto de vista físico y corporal no es que sea una gran experiencia, este es el centro del poder”.

SEGUIR LEYENDO: