Sigue sin resolverse la extraña muerte de Karen Viviana Turga, ¿Qué fue lo que pasó?

Sigue sin resolverse la extraña muerte de Karen Viviana Turgo.

Ya pasaron más de cinco meses desde que se conoció la muerte de Karen Viviana Turga, una joven de 22 años que se salió de su casa en el barrio Fontibón, en Bogotá, rumbo a Girardot, en la mañana del viernes 10 de junio de 2022, con la promesa de encontrar un nuevo empleo con el cual mantener a su hija de un año de edad. Geraldine Montes, una mujer a la que llevaba poco tiempo de haber conocido, fue la que la animó a emprender tal viaje.

“Geraldine era la que insistía en que debían viajar a Girardot, en la moto, yo opté por pedirle su número de celular, porque no la conocía, no sabía quién era, y recuerdo las palabras que me dijo: ‘Qué señora tan desconfiada’. Lo único que le pedí es que por favor me cuidara a mi hija”, relató Gladys Mosquera, madre de Karen, para la revista Semana. Agregó además que no sabe en qué momento su hija conoció a Geraldine.

Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Geraldine llamó a Gladys para contarle que su hija había muerto ahogada en la psicina de una finca retirada del casco urbano de Melgar. Agentes del CTI de la Fiscalía solicitaron su presencia allí para que hiciera el reconocimiento del cadáver. Lo más extraño para la familia es que a pesar de que Karen murió a las 4 de la madrugada, solamente se reportó su muerte a las 11.

“La explicación que Geraldine le da al CTI es que estaban tomando unas cervezas en la piscina y ella se fue a dormir, pero Karen supuestamente se quedó sola en la piscina, minutos más tarde ella se despertó, bajó y fue cuando encontró a Karen ahogada y flotando en la piscina”, le dijo Carolina Mosquera, hermana de Karen, a la revista Semana.

Jessth Jaidivi Vela, la agente del CTI que estuvo a cargo del levantamiento del cuerpo, no se lo dejó ver a su madre, algo que la familia no se explica. Incluso denuncian que en las fotografías no se le podía ver su rostro “yo alcancé a ver una fotografía de Karen, estaba de perfil y noté que tenía sangre en su nariz y en la boca, en su espalda tenía varios morados, pero la investigadora pasó rápidamente la fotografía y no nos dio explicación alguna”, comentó Gladys al medio mencionado.

Por su parte, Luis Enrique Hernández, el abogado defensor de la familia, aseveró que “no se entiende cómo una agente del CTI no toma fotos que den completa claridad de quién es el occiso. Las fotos deben hablar por sí solas. Es más, la foto que la familia asegura que vio con la cara de Karen ensangrentada ya no está en el expediente”.

No obstante, a Diego Ríos, papá de la hija de Karen, sí le dejaron ver el cuerpo. “Ese hombre salió pálido. Nos contó que mi hermana tenía el ojo morado y los labios reventados”, aseguró Carolina.

La fiscalía empezó a manejar la hipótesis de que en la finca hubo alcohol, drogas y orgías; no se sabe si Karen era consciente de lo que ocurriría en el lugar. Además, en el reporte criminal se consta que habría sido víctima de un homicidio, a pesar de que Geraldine insiste en que murió ahogada. “La única persona que tiene las respuestas a todos los interrogantes de qué pasó esa noche es Geraldine, pero irónicamente no la han llamado a indagación”, insistió el abogado.

Los familiares de Karen Viviana señalan que el viaje habría estado patrocinada por una organización dedicada a la trata de personas y que Geraldine tendría responsabilidad en su muerte.

