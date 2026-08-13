La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

El influenciador ideó una plataforma de donación integrada para que colombianos en el exterior puedan contribuir - crédito @la_liendraa/IG

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Mauricio Gómez, el creador de contenido conocido como La Liendra, anunció el lanzamiento de un documental para recaudar entre 30 y 40 millones de pesos destinados a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que el 10 de agosto de 2026 sacudió el occidente de Colombia.

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 273 muertos, 3.800 heridos y 377 desaparecidos en seis departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Antioquia.

La cifra de víctimas fatales sigue siendo provisional mientras continúan las operaciones de búsqueda entre escombros entre los diferentes organismos de búsqueda y rescate, así como ciudadanos que se han unido en esta operación para dar con el mayor número de sobrevivientes.

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El documental como canal de donación

El video irá con una plataforma de recolección de dinero incluida para que desde el exterior se reciban donaciones - crédito @la_liendraa/IG

La Liendra, que acumula más de 6 millones de seguidores en Instagram, publicó el anuncio en sus InstaStories. En el video explicó que la pieza audiovisual se estrenaría a las 6:00 p. m. y que incluiría una plataforma de donación integrada para facilitar los aportes mientras los usuarios la vieran.

Uno de los problemas que motivó el formato fue la dificultad para contribuir desde el exterior. “Tengo información de que es muy duro que donen desde el exterior”, advirtió Gómez, y señaló que el documental permitiría a personas en otros países hacer sus aportes de manera sencilla.

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El influenciador también confirmó que los ingresos generados por la reproducción del video irán directamente a las iniciativas de ayuda, y que él mismo realizará una donación adicional por fuera de lo recaudado. “Vamos también a donar todo lo que haga el documental y, aparte, pues nosotros también vamos a hacer una donación”, afirmó.

Un contexto de angustia personal y colectiva

Asimismo, Gómez, quien vive en un piso alto en su unidad en Medellín y reconoció haber cometido el error de subirse al ascensor durante el sismo, describió las secuelas emocionales que el terremoto le dejó.

La Liendra. Foto: Instagram @La_Liendaa

“Qué días tan difíciles los que hemos tenido los colombianos. Como que no he podido dormir bien en la noche, me demoro mucho, tengo muchos malos pensamientos, siento cualquier medio o carro que pasa o cualquier cosa y me asusto porque creo que va a volver a temblar”, relató en el video.

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El malestar del creador de contenido refleja una situación extendida en el país: tras el sismo principal, el Servicio Geológico Colombiano registró más de 90 réplicas, lo que mantuvo en vela a gran parte de la población en las regiones andina y pacífica durante las noches siguientes.

De inmediato, la publicación generó todo tipo de opiniones entre sus seguidores, pues muchos destacaron la calidad humana que lo ha caracterizado, pero se preguntan si el dinero que siga generando el documental seguirá siendo destinado a las víctimas o solo será por su lanzamiento.

Mensajes como: “Confiamos que de esta saldremos si nos unimos todos”; “Liendrita, vas a donar solo lo que recolecte en las primeras horas o todo será para los damnificados?”; “Qué buen corazón, gracias”, fueron algunos de los que dejaron sus fans.

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La escala del desastre que movilizó a los creadores

Los rescatistas recordaron la importancia de guardar silencio en medio de las labores, debido a que esa puede ser la única forma de confirmar posibles sobrevivientes entre los escombros - crédito Luis Acosta / AFP

Cabe resaltar que el terremoto afectó 357 municipios en 13 departamentos y dejó 1.136 viviendas destruidas, 8.385 averiadas y daños en 796 centros educativos y 84 establecimientos de salud. Valle del Cauca concentra la mayor parte de las víctimas, con 125 fallecidos, seguido de Risaralda con 94.

Ante esa magnitud, la iniciativa de La Liendra se suma a un flujo de recursos que ya incluye aportes internacionales. El vicepresidente José Manuel Restrepo informó que Colombia recibió ofertas de cooperación por USD 1.300 millones de organismos multilaterales y más de 12 países, entre ellos Estados Unidos, que comprometió USD 15,5 millones para refugios, alimentos y protección.

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