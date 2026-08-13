Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

El influenciador también describió las secuelas emocionales que le dejó el sismo de magnitud 7,4 y anunció el lanzamiento de un documental con una plataforma de donación integrada

El influenciador ideó una plataforma de donación integrada para que colombianos en el exterior puedan contribuir - crédito @la_liendraa/IG

Guardar

Mauricio Gómez, el creador de contenido conocido como La Liendra, anunció el lanzamiento de un documental para recaudar entre 30 y 40 millones de pesos destinados a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que el 10 de agosto de 2026 sacudió el occidente de Colombia.

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 273 muertos, 3.800 heridos y 377 desaparecidos en seis departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas, Quindío y Antioquia.

La cifra de víctimas fatales sigue siendo provisional mientras continúan las operaciones de búsqueda entre escombros entre los diferentes organismos de búsqueda y rescate, así como ciudadanos que se han unido en esta operación para dar con el mayor número de sobrevivientes.

PUBLICIDAD

El documental como canal de donación

La Liendra, entre lágrimas, dedica carta a sus seguidores: “Necesito amor, necesito mensajes bonitos”
El video irá con una plataforma de recolección de dinero incluida para que desde el exterior se reciban donaciones - crédito @la_liendraa/IG

La Liendra, que acumula más de 6 millones de seguidores en Instagram, publicó el anuncio en sus InstaStories. En el video explicó que la pieza audiovisual se estrenaría a las 6:00 p. m. y que incluiría una plataforma de donación integrada para facilitar los aportes mientras los usuarios la vieran.

Uno de los problemas que motivó el formato fue la dificultad para contribuir desde el exterior. “Tengo información de que es muy duro que donen desde el exterior”, advirtió Gómez, y señaló que el documental permitiría a personas en otros países hacer sus aportes de manera sencilla.

PUBLICIDAD

El influenciador también confirmó que los ingresos generados por la reproducción del video irán directamente a las iniciativas de ayuda, y que él mismo realizará una donación adicional por fuera de lo recaudado. “Vamos también a donar todo lo que haga el documental y, aparte, pues nosotros también vamos a hacer una donación”, afirmó.

Un contexto de angustia personal y colectiva

Asimismo, Gómez, quien vive en un piso alto en su unidad en Medellín y reconoció haber cometido el error de subirse al ascensor durante el sismo, describió las secuelas emocionales que el terremoto le dejó.

La Liendra
La Liendra. Foto: Instagram @La_Liendaa

“Qué días tan difíciles los que hemos tenido los colombianos. Como que no he podido dormir bien en la noche, me demoro mucho, tengo muchos malos pensamientos, siento cualquier medio o carro que pasa o cualquier cosa y me asusto porque creo que va a volver a temblar”, relató en el video.

El malestar del creador de contenido refleja una situación extendida en el país: tras el sismo principal, el Servicio Geológico Colombiano registró más de 90 réplicas, lo que mantuvo en vela a gran parte de la población en las regiones andina y pacífica durante las noches siguientes.

De inmediato, la publicación generó todo tipo de opiniones entre sus seguidores, pues muchos destacaron la calidad humana que lo ha caracterizado, pero se preguntan si el dinero que siga generando el documental seguirá siendo destinado a las víctimas o solo será por su lanzamiento.

Mensajes como: “Confiamos que de esta saldremos si nos unimos todos”; “Liendrita, vas a donar solo lo que recolecte en las primeras horas o todo será para los damnificados?”; “Qué buen corazón, gracias”, fueron algunos de los que dejaron sus fans.

La escala del desastre que movilizó a los creadores

Los rescatistas recordaron la importancia de guardar silencio en medio de las labores, debido a que esa puede ser la única forma de confirmar posibles sobrevivientes entre los escombros - crédito Luis Acosta / AFP
Los rescatistas recordaron la importancia de guardar silencio en medio de las labores, debido a que esa puede ser la única forma de confirmar posibles sobrevivientes entre los escombros - crédito Luis Acosta / AFP

Cabe resaltar que el terremoto afectó 357 municipios en 13 departamentos y dejó 1.136 viviendas destruidas, 8.385 averiadas y daños en 796 centros educativos y 84 establecimientos de salud. Valle del Cauca concentra la mayor parte de las víctimas, con 125 fallecidos, seguido de Risaralda con 94.

Ante esa magnitud, la iniciativa de La Liendra se suma a un flujo de recursos que ya incluye aportes internacionales. El vicepresidente José Manuel Restrepo informó que Colombia recibió ofertas de cooperación por USD 1.300 millones de organismos multilaterales y más de 12 países, entre ellos Estados Unidos, que comprometió USD 15,5 millones para refugios, alimentos y protección.

Temas Relacionados

La LiendraDonacionesDamnificados por el terremotoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro anunció una colecta para reconstruir la casa de un caficultor afectado por el terremoto: allí durmió el expresidente cuando era candidato

El expresidente buscará recursos para ayudar a Rigoberto, un campesino con quien se alojó durante la campaña, luego de que su vivienda quedara dañada por el sismo

Gustavo Petro anunció una colecta para reconstruir la casa de un caficultor afectado por el terremoto: allí durmió el expresidente cuando era candidato

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Cerro Porteño se cerró atrás y apostó al contragolpe en un duelo de eliminación directa, aguantó el dominio local y celebró un empate que le permite definir la clasificación en Asunción

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Chontico Día resultados de hoy jueves 13 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy jueves 13 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Presidente del Senado apoyó oferta de Estados Unidos contra el crimen en Colombia, pero advirtió sobre el ingreso de tropas extranjeras: “Así lo establece la Constitución”

El acuerdo, para ingresar al Escudo de las Américas, fue suscrito el miércoles 12 de agosto por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, con el objetivo de adelantar operaciones conjuntas contra estructuras del narcotráfico

Presidente del Senado apoyó oferta de Estados Unidos contra el crimen en Colombia, pero advirtió sobre el ingreso de tropas extranjeras: “Así lo establece la Constitución”

Coca-Cola anunció red de recolección de ayudas en Bogotá y Medellín para las víctimas del terremoto: lugares y horarios

Las ayudas reunidas por el plan de las empresas en la capital y el área metropolitana serán enviadas al punto dispuesto por el Gobierno nacional para distribuir asistencia a las poblaciones afectadas por el sismo

Coca-Cola anunció red de recolección de ayudas en Bogotá y Medellín para las víctimas del terremoto: lugares y horarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Yina Calderón confirmó que enviará medicamentos a los damnificados por el terremoto: “Les envío un abrazo gigante”

Juanda Caribe le anunció tremenda sorpresa a rescatista al que le robaron la moto mientras buscaba sobrevivientes del terremoto: “Usted es un héroe”

Lina Tejeiro quedó por fuera de ‘Masterchef Celebrity’ y entre lágrimas habló de su embarazo: “Lo van a entender”

Deportes

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Jhon Arias erró insólito gol con el Palmeiras en la Copa Libertadores: así fue la jugada

Esta es la historia de Daniel Arcila, el colombiano que le amargó el regreso a Lionel Messi al Inter Miami en la Leagues Cup de la Concacaf

Dimayor tomó nueva decisión tras el terremoto: esta es la fecha en que se volvería a jugar fútbol profesional en Colombia

Suspendida la Vuelta a Colombia por afectaciones del terremoto mientras se disputaba la sexta etapa: había partido de Manizales y finalizaba en Jericó, Antioquia

Jhon Lucumí llegaría a la Juventus: Bolonia abrió negociaciones por la estrella colombiana