Goleador histórico del Deportivo Pasto relató los duros momentos que vivió durante el terremoto de Colombia: “Corrí luchando por mi vida”

El goleador histórico del Deportivo Pasto hace parte de la delegación "Volcánica" en las categorías de formación juvenil-crédito @DeporPasto/X

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El 10 de agosto de 2026, el terremoto de 7,4 grados que sacudió a los cuatro departamentos (Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Chocó) además de dejar daños materiales, dejó experiencias traumáticas para los afectados que vieron caer escombros y derrumbarse todo.

Este es el caso de Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Deportivo Pasto y qué actualmente es entrenador en las Divisiones Menores del club cuando el movimiento telúrico lo sorprendió en Cali.

La delegación del Deportivo Pasto fue evacuada de un hotel en Cali luego del terremoto, según relató el técnico Carlos Daniel Hidalgo-crédito @WinSportsTV/X

El 13 de agosto de 2026, en charla con el programa Medio Tiempo de Win Sports, Hidalgo reveló lo que ocurrió, explicando que la delegación de jugadores se encontraba en el primer piso, y él estaba en el quinto piso cuando lo sorprendió el terremoto:

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“Fue bastante fuerte. Afortunadamente, el resto de la delegación estaba en el primer piso. Yo seguía durmiendo en el quinto piso cuando empezó el sismo. Los que estaban afuera y el resto de los profesores pudieron evacuar rápido. Me despertó el temblor. En Pasto estamos algo acostumbrados a los temblores, que suelen ser cortos y no tan fuertes. Como estaba sin ropa, me puse una camiseta, una pantaloneta y zapatos. Sentí que el movimiento era más intenso y el edificio sonaba fuerte. Lo primero que pensé fue en no quedarme atrapado”, dijo.

Hidalgo relató que durante el sismo, trató de salir de la edificación por las escaleras, y fue allí cuando sufrió varias lesiones en su rostro y piernas:

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“En esos momentos solo pensaba en no quedarme atrapado. Corrí luchando por mi vida. Mientras bajaba, el edificio y las escaleras, que siempre dicen que no se deben usar, empezaron a desplomarse sobre mí. Recibí varios golpes y me caí, pero pude salir”, explicó.

Así quedó Carlos Daniel Hidalgo tras sufrir el terremoto en Cali, el 10 de agosto de 2026-crédito @HoyNarino/X

Completó su relato al confirmar que varios cuerpos de rescate fueron al hotel de concentración a ayudar a recuperar los objetos y pertenencias de los jugadores:

“Sí. Con la ayuda de expertos que llegaron al hotel, pudieron ingresar y sacar las pertenencias de los muchachos, ya que todos estábamos incomunicados porque los celulares quedaron adentro. Como mencioné, al ser menores de edad, los muchachos estaban muy preocupados. Recibimos la ayuda a tiempo. Por parte del equipo se han iniciado campañas de recolección de ayuda para quienes lo necesitan, así como apoyo psicológico para todos los que estuvimos en esa situación. Había otro equipo en Tuluá, la categoría sub-15 a cargo del profesor Diego Dulce, que también salió ileso, pero vivir esos momentos es muy difícil. Ha pasado poco tiempo desde el evento y somos afortunados de estar aquí, porque hay mucha gente damnificada y ver todo eso también nos afecta”, explicó.

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Estos son los cambios que habrán en la Liga BetPlay tras el terremoto de Colombia

Carlos Mario Zuluaga habló sobre los planes que habrá para intentar reanudar la Liga BetPlay-crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Dimayor, con su presidente Carlos Mario Zuluaga al frente, confirmó que la liga colombiana se reanudará el 19 de agosto de 2026 y que, si el terremoto dejó daños estructurales en algunos escenarios, los clubes deberán mudarse a estadios alternos mientras se completan las revisiones.

La decisión afecta de forma directa a Pereira, Manizales y Cali, ciudades cuyos estadios deberán ser inspeccionados antes de volver a recibir partidos. En charla con Blog Deportivo de Blu Radio, la suspensión también forzará cambios en el calendario y la definición del torneo ya no se proyecta para el 13 de diciembre, sino al menos hasta el 22 de diciembre.

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Zuluaga explicó que el aplazamiento respondió a la emergencia que aún atraviesan las zonas afectadas.

“Mientras realmente haya personas que todavía están saliendo con vida, que mientras haya una esperanza de sacar a alguien con vida, que todavía hay gente llorando sus muertos y algunas personas, familias con personas desaparecidas, pues vale la pena realmente una compañía, un apoyo, y por eso hemos aplazado la liga”, dijo el dirigente al medio.

Uno de los casos abiertos es el del Deportivo Pereira. Zuluaga indicó que su estadio debía ser entregado el 1 de agosto tras trabajos de remodelación y que ahora será necesario determinar en qué condiciones quedó después del sismo.

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Para ese club, la alternativa que ya se ha considerado es Yopal. En el caso del América de Cali, la opción contemplada es Bogotá si el estadio habitual no supera la revisión técnica.

El estadio Palogrande de Manizales también hace parte del análisis, aunque por ahora la evaluación inicial de la dirigencia es que podría utilizarse. El Pascual Guerrero, sede habitual en Cali, será sometido igualmente a una inspección para establecer si puede seguir albergando partidos.

El plan de contingencia ya estaba previsto por la organización para los equipos cuyos escenarios presenten inconvenientes tras el terremoto. Esa alternativa busca evitar una paralización más larga del campeonato una vez se confirme el regreso de la competencia.

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