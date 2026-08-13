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Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

Miles de seguidores buscan pistas sobre la nueva fecha mientras esperan el regreso del artista a los escenarios caleños y agradecen su solidaridad en este momento tan triste para la capital del Valle del Cauca

La exclusiva joya tiene la fecha de nacimiento del cantante
El cantante es uno de los que se ha sumado a las colaboraciones para los damnificados - crédito @ryancastrro / Instagram
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El concierto del artista de reguetón Ryan Castro que estaba previsto para el 22 de agosto de 2026 en Cali fue reprogramado por solidaridad con las personas y familias afectadas por la emergencia que vive Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto en el Chocó y causó daños en varias regiones del territorio nacional.

Según el comunicado oficial del equipo de Ryan Castro, la presentación tuvo que cambiar sus horarios ante un escenario de fuerza mayor. La nueva fecha aún no fue anunciada, pero se reveló que se informará próximamente por redes y canales oficiales a quienes compraron boletas.

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Del mismo modo, el texto difundido en las plataformas oficiales del artista y su equipo señaló lo siguiente: “Ante los acontecimientos de las últimas horas en nuestro país y en solidaridad con todas las personas y familias afectadas, el concierto de Sendé The Last Dance programado para el próximo 22 de agosto en Cali será pospuesto”.

El equipo de Ryan Castro explicó en ese mensaje que la situación del país obliga a priorizar el acompañamiento a las personas afectadas: “Como colombiano, me duele ver a mi gente atravesando momentos como este. Hoy no es momento de celebración. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país”.

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También afirmó que el reencuentro con el público caleño deberá darse en condiciones de tranquilidad y seguridad.

La decisión fue tomada en medio de la emergencia que atraviesa el país tras el terremoto ocurrido en la mañana del lunes y que dejó zonas afectadas en Chocó, Manizales, Pereira y Cali.

Recomendaciones clave para el concierto de Ryan Castro en Medellín: horarios, ingreso y posibles invitados - crédito VisualesIA Infobae
El evento será reprogramado para cuando la ciudad pase un mejor momento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque el comunicado oficial del equipo de Ryan Castro indicó que la nueva fecha se divulgará próximamente. No precisó un día ni informó cambios de lugar.

Quienes adquirieron entradas deberán seguir las cuentas @AwooTeam, @breakfast_Live y @tuboleta. Según la información difundida, será por medio de esos canales que se compartirá toda la información sobre la reprogramación.

El mensaje también agradeció al público por la comprensión y por el acompañamiento al artista.

Qué pasará con la presentación de Ryan Castro en Bucaramanga

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La fecha de Ryan Castro en Bucaramanga no ha sufrido modificaciones - crédito @ryancastro/IG

Entre tanto, la presentación en Bucaramanga se mantiene en la fecha programada, según el reporte del equipo de Ryan Castro. El artista añadió que allí se sumarán acciones para seguir apoyando al país.

“Y a mi gente de Bucaramanga, nos vemos en la fecha programada, donde además estaremos sumando una serie de acciones para seguir apoyando y aportando a nuestro país”, también indicó que habrá más información próximamente.

El cierre del comunicado mantuvo el foco en las familias afectadas y en el respaldo al país en medio de la emergencia.

El cantante reiteró que en este momento es importante brindar apoyo a las zonas afectadas - crédito Ryan Castro / Instagram
El cantante reiteró que en este momento es importante brindar apoyo a las zonas afectadas - crédito Ryan Castro / Instagram

Las acciones de Ryan Castro para ayudar a los damnificados por el terremoto

Además de mostrar su respaldo a los caleños, el artista paisa convirtió su perfil de Instagram en el eje de una convocatoria de donaciones y coordinación logística tras el desastre en Colombia. En una publicación, el cantante dijo que puso sus redes “a toda la disposición de la gente para ayudar” y afirmó que habilitó enlaces para aportar dinero “totalmente confiables”, mientras organizó traslados aéreos con “las compañías con las que nosotros volamos siempre”.

El propio Ryan Castro indicó que el operativo incluyó el envío de aviones a zonas afectadas para entregar ayuda en zonas como Cali y Chocó.

En el mismo mensaje, el artista apareció junto al futbolista Lamine Yamal, al que presentó como refuerzo de visibilidad para la campaña: “Estamos aquí con Lamine, que les manda un mensaje de resistencia”.

Yamal sumó un mensaje dirigido al país en el que está pasando sus vacaciones después de su destacada participación en el Mundial 2026: “Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano. La verdad que es una tragedia todo lo que ha pasado, pero tienen nuestro apoyo. Ryan está haciendo lo más que puede y espero que todo el mundo esté bien y sus familias también”.

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