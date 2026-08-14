Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Natalia Garizabal Vera representará a Colombia en Miss Globalcity 2026 en Taipéi, Taiwán, con la meta de obtener la primera corona para el país - crédito @nataliagarizabal / Instagram

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Natalia Garizabal Vera se prepara para representar a Colombia en el certamen Miss Globalcity 2026 en Taipéi, Taiwán, con la meta de lograr la primera corona para el país en esta competencia internacional.

El evento, que reúne a candidatas de diferentes partes del mundo, se realizará del 16 al 24 de agosto y tiene como objetivo promover el intercambio cultural, incentivar el turismo y crear espacios de conexión entre naciones.

De acuerdo con información conocida por Infobae Colombia, Natalia Garizabal fue seleccionada para portar la banda nacional en un certamen donde la belleza se complementa con el rol de embajadora cultural y turística.

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Esta edición de Miss Globalcity representa una oportunidad inédita para Colombia, que aún no ha conseguido el título internacional.

Perfil de una representante con trayectoria

Miss Globalcity 2026 se realizará del 16 al 24 de agosto y reunirá candidatas de varios países para promover el intercambio cultural y el turismo - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Nacida en Santa Marta en 2002, Natalia Garizabal Vera cuenta con una carrera consolidada en el mundo del modelaje y los concursos de belleza. A sus 24 años, es estudiante de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y cursa simultáneamente estudios de Psicología. Su incursión en los reinados comenzó en 2020, cuando fue elegida señorita Magdalena para la primera edición de Miss Universe Colombia, celebrada en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Aunque en esa ocasión no logró clasificar al Top 16, al año siguiente participó en Miss Mundo Colombia, alcanzando la ronda final y ganando la competencia de mejor modelo. Este resultado la llevó a ser seleccionada para representar a Colombia en el certamen Model of The World en China, aunque la edición fue cancelada por la pandemia.

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En 2024, la agencia Panche LLC la designó como la carta colombiana para competir en Top Model of the World, certamen realizado en Egipto en mayo de 2025. Allí, Garizabal se consagró como la tercera colombiana en lograr este título, empatando con Alemania entre los países más exitosos del concurso.

Superar obstáculos personales y profesionales

Natalia Garizabal fue elegida para portar la banda de Colombia en un certamen que combina belleza con el rol de embajadora cultural y turística - crédito @nataliagarizabal/Instagram

La historia de Natalia Garizabal incluye retos personales que marcaron su vida y su carrera. En una entrevista con La Red, la modelo relató que a los 13 años recibió un diagnóstico médico erróneo de leucemia, lo que supuso un fuerte impacto para su familia.

“Yo me enfermé y a raíz de esa enfermedad mi mamá optó por hacerme muchos exámenes. Le dijeron que era cáncer, que yo tenía leucemia y que algo se estaba comiendo mis glóbulos, eso fue traumático”, afirmó Garizabal.

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El diagnóstico inicial resultó incorrecto, aunque la joven samaria sí padece de leucopenia, una condición médica que afecta su sistema inmunológico. Según la propia Garizabal, los cuidados son constantes.

“Una gripa a mí me dura dos o tres meses, las fiebres me ponen a alucinar, es un cuidado fuerte porque algo tonto para los demás para mí es muy fuerte”. La modelo asegura que las dificultades la llevaron a replantear sus prioridades: “De los dolores nace lo guerreros que somos y cómo asumimos las situaciones”.

El reto de Miss Globalcity en Taiwán

Nacida en Santa Marta en 2002, Natalia Garizabal estudia Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y cursa también Psicología - crédito @nataliagarizabal/Instagram

Miss Globalcity es un concurso internacional con sede en Taipéi, orientado a promover el intercambio cultural y el turismo. Las participantes deben destacar los atractivos turísticos de su país y, en caso de obtener la corona, asumir el compromiso de proyectar a Taipéi a nivel internacional. Para Colombia, la presencia de Garizabal representa la posibilidad de fortalecer la imagen del país y mostrar su diversidad cultural y humana.

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“Representar a Colombia es un orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Quiero llevar nuestra cultura, nuestra alegría, nuestros paisajes y todo aquello que nos hace únicos ante el mundo. Mi sueño es regresar a Colombia con esa primera corona de Miss Globalcity”, expresó Natalia Garizabal sobre el espíritu con el que afronta este desafío.