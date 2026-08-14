Comienza el Sushi Week 2026 en Colombia con su primera edición pet friendly y un menú especial para perros

El Sushi Week 2026 inicia este viernes 14 de agosto en más de diez ciudades de Colombia y se extiende hasta el domingo 23, con una propuesta inédita: la primera edición pet friendly. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Sushi Week 2026 inicia este viernes 14 de agosto en más de diez ciudades de Colombia y se extiende hasta el domingo 23, con una propuesta inédita: la primera edición pet friendly del festival, donde los perros pueden disfrutar de un menú exclusivo junto a sus dueños. Según la organización, el evento busca democratizar la gastronomía japonesa y fortalecer el ecosistema de restaurantes, combinando inclusión, solidaridad y una oferta accesible para todos los públicos.

La edición de este año tiene como objetivo central permitir que las mascotas formen parte de la experiencia gastronómica, con menús especiales diseñados bajo criterios de nutrición y seguridad para perros. De acuerdo con el chef e ingeniero Andrés Ospina, fundador de Festivales Week, “democratizar también significa pensar en todos los integrantes de la familia. Hoy las mascotas ocupan un lugar muy importante en los hogares colombianos y queremos que también puedan vivir esta experiencia junto a sus dueños”.

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Durante diez días, más de un centenar de restaurantes, tanto emprendimientos independientes como cadenas reconocidas, ofrecerán rollos de sushi a un precio único de $23.000. Entre los establecimientos participantes en Bogotá se encuentran Yoi Ramen, Okio, Musashi, Sudoku Gourmet y Maemuki; en Pereira figuran Shenglong, Bahn baos, Sushibeef y Majikku; en Cali participan Daisho, Koi Teppan, Campai, Tadama y Poppin Pearls; en Manizales, propuestas como Takashi también forman parte de la iniciativa.

Durante diez días, más de un centenar de restaurantes, tanto emprendimientos independientes como cadenas reconocidas, ofrecerán rollos de sushi a un precio único de $23.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival, organizado por Festivales Week, responde a una tendencia que crece en el país: la integración de las mascotas en la vida social y familiar cotidiana. “Desde hace cuatro años hemos trabajado con una palabra como bandera: la perseverancia. Nuestro propósito siempre ha sido beneficiar a cientos de restaurantes para impulsar sus ventas, y al mismo tiempo permitir que miles de comensales descubran nuevas propuestas gastronómicas”, afirmó Ospina.

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La dinámica solidaria también tiene un lugar destacado en Sushi Week 2026. Quienes asistan sin mascota pueden adquirir porciones adicionales de sushi para perros, que serán donadas a fundaciones y refugios dedicados al bienestar animal. Este componente social busca apoyar a organizaciones que trabajan por los derechos y el cuidado de los animales, sumando un valor diferencial a la propuesta del festival.

El impacto de los festivales gastronómicos organizados por Festivales Week ha quedado demostrado en ediciones previas, como el Ramen Week, que en cinco años generó ventas superiores a 2.000 millones de pesos. El modelo propuesto ha impulsado la visibilidad y el crecimiento de pequeños y medianos restaurantes, facilitando su acceso a nuevos públicos y estimulando el consumo local.

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La posibilidad de recorrer restaurantes, probar nuevas recetas y votar por las propuestas favoritas amplía el alcance del evento y motiva la participación de diversos grupos sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el anuncio de la segunda edición de Sushi Week, la organización apuesta por profundizar la inclusión, no solo entre diferentes tipos de restaurantes sino también entre los clientes, integrando a los animales de compañía en la experiencia culinaria. La posibilidad de recorrer restaurantes, probar nuevas recetas y votar por las propuestas favoritas amplía el alcance del evento y motiva la participación de diversos grupos sociales.

El evento se desarrolla en un contexto en el que la cocina japonesa ha dejado de ser una rareza para convertirse en una de las opciones internacionales más consumidas en Colombia. Según la organización, la versatilidad, frescura y variedad del sushi lo han posicionado como una alternativa atractiva para públicos de todas las edades, consolidando su presencia en la oferta gastronómica nacional.

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Festivales Week, la plataforma detrás del festival, fue creada por Andrés Ospina con el objetivo de impulsar las ventas, el posicionamiento y la visibilidad de restaurantes a través de experiencias culinarias accesibles. La edición pet friendly de Sushi Week subraya este compromiso, sumando un enfoque inclusivo y solidario al modelo de negocio.

Entre los establecimientos participantes en Bogotá se encuentran Yoi Ramen, Okio, Musashi, Sudoku Gourmet y Maemuki. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar, basta con visitar cualquiera de los restaurantes inscritos, solicitar el rollo oficial del festival y compartir la experiencia, que este año se amplía para incluir a los perros y a quienes trabajan por su bienestar. La propuesta no solo celebra la diversidad gastronómica, sino que también promueve valores de empatía y apoyo a la comunidad.

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Durante los diez días de Sushi Week 2026, Colombia se convierte en escenario de una experiencia que combina innovación, integración familiar y solidaridad, reafirmando el papel de la gastronomía como motor de encuentro y desarrollo social.