El colombiano Luis Javier Suárez en el radar del FC Barcelona: esto es lo que se informa desde Europa

El Barcelona evalúa al delantero Luis Suárez como alternativa si fracasa el fichaje de Julián Álvarez-crédito Pedro Nunes/REUTERS

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El mercado de fichajes del fútbol europeo continúa en marcha, y previo a lo que será el comienzo de la nueva temporada 2026-2027, el FC Barcelona quiere volver a competir en lo más alto tanto en la Liga EA Sports y la UEFA Champions League.

Por este motivo, se conoció el 14 de agosto de 2026 que el delantero colombiano Luis Javier Suárez entró en el radar del cuadro culé para reforzar el ataque, en caso de que el atacante argentino Julián Álvarez no llegue a la Ciudad Condal.

El club catalán solo contactaría al Sporting la próxima semana si no avanza la operación por el atacante argentino Julián Álvarez-crédito @FabrizioRomano/X

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó en su cuenta de X que el atacante samario y figura de la selección Colombia entró como segunda opción para Barcelona en caso de que no se concrete el fichaje de la estrella de la selección Argentina:

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“El Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones, si no se concreta el fichaje de Julián Álvarez. No es fácil, ya que es un jugador clave para el Sporting, pero forma parte de la lista de candidatos del Barça. El Barça solo considerará a Suárez y otras opciones a partir de la próxima semana, si el fichaje de Julián sigue sin concretarse”, dijo.

Desde Barcelona se desmintió el interés por Luis Javier Suárez y se concentran en Julián Álvarez

El logo del Barça en una rueda de prensa (EFE/Alejandro Garcia)

El 14 de agosto de 2026, el diario catalán Mundo Deportivo informó que el FC Barcelona negó tajantemente cualquier interés en el delanteroLuis Suárez, atacante del Sporting Clube de Portugal, después de que el periodista Fabrizio Romano lo señalara como alternativa si se complica la llegada de Julián Álvarez. Según fuentes del club azulgrana consultada por el medio en mención, el único plan para reforzar el ataque sigue siendo el argentino del Atlético de Madrid.

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De acuerdo con el FC Barcelona, Suárez no figura entre las opciones a activar si la operación por Álvarez se encalla, pese a que el club admite que no puede esperar indefinidamente si el intento por el argentino no avanza. En el entorno deportivo, el interés por Álvarez se mantiene como el Plan A para el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco.

El técnico del Sporting de Lisboa afirmó que contará con el colombiano para el partido de la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez jugará el 14 de agosto de 2026 por la Primeira Liga de Portugal con el Sporting de Lisboa- crédito @SportingCP/X

El técnico del Sporting Rui Borges confirmó que Luis Javer Suárez estará disponible del 14 de agosto de 2026 ante Vitória de Guimarães, en el partido que abrirá la segunda jornada de la Liga Betclic en Alvalade a las 2:15 p. m. (hora de Colombia), mientras admitió que el futuro de Pedro Gonçalves y Daniel Bragança sigue abierto por el mercado y por el temor de los jugadores a una lesión que frene una posible salida.

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El entrenador también precisó que el rival llega después de perder en la primera jornada, aunque fue “el equipo que más remató”, un dato que usó para anticipar un duelo en el que espera que Vitória de Guimarães intente repartir el juego. Sporting, dijo, busca volver a ganar en casa tras el empate anterior.

Según Record, Borges abordó de forma directa la situación del delantero uruguayo, cuyo nombre apareció en rumores de mercado vinculados al Fenerbahçe. El entrenador restó importancia a ese escenario y explicó que el atacante se incorporó cuando estaba previsto, que aún no se encuentra en su mejor condición física, pero que se ha entrenado con normalidad y entrará en el partido.

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Sobre las publicaciones del futbolista en redes sociales, evitó darles una lectura definitiva.

“Cada uno interpreta lo que quiera. Yo puedo leer una cosa e interpretar una cosa y usted interpreta otra. Ya hace un año que comparte cosas y ahora se acordaron de tomar lo que escribe”, dijo.

El técnico insistió en que no atribuye al delantero responsabilidad por no haber ganado el partido anterior ante Estrela.

“Suárez está convocado para el partido y no fue culpa suya que no hayamos ganado al Estrela. La culpa es del entrenador. Suárez es importante y está creciendo”, afirmó.

También rechazó la idea de que exista un conflicto interno con el jugador. “El único malestar que existe es por no ganar, porque queremos ganar siempre en esta casa”, sostuvo.

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