América de Cali tendría nuevo estadio mientras arreglan el Pascual Guerrero: Once Caldas y Pereira revisarían tres opciones

América de Cali se quedó sin estadio por los daños al Pascual Guerrero, producto del terremoto del 10 de agosto - crédito Colprensa

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El terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue Chocó y se registró el lunes 10 de agosto de 2026, no solo dejó a familias damnificadas y más de 280 muertos en el Pacífico y el Eje Cafetero, sino que también detuvo al fútbol colombiano hasta el 19 de agosto, mientras los clubes hacen labores humanitarias.

Es por eso que América de Cali, Once Caldas y el Deportivo Pereira empezaron las gestiones para encontrar un nuevo estadio, debido a que son de las tres ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, Cali, Manizales y Pereira, y no podrán jugar allí en semanas.

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Cabe recordar que el 19 de agosto se reanudará el fútbol colombiano con todas sus competencias, así que los equipos deben asegurar su nueva sede lo antes posible, pues la cantidad de partidos aplazados en el segundo semestre aumentó por el terremoto y se prevén cambios en los formatos de los torneos.

¿Dónde jugarían América, Once Caldas y Pereira?

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, dijo que el fútbol colombiano se reanudaría el 19 de agosto, tras la pausa por fuerza mayor derivada de la crisis generada por el terremoto en Colombia. El directivo advirtió que el calendario de ese mes depende de la disponibilidad de estadios en Manizales, Pereira y Cali, según una entrevista con La FM.

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El escenario que más inquieta es el estadio Pascual Guerrero de Cali, que sufrió afectaciones por el sismo del 10 de agosto. Zuluaga explicó que América de Cali evalúa ser local en en El Campín, mientras se define si el Pascual Guerrero puede usarse con normalidad o requiere arreglos: “Se está pensando la posibilidad de que pueda jugar algunos partidos aquí en Bogotá”.

América de Cali volvería a El Campín, donde hace unos días venció al Internacional de Bogotá por 2-0 - crédito América de Cali

En Manizales, el secretario de deporte informó que el Palogrande no estará disponible en agosto, lo que obligaría a Once Caldas a jugar como visitante o a buscar otra cancha. “Manizales nos ha manifestado que no contemos con el estadio en agosto, pero que estará disponible en septiembre”, afirmó Zuluaga.

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Sobre Pereira, el presidente de la Dimayor sostuvo que el Estadio Hernán Ramírez Villegas podría estar listo para el 19 de agosto, aunque pidió revisar el estado de las obras y posibles daños: “Pereira se había comprometido a entregar el estadio el 1 de agosto, tengo entendido que hay obras pendientes, es necesario mirar si hay daños, deberían entregarlo para la fecha que estipulamos”.

De hecho, el periodista Alexis Rodríguez, en su cuenta de X, afirmó que Once Caldas y Pereira evalúan las opciones de Medellín, Armenia y Yopal, donde se encuentra el estadio Santiago de las Atalayas, escenario en el que los Matecañas ya fueron locales en el primer semestre de 2026.

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América de Cali, Once Caldas y Pereira analizarían las primeras opciones de sede para afrontar la Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito @alexisnoticias/X

Sin el Pascual Guerrero por un tiempo

La Alcaldía de Cali ordenó la inhabilitación preventiva del estadio Olímpico Pascual Guerrero tras el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto, mientras avanza la revisión de grandes estructuras que permanecen en pie en la ciudad. El escenario no muestra daños estructurales graves a simple vista, pero sí presenta afectaciones en vidrios, elementos de fachada y en el mural de Adrián Ramos ubicado en el sector noroccidental.

La Secretaría del Deporte y la Recreación confirmó que, por el momento, las instalaciones no están habilitadas para eventos competitivos de alto rendimiento. Debemos hacer un análisis de las infraestructuras deportivas en la ciudad y que no tengan afectaciones. Por el momento, el Pascual no está habilitado para jugar (...). En este momento, los escenarios de alto rendimiento en la ciudad no se encuentran habilitados para su uso. Estamos haciendo una revisión inicial y luego un análisis más técnico”, dijo el secretario Alexander Camacho en el programa Zona Libre de Humo.

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El estadio Pascual Guerrero sufrió daños por el terremoto y la Alcaldía de Cali tratará de arreglarlo en estas semanas - crédito América de Cali

El cierre suspendió de inmediato la agenda del América de Cali. En la Liga BetPlay, el partido como local ante Fortaleza por la fecha 5 fue aplazado por la emergencia en la capital vallecaucana, y el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2026 frente al Deportivo Pereira también quedó suspendido.