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El colombiano Jhon Lucumí viaja a Turín para hacer los exámenes médicos: sería nuevo jugador de la Juventus de Italia

El defensor central de la selección Colombia tiene encaminada su llegada a la Juventus tras un entendimiento con el Bologna por 20 millones de euros más bonus y la firma se encaminará tras los trámites finales

Jhon Lucumí será nuevo jugador de la Juventus-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn
Jhon Lucumí será nuevo jugador de la Juventus-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn
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El 14 de agosto de 2026, se conoció que Jhon Lucumí firmará su nuevo contrato como nuevo futbolista de la Juventus tras alcanzar el acuerdo verbal con el Bologna por 20 millones de euros más bonos, con trámites previstos entre las próximas 24-48 horas.

De esta forma, el cuadro más veces campeón de la Serie A de Italia contará con el canterano del Deportivo Cali, y figura de la selección Colombia durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El defensor firmará su contrato como nuevo jugador de la Juventus-crédito @FabrizioRomano/X
El defensor firmará su contrato como nuevo jugador de la Juventus-crédito @FabrizioRomano/X

El periodista italiano Fabrizio Romano, quien aseguró que el defensor colombiano viajará a Turín este sábado para realizarse los exámenes médicos durante el fin de semana del 15-16 de agosto de 2026. Romano escribió en X:

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“La Juventus ha alcanzado un acuerdo verbal con el Bologna por Jhon Lucumì. ¡Aquí vamos!”. En otro mensaje, agregó: “Acuerdo verbal entre clubes establecido en 20 millones de euros más bonus, pasos formales a seguir en 24/48 horas y llegada prevista para el reconocimiento médico durante el fin de semana. Lucumí solo quería a la Juventus”, dijo.

Romano indicó: “Entiendo que Jhon Lucumí volará a Turín mañana, sábado, para completar su examen médico en la Juventus. Acuerdo cerrado con el Bologna anoche y el intercambio de documentos está en marcha”, completó.

Así nació el interés por Jhon Lucumí desde el técnico Luciano Spalletti

Luciano Spalletti eligió a Jhon Lucumí como prioridad para reforzar la defensa de Juventus antes del inicio de la Serie A-crédito Tyrone Siu/REUTERS
Luciano Spalletti eligió a Jhon Lucumí como prioridad para reforzar la defensa de Juventus antes del inicio de la Serie A-crédito Tyrone Siu/REUTERS

El defensor colombiano Jhon Lucumí quedó este 13 de agosto más cerca de Juventus después de que Bologna aceptara negociar su salida, un giro que podría acelerar el refuerzo que el técnico Luciano Spalletti busca cerrar antes del debut ante Frosinone el 23 de agosto de 2026 en la Serie A de Italia.

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La operación entró en una fase más avanzada con una rebaja en las pretensiones económicas del club emiliano. Según La Gazzetta dello Sport, Bologna pasó de exigir 25 millones de euros a discutir una venta por cerca de 20 millones de euros, con la aprobación de la incorporación de Cabal en la negociación.

El cambio de postura del club se produjo después de unas primeras conversaciones en las que había rechazado la operación. La apertura actual se sumó a un dato que en Turín ya daban por consolidado: el futbolista había aceptado la posibilidad de llegar a la Juventus y pidió salir en este mercado de pases, pese a tener contrato hasta junio de 2027.

Spalletti eligió a Lucumí como prioridad para la defensa

La Juventus avanzó en el contrato de Jhon Lucumí y le ofrecería un salario de 2,5 millones de euros netos por temporada-crédito Alessandro Garofalo/REUTERS
La Juventus avanzó en el contrato de Jhon Lucumí y le ofrecería un salario de 2,5 millones de euros netos por temporada-crédito Alessandro Garofalo/REUTERS

El interés de Luciano Spalletti fue uno de los factores que más pesó en la decisión del central colombiano. Citado por La Gazzetta dello Sport, el diario italiano señaló:

“Spalletti ha identificado a Lucumí como el candidato ideal para su defensa y su visión, y Lucumí ha valorado tanto la consideración del técnico de la Juventus que ha rechazado cualquier otra oferta posible”.

Ese respaldo también reforzó la idea de que la voluntad del jugador es estable. La publicación indicó que en la Juventus consideran mucho más firme el sí de Lucumí que otras alternativas evaluadas por el club, entre ellas la operación por Suzuki.

El próximo movimiento será una reunión de mayor nivel entre los directivos de ambos equipos. En esa instancia participarán Carnevali y Fenucci, con el objetivo de acercar posiciones y alcanzar el acuerdo definitivo por el zaguero elegido como prioridad para la defensa del equipo de Turín.

El periodista italiano Romeo Agresti informó el 13 de agosto de 2026 que la Juventus le ofrecería a Lucumí un salario de 2,5 millones de euros netos por temporada. También indicó que la negociación con Bologna está “en fase de definición”.

El periodista especializado en las novedades y actualidad de la Juventus dio a conocer la cifra exacta de lo que ganará la figura en defensa de la selección Colombia en el cuadro de Turín-crédito @romeoagresti/X
El periodista especializado en las novedades y actualidad de la Juventus dio a conocer la cifra exacta de lo que ganará la figura en defensa de la selección Colombia en el cuadro de Turín-crédito @romeoagresti/X

Esa cifra equivale a un pago aproximado de 208.000 euros mensuales, sin contar premios ni bonificaciones que puedan incluirse en el vínculo. Agresti también señaló que la Juventus y el futbolista ya avanzaron en los términos del contrato, en línea con las versiones publicadas en Italia durante los últimos días.

La posición del jugador no cambió desde el primer contacto llegado desde Turín. Lucumí priorizó a la Juventus por encima de otras opciones y rechazó otras posibles ofertas después de valorar el interés directo del entrenador.

El calendario inmediato del club explica parte de la urgencia. Juventus debutará en la Serie A el 23 de agosto de 2026 ante Frosinone, luego jugará el 29 de agosto frente a Parma, el 6 de septiembre contra Milán, el 12 de septiembre ante Sassuolo y el 20 de septiembre contra Atalanta.

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