Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Karol G invita a donar y reportar desaparecidos tras el fuerte temblor en Colombia - crédito karolg/Instagram - Redes sociales

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Tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, Karol G rompió su silencio en redes sociales con un mensaje directo a su país: “Colombia, te amo, TE AMO”.

La cantante antioqueña publicó dos historias consecutivas en su cuenta de Instagram en las que no solo expresó su respaldo emocional, sino que entregó orientaciones concretas sobre cómo canalizar la ayuda de manera efectiva hacia los damnificados.

“Me siento profundamente conmovida por todo lo que está pasando en mi país y al mismo tiempo por la forma en la que en situaciones como estas somos uno”, escribió en la primera historia.

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Karol G se pronunció sobre la difícil situación que atraviesa Colombia - crédito @karolg/IG

La artista celebró la respuesta colectiva de los colombianos ante la tragedia. “Nos movilizamos todos. Nos sacudimos, despertamos y nos ponemos la 10. Eso nos representa, eso es lo que realmente somos”, añadió.

Pero más allá del respaldo emocional, Karol G advirtió sobre un riesgo frecuente en las emergencias: la ayuda que no llega a quienes más la necesitan.

“A las personas que tienen puntos de donación, recuerden asesorarse muy bien sobre dónde y cómo va a llegar esa ayuda. Muchas veces hay muchísimo para dar, pero no siempre termina llegando como debe y a las personas que realmente lo necesitan”, alertó.

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La emergencia no termina con los rescates

La cantante compartió un mensaje de solidaridad con las personas - crédito @karolg/IG

En la segunda historia, la artista extendió su llamado más allá de los primeros días de la crisis. “La emergencia no termina cuando dejan de buscar entre los escombros. Quedan familias que perdieron a sus seres queridos, personas sin dónde vivir, sin cómo subsistir, sin cómo trabajar ni cómo volver a empezar”, escribió.

La cantante también pidió que quienes no tienen una función específica en las labores de rescate se abstengan de acudir a las zonas de búsqueda.

“Entiendo que emociona y llena de esperanza estar cerca cuando están rescatando personas, pero si no tenemos una función específica para ayudar, lo mejor que podemos hacer es dejarles el espacio a los rescatistas para trabajar”, señaló.

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Cerró sus historias con una frase de aliento: “Colombia, sigamos siendo uno. ¡Vamosssss!”.

Lo que hace la fundación Con Cora sobre el terreno

La fundación Con Cora de Karol G coordina donaciones tras el sismo de 7,4 en Colombia - crédito @concorafoundation/IG

Antes de este pronunciamiento personal, la Fundación Con Cora ya había dado a conocer en sus redes sociales los detalles de su respuesta ante la emergencia. La organización identificó como su mayor reto llegar a los municipios más apartados, donde las ayudas tienen mayores dificultades de acceso, y decidió articularse con organizaciones que ya tienen presencia operativa en esas regiones.

“Cuando llegar es más difícil, acompañar es más importante. Estamos llegando a donde más nos necesitan”, comunicó la fundación, que habilitó además un canal directo de donaciones para financiar las operaciones.

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Jessica Giraldo Navarro, hermana de la artista, precisó qué tipo de insumos se están trasladando a los territorios afectados.

“Durante esta semana estaremos llegando con insumos médicos, agua, alimentos no perecederos, kits de aseo, pañales y otros utensilios que se están requiriendo con urgencia en varios de los municipios afectados por el terremoto en el Chocó y el Valle del Cauca donde no están llegando las ayudas para atender esta primera fase de la emergencia”, detalló.

Con Cora concentra su respuesta en comunidades apartadas donde el apoyo tarda más en llegar, con entregas de alimentos, hidratación, aseo y atención básica durante los primeros días de la emergencia - crédito @concorafoundation/IG

La fundación también habilitó el enlace colombiatebusca.com para que los ciudadanos puedan reportar o localizar personas desaparecidas, uno de los recursos más demandados en los días posteriores al sismo.

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El contexto de la tragedia

El terremoto del 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, dejó más de 200 personas fallecidas según los últimos reportes, con Cali y Pereira entre las ciudades más golpeadas. El gobierno colombiano declaró el desastre nacional y activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar las operaciones de emergencia.

La respuesta de Karol G se suma a la de otros artistas y organizaciones que en los días posteriores al sismo movilizaron recursos para atender a las comunidades más vulnerables, en particular aquellas en zonas de difícil acceso donde la asistencia del Estado tardó más en llegar.

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