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Falsa cadena de WhatsApp asegura que se harían implosiones a edificios afectados por el terremoto: esto aclaró la Alcaldía de Cali

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali aseguró que cualquier intervención se definirá luego de evaluaciones especializadas, con evacuaciones preventivas y divulgación pública

El jefe de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali afirmó en un video institucional que el mensaje difundido en redes sociales es falso, en medio de la emergencia abierta por el terremoto del 10 de agosto - crédito @RiesgoCali/X

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La Alcaldía de Cali desmintió que se vayan a comenzar implosiones en edificios afectados por el sismo de magnitud 7,4, y aclaró que cualquier eventual demolición solo se definirá después de diagnósticos técnicos, con evacuaciones preventivas y un procedimiento informado públicamente.

La aclaración llegó en medio de la emergencia abierta tras el terremoto del lunes 10 de agosto, cuando empezaron a circular en redes sociales mensajes sobre supuestas demoliciones inmediatas en la ciudad. El gobierno distrital pidió a la ciudadanía verificar la información en canales oficiales antes de compartirla.

Ricardo Peñuela Munevar, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, rechazó de forma directa la versión viral: “Caleños, frente a la información que ronda las redes sociales de unas implosiones que se realizarán en horas de la madrugada, quiero desmentir toda esa información. Es falsa”.

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La emergencia por el terremoto del 10 de agosto derivó en versiones en redes sociales sobre supuestas demoliciones inmediatas en la ciudad - crédito Alcaldía de Cali
La emergencia por el terremoto del 10 de agosto derivó en versiones en redes sociales sobre supuestas demoliciones inmediatas en la ciudad - crédito Alcaldía de Cali

El funcionario explicó que la Secretaría de Gestión del Riesgo, junto con la Secretaría de Vivienda y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (Edru), cuenta con un grupo de ingenieros estructurales encargado de evaluar los inmuebles afectados.

Esas revisiones definirán qué edificios presentan condiciones que requieran intervención. La Alcaldía precisó que no se ejecutarán demoliciones de manera inmediata ni indiscriminada, sino que cada caso deberá pasar primero por una evaluación técnica.

Peñuela señaló que, si alguno de los inmuebles debe ser demolido, el procedimiento se hará “de manera controlada y socializada”. También indicó que esas intervenciones exigirán evacuaciones preventivas en el perímetro para reducir riesgos a habitantes, transeúntes y equipos que trabajan en la zona.

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En el video difundido por la entidad, el secretario agregó: “La Secretaría de Gestión del Riesgo, en compañía de Vivienda y la Edru, tendrá unos ingenieros estructurales haciendo el diagnóstico para poder hacer unas demoliciones de manera controlada y socializada. Esto tendrá unas evacuaciones preventivas al perímetro para poder realizarlas, para no poner en riesgo a las demás personas”.

El gobierno distrital de Cali aclaró que cualquier demolición solo se definirá después de diagnósticos técnicos sobre los inmuebles afectados - crédito Camilo Rodríguez/Reuters
El gobierno distrital de Cali aclaró que cualquier demolición solo se definirá después de diagnósticos técnicos sobre los inmuebles afectados - crédito Camilo Rodríguez/Reuters

Así mismo, la administración distrital sostuvo en un comunicado que la información sobre una supuesta implosión carece de veracidad. También advirtió que la circulación de versiones falsas en medio de la atención de la emergencia puede generar confusión en las comunidades y complicar la organización de los operativos.

“El Gobierno Distrital de Cali hace un llamado respetuoso a la ciudadanía para que verifique la información con fuentes oficiales, antes de ser difundida por sus redes sociales”, dice en el comunicado publicado por la Alcaldía de Cali en su página web.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres insistió en que las inspecciones sobre las estructuras afectadas continuarán y que las decisiones se tomarán con base en los diagnósticos de los especialistas. Una vez estén definidos todos los detalles de un eventual procedimiento, serán comunicados de forma pública a la ciudadanía.

El mensaje oficial cerró con un llamado a los caleños para consultar fuentes institucionales antes de difundir contenidos en redes sociales. Por ahora, la posición del gobierno distrital es que no hay implosiones programadas para la madrugada y que cualquier demolición dependerá de una evaluación estructural previa y de medidas de seguridad.

La Alcaldía de Cali alerta por mensajes falsos sobre supuestas visitas para realizar censos tras el terremoto

La Alcaldía de Cali alertó por mensajes falsos en WhatsApp y redes sociales sobre supuestas visitas a viviendas de afectados por el terremoto en Colombia - crédito Alcaldía de Cali
La Alcaldía de Cali alertó por mensajes falsos en WhatsApp y redes sociales sobre supuestas visitas a viviendas de afectados por el terremoto en Colombia - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali alertó el jueves 13 de agosto por mensajes falsos que circulan en WhatsApp y redes sociales sobre supuestas visitas a viviendas de afectados por el terremoto en Colombia para pedir datos, fotografías y huellas a nombre de entidades del Gobierno. La administración pidió no entregar información, dinero ni bienes a desconocidos y difundir solo canales oficiales.

Según el gobierno local, la caracterización de personas y familias afectadas “será realizada exclusivamente” por equipos oficiales del Distrito, en medio de las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños tras el sismo. La advertencia busca evitar que personas se aprovechen de la emergencia para obtener información o solicitar recursos con una falsa representación de funcionarios.

De acuerdo con la Alcaldía, el levantamiento de información estará a cargo de la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Vivienda y Bienestar Social, a través de equipos técnicos y cuadrillas que se desplazarán a los sectores afectados.

“La ciudadanía no debe entregar dinero, bienes ni ningún tipo de contraprestación a cambio de esta caracterización”, señaló la administración del alcalde Alejandro Eder.

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