Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

Hugo Rodallega, Iván Scarpeta y Daniel Torres dieron su apoyo para reunir alimentos y elementos de primera necesidad - crédito @miguelguasca_/X

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Continúan las labores de distintos sectores del país para recolectar las ayudas humanitarias para las familias damnificadas por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, registrado en la mañana del 10 de agosto de 2026 y que afectó principalmente a los habitantes del Pacífico y el Eje Cafetero.

Santa Fe es uno de los clubes que se mueve rápido en la campaña de solidaridad con las familias damnificadas, al igual que casi todas las instituciones del fútbol colombiano que, mientras se reanudan los campeonatos profesionales, se dedican a ayudar a los más necesitados.

Según el último reporte de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, se han registrado 281 muertos por el terremoto, 3.971 personas heridas, 379 desaparecidas, 348 rescatadas y 44.936 familias afectadas, además de 65.841 viviendas averiadas, 10.677 destruidas y 127 edificios colapsados.

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Santa Fe se puso manos a la obra

La sede principal de Casa Cardenal, tienda oficial del club, funciona como punto de acopio. En imágenes difundidas en redes sociales, se vio a futbolistas del plantel y al presidente Eduardo Méndez participando en la recolección y traslado de ayudas humanitarias.

Entre los jugadores vinculados a la actividad aparecen Hugo Rodallega, Iván Scarpetta y Daniel Torres, quienes colaboraron con el envío de elementos para las zonas impactadas. El sismo dejó familias con afectaciones en sus viviendas y necesidades de alimentos, agua y otros insumos básicos.

Daniel Torres, uno de los capitanes de Santa Fe, atendió a los aficionados que se acercaron con ayudas para las víctimas del terremoto - crédito Santa Fe

“Segundo día de nuestra jornada de donaciones y solo podemos decirles: ¡GRACIAS! Mañana continuaremos recibiendo sus aportes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. en la Sede Principal de Casa Cardenal", informó la institución en sus redes sociales.

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Independiente Santa Fe también anunció que destinará un porcentaje de la taquilla del partido ante River Plate, el miércoles 19 de agosto en El Campín, para ayudar a las personas afectadas por el terremoto que acabó con muchas edificaciones y vidas en el occidente del país.

En el centro de acopio del conjunto cardenal, cientos de personas se acercaron con distintos alimentos e implementos - crédito Santa Fe

Cabe recordar que la Conmebol debió aplazar el compromiso de ida ante los argentinos por el terremoto, por lo que lo pospuso una semana, así como el duelo de vuelta, mientras avanzaban las labores de ayuda con las víctimas, sumado a que se ratificó a El Campín como la sede porque no sufrió daños estructurales.

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Nuevo aplazamiento del fútbol colombiano por el terremoto

La Dimayor aplazó la fecha del fútbol colombiano prevista para el 14 de agosto y fijó la reanudación para el 19 de agosto, en una decisión tomada tras los pedidos de jugadores, entrenadores y clubes por la situación del país después del terremoto y con el objetivo inmediato de dar prioridad a la atención de los damnificados.

La medida llega mientras varios futbolistas y miembros de los equipos participan en labores de ayuda en Pereira, Cali, Manizales y Quibdó, las ciudades mencionadas en el texto oficial como parte del impacto que atraviesa el país y de la respuesta solidaria del entorno del fútbol.

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En un comunicado, la entidad que organiza el campeonato explicó que las prioridades cambiaron por las circunstancias actuales: “Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos. Como institución y como familia del fútbol colombiano, queremos decirles que no están solos”.

La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor

La entidad sostuvo que esa continuidad no desconoce la emergencia, sino que también busca proteger a las personas que dependen del funcionamiento del campeonato. Según explicó, hay familias cuya economía está ligada directamente al desarrollo de los partidos.

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“Consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. No lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”, señaló la Dimayor.