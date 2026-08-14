Dólar hoy en Colombia: la divisa abre el viernes 14 de agosto a la baja, se cotiza en $3.111

El dólar abrió el 14 de agosto en Colombia con una TRM de $3.127,51 y una leve recuperación frente al peso - crédito Nathalia Angarita/Reuters

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El dólar abrió la jornada del viernes 14 de agosto en Colombia con una leve recuperación frente al peso y una Tasa Representativa del Mercado de $3.127,51, en un movimiento acotado que no altera la tendencia reciente de debilidad de la divisa, mientras el mercado sigue atento al petróleo, al comportamiento global del billete estadounidense y al costo fiscal de la emergencia económica anunciada por el Gobierno.

La referencia oficial ha subido $4,23 frente al jueves 13 de agosto, cuando la TRM fue de $3.123,28, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia. Frente al viernes anterior (7 de agosto), cuando estaba en $3.157,43, la moneda acumula una caída cercana al 1%.

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Si embargo, con el paso de los minutos la divisa volvió a la tendencia de las últimas semanas bajando a $3.111, negociándose en promedio en 3.113,88, con transacciones por un total de USD 224.516 millones, según información del Banco de la República.

La TRM en Colombia subió $4,23 frente al 13 de agosto, aunque el dólar acumula una caída cercana al 1% frente al viernes anterior - crédito Luisa González/Reuters

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -1,38%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -16,69%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar al peso colombiano se mantiene negativa, registrando un descenso por un día consecutivo.

La volatilidad actual del 7,25% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 13,77%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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El mercado proyecta un rango de $3.105 a $3.145 para la jornada

El mercado cambiario registró 1.894 transacciones por USD 1.095 millones en la jornada temprana del dólar en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, Sonia Liliana Tejedor, explicó a Infobae Colombia que el movimiento diario es reducido y que, por ahora, no modifica el cuadro general del mercado cambiario. La analista señaló que el peso colombiano llega al cierre semanal con factores externos que han favorecido su desempeño.

“El dólar amaneció este viernes 14 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.127,51, apenas $4,23 por encima de la jornada anterior. El movimiento es pequeño y no cambia, por ahora, la fotografía de fondo: frente al viernes pasado, cuando la TRM estaba en $3.157,43, la divisa acumula una caída cercana al 1%”, expresó la académica.

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Según la especialista, en Estados Unidos los datos de inflación recientes fueron más suaves de lo previsto y redujeron las apuestas de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Ese ajuste en las expectativas le quitó fuerza al dólar internacional y benefició a monedas emergentes como el peso.

Tejedor agregó que el petróleo también respalda ese comportamiento. El Brent subía alrededor de 1,6% este viernes, hasta USD 88,50 por barril, impulsado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Para Colombia, un precio del crudo más alto suele mejorar la expectativa de entrada de dólares por exportaciones. Ese factor funciona como apoyo para la tasa de cambio local.

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La misma fuente advirtió, sin embargo, que el mercado mantiene la atención sobre el frente fiscal interno. El punto de vigilancia es el costo del terremoto y de la emergencia económica anunciada por el Gobierno.

El costo fiscal de la emergencia aparece como el principal foco local

El costo fiscal de la emergencia económica y del terremoto concentra la atención del mercado por su posible impacto sobre el dólar en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

Sonia Tejedor dijo que la declaratoria de emergencia, por sí sola, no debería disparar el dólar. El riesgo, precisó, aparecería si las medidas derivan en un aumento fuerte del gasto o de la deuda sin fuentes claras de financiación.

En ese escenario, la incertidumbre podría llevar a compras defensivas de dólares y provocar rebotes durante la jornada. Esa posibilidad es la que explica que, pese a la tendencia bajista de los últimos días, los analistas no anticipen todavía un giro firme hacia una fase alcista en las próximas semanas.

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La experta resumió ese equilibrio con una proyección concreta: “Con ese tablero, el dólar podría moverse este viernes en una franja aproximada de $3.105 a $3.145. La zona de $3.100 continúa siendo un soporte psicológico importante: romperla abriría espacio para nuevas caídas, mientras una recuperación por encima de $3.145 podría llevar la cotización hacia $3.160”.

También planteó un escenario base para el cierre. “El escenario base apunta a un cierre entre $3.115 y $3.140, salvo una noticia fiscal o internacional inesperada. Si termina dentro de ese rango, la semana cerraría a favor del peso y confirmaría que, pese a pequeños rebotes diarios, el dólar continúa encontrando dificultades para alejarse de los $3.100”, afirmó.

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La última variable, añadió Tejedor a Infobae Colombia, será la combinación entre el petróleo, el comportamiento del dólar global y cualquier señal oficial sobre cuánto costará atender la emergencia y de dónde saldrán los recursos.

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