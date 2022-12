Disputa Colombia-Nicaragua: estos son los documentos de defensa del litigio ante La Haya

Colombia se prepara para enfrentar nuevamente a Nicaragua en La Haya. Foto: Colprensa/ La Vanguardia

Colombia se prepara para una agitada semana en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, esto, en el marco del litigio continental con Nicaragua. Las audiencias orales se ejecutarán del 5 al 9 de diciembre, en las cuales habrá participación de un destacado equipo jurídico de representación nacional, además, la Cancillería expuso los principales documentos con los que se defenderá la nación cafetera.

Desde la demanda de Nicaragua, excepciones preliminares, fallos, alegatos escritos y alegatos orales, son documentos que hacen parte del dosier que usará la defensa de Colombia ante la Corte. Además, la delegación de litigante tiene una basta experiencia y recorrido académico para aportar en este marco.

Principalmente, se tiene como base la demanda de Nicaragua del año 2013, el fallo de excepciones preliminares del 2016, las excepciones y alegatos orales del 2015, cuya ronda inició el 5 de octubre de dicho año y finalizó el 9, con intervenciones de los dos países en cuestión y los alegatos orales del mismo año.

La delegación

Respecto a esto, el Ministerio explicó la conformación del equipo de defensa de Colombia, en donde resaltan abogados, agentes, asesores y demás personalidades encargadas de ponderar los argumentos referentes a esta disputa: el Agente, Eduardo Valencia Ospina, además de las coagentes Carolina Olarte y Elizabeth Taylor, a estos se suma el asesor, Gabriel Cifuentes y de igual forma, el Coordinador Especial, Andrés Villegas Jaramillo.

Mientras tanto, la índole jurídica estará respaldada por cinco abogados extranjeros, quienes junto a su equipo de especialistas en Derecho Internacional Público, velaran por los derechos territoriales del país:

Conforme a lo expuesto por cancillería, son:

- Michael Reisman (Estados Unidos) Especialidad: Derecho Internacional Público. Litigios y Arbitraje Internacional

- Rodman Bundy (Estados Unidos) Especialidad: Derecho Internacional Público. Litigios y Arbitraje Internacional

- Jean – Marc Thouvenin (Francia) Especialidad: Derecho Internacional Público. Litigios y Arbitraje Internacional

- Laurence Boisson (Francia – Suiza) Especialidad: Derecho Internacional Público y Derecho Ambiental

- Sir Michael Wood (Reino Unido). Especialidad: Derecho Internacional Público. Litigios y Arbitraje Internacional Derecho del Mar

El alegato de Nicaragua

En su demanda de introducción ante la República de Colombia, del 16 de septiembre de 2013, Nicaragua señala que la superposición del área náutica debe estar delimitada, además de considerar que no es equitativa la distribución marítima, no obstante, se resalta una aclaración importante, la cual tiene que ver con la eventual decisión, pues la idea es que esta no afecte a terceros.

En el documento, Nicaragua señala:

“Dicho margen continental incluye un área situada más allá de las 200 millas náuticas de zona marítima de Nicaragua y se superpone en parte con el área localizada dentro de las 200 millas náuticas desde la costa Colombiana... El área de superposición debe ser delimitada para lograr un resultado equitativo, usando un método que preserve los derechos de terceros Estados”.

Por su parte, Cancillería, hace pocos días, consideró como improcedente lo expuesto por parte de Nicaragua, destacando que sus pretensiones eran inviables y no tenían fundamento alguno.

“La reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua”, señaló la Cancillería.

