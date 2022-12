Oh’laville listos para Rock al Parque: “El show más grande que realizaremos desde que se reactivó todo”

La agrupación bogotana está preparando nuevas presentaciones para fin de año e inicios de 2023 (Redes sociales)

Se acerca el cierre del festival Rock al Parque 2022, el cual regresó a la capital colombiana luego del cierre obligado por la pandemia. Los días 3 y 4 de diciembre serán los últimos para disfrutar del evento de rock gratuito más importante de América Latina. En el contexto de este evento, Infobae Colombia habló con Oh’laville, una agrupación de Bogotá que lleva más de 10 años representando el movimiento del rock alternativo local.

Desde ´Pedazos de Papel’, su primer álbum, y hasta ‘Tú', el sencillo que lanzarán próximamente, la agrupación se ha caracterizado por no temerle a experimentar con los sonidos y la innovación en tarima. Nueve años después de la primera presentación que tuvieron en este evento que les abrió las puertas, Oh’laville regresa al Simón Bolívar para tocar en el escenario principal y ser uno de los grupos de cierre.

La banda está conformada por Andrés Sierra (bajo y voces), Andrés Toro (guitarra y voces), Mateo Paris (voz líder y guitarra) y Luis Lizarralde (batería y percusión), este último que concedió unos minutos a este medio para hablar sobre lo que ha significado Rock al Parque en la historia del grupo y lo que tienen preparado para su show el domingo 4 de diciembre en el escenario Plaza.

Infobae: ¿Con este cuántos Rock al Parque son para la banda y cuál sería el recuerdo más especial para la banda de esas presentaciones?

Luis Lizarralde: Este sería el sería el segundo y medio. El primero fue en 2013, cuando la banda estaba arrancando y eso fue precioso; y el segundo fue un semi Rock al Parque porque fue el año pasado en el Idartes 10, el festival con el que se reemplazó a Rock al Parque el año pasado. El más especial yo creo que obviamente el primero, estábamos arrancando la carrera, fue en una tarima no principal, empezando el festival.

Afortunadamente nos alcanzó a ver gentecita, no era multitudinario, pero de ahí salieron cosas importantes para la banda. Nos empezaron a llamar para otros shows de otros lugares, empezamos a llamar mucho más la atención. El del año pasado recuerdo que llovió tenaz, pero a pesar de eso había un montón de gente y tocamos antes que Superlitio; el cantante de ellos se montó a cantar con nosotros, Mateo (vocalista de Oh’laville) cantó una canción con ellos, fue bonito.

Programación Rock al Parque en el escenario Plaza para el 4 de diciembre

Infobae: Entonces, ¿podemos decir que Oh’laville es prueba de que escenarios como Rock al Parque sí son una plataforma para presentar a las bandas emergentes? ¿Cómo ven 10 años después ese panorama?

L. L.: Sí, claro. Nosotros siempre hemos tenido en el radar y hemos sido beneficiarios de ayudas del Estado, en su momento la primera beca Rock al Parque del 2013, nos ganamos una del Ministerio para circulación internacional, otra de Idartes como local, la del año pasado y la de este año para Rock al Parque, otra vez. Realmente los programas de estímulos nacionales y distritales son buenos, completos; obviamente sería muchísimo mejor tener más plata para esto, pero dentro del país que tenemos, afortunadamente existen y se puede hacer algo.

Infobae: En esa primera vez en Rock al Parque estaban en un escenario no principal y fueron de las primeras bandas, pero ahora estarán en el escenario Plaza, a las 6:15 y luego de una banda internacional del tamaño de Epica, ¿cómo se sienten al respecto?

L. L.: Es tremendo, una muestra clara del crecimiento que hemos tenido. Hay muchos nervios, por supuesto, es una hora en la que va a haber mucha gente, es el show más grande que realizaremos desde que se reactivó todo, incluso más grande que el Vive Latino en México, es una gran tarima. Chévere tocar después de una banda internacional para que sus fanáticos nos conozcan e igual con Love of Lesbian, que van justo después de nosotros, cuyo público creo que puede ser mucho más afín a nosotros.

El escenario Plaza, a lo largo de la historia de Rock al Parque, se ha caracterizado por ser el más grande

Infobae: ¿Y en estos 10 años cómo se ha transformado el sonido de Oh’laville?

L. L.: Ha crecido y se ha transformado en la misma medida que nosotros hemos crecido y madurado. Arrancamos muy ingenuos, muy ilusos, soñadores con un formato muy íntimo pero tirándole a lo experimental que fue ‘Pedazos de Papel’. Después vino todo lo de ‘Anaranjado’, que fue un proceso de composición y producción concentrándonos mucho menos en el formato y en la experimentación, sino más en canciones concretas e ideas mucho más claras de transmitir; pero sin dejar de lado lo que ha sido la banda, una sonoridad de un estilo muy cálido y muy potente.

Luegos pasamos por el EP de ‘Un desfile de esqueletos’, que fue darnos un gusto totalmente con la experimentación, solo una de esas canciones la tocamos en vivo actualmente que es ‘Volcán’, de resto sí solamente están en el disco. En ‘Soles negros’ creo que fue el momento de mayor maduración de la banda, seguimos en esa misma línea de canciones concretas y ‘a la pepa’, pero con más recursos sonoros, rítmicos, de producción. Ahora tenemos un nuevo disco en el que nos dimos el gusto de irnos lo más lejos posible en cada una de las canciones.

Infobae: Además de los recursos sonoros, algo que también ha crecido en estos años con la banda es su propuesta en escena y audiovisual, ¿cómo nace la creación de estos conceptos en vivo?

L. L.: Desde un principio hemos estado muy pendientes de la puesta en escena. Incuso en la época de ‘Pedazos de papel’ teníamos un montón de carajaditas colgando del techo, tejidos y espejos y era mucho más teatral. Lo dejamos de lado un poco, pero volvimos a eso para el show de Estéreo Picnic en 2016, cuando tuvimos ingeniero de luces, hicimos visuales. Obviamente no todos los shows pueden tener este nivel de producción en tarima, entonces no siempre lo hacemos, pero en todos tenemos presentes dos cosas: visuales y luces.

La agrupación se presentó en marzo de 2022 en el festival Vive Latino en México

Infobae: ¿Cómo han logrado mantener vivo un proyecto que nació hace más de 10 años, cuando todos estaban en el colegio?

L. L.: Con mucho cariño. Realmente somos amigos antes que nada, somos amigos y somos familia, conocemos a los papás de todos, hemos conocido a las novias de todos, a los hermanos de todos. Nos sabemos nuestras vidas de principio a fin, prácticamente somos familia y aparte de eso nos entendemos muy bien musicalmente hablando, creo que cada uno complementa muy bien las falencias del otro.

Infobae: A lo largo de esa independencia musical, ¿en algún momento han pensado en desistir del sueño? Y, en relación con eso, ¿desempeñan otras labores además de la música?

L. L.: Claro, por supuesto. Nunca hemos llegado al punto de tirarlo todo, pero obviamente hemos tenido dudas de ‘esto para dónde va’, ‘cuál va a ser el norte de esto’, etcétera. Y sí, (Andrés) Toro es administrador y Mateo es diseñador, ellos dos tienen una agencia de marketing digital. (Andrés) Sierra es músico y profesor de música. Yo soy abogado, pero no ejerzo hace rato, ahora trabajo para una disquera en desarrollo de negocios.

Infobae: Actualmente, Oh’laville está preparando dos cosas importantes, un acústico navideño y la presentación de un nuevo sencillo llamado ‘Tú', ¿de qué se trata esto?

L. L.: El acústico navideño es una actividad especial para fans, este año de alguna manera he sentido que hemos estado muy distantes de todos, sin invitarlos a cosas especiales. Ha sido un año de lanzar música y tocar donde nos inviten, porque cada uno está muy metido en sus vidas personales y profesionales. Entonces la motivación principal fue retomar este tipo de actividades que hacíamos tanto en su momento, aprovechando también que nos quedan lanzamientos para este año y el otro.

Oh'laville tendrá un evento exclusivo para fans en el que presentarán un adelanto de lo nuevo de la banda

Infobae: ¿Presentarán alguno de esos nuevos lanzamientos en Rock al Parque el domingo?

L. L.: No. ‘Tú' es una canción que yo creo que nos va a llevar un buen tiempo trasladarla a la tarima, nosotros estamos acostumbrados a un formato tradicional de guitarra, bajo, bateria y voz; pero en esta canción es la primera que no tiene una sola guitarra, tiene solo sintetizadores, teclados, sonidos atmosféricos y nos toca pensarla mucho para tocarla en vivo.

Infobae: ¿Entonces qué veremos el domingo en la presentación de Oh’laville?

L. L.: Algo de lo viejo, algo de lo nuevo, un show muy contundente, muy concentrado en la música y vamos al grano. Hay difrentes momentos, para bailar, para cabecear, para poguear, claro. Vamos a cerrar con algo que definimos como regocijante; es todo lo que puedo decir.

Infobae: ¿En qué países han encontrado apoyo musical y cuál es su diferencia con el nacional?

L. L.: Los esfuerzos hacia afuera los hemos concentrado en México, aunque hemos estado en Estados Unidos y Ecuador. Siento que allá hay más público para este tipo de géneros, segundo me parece que es un público mucho más dado a ir a ver música en vivo, creo que en Colombia eso es en públicos muy pequeños, acá gusta es la fiesta.

Infobae: ¿Cuáles son esas bandas por las que irían a este Rock al Parque?

L. L.: Pues yo hace rato no veo a las 1280 Almas y me encantan, me parecen un gran show. Quería, pero no pude ir el pasado fin de semana a ver a Los Niños Telepáticos que me parecen alucinantes, chévere ver a Love of Lesbian, a La Maldita Vecindad hay que verla.

Seguir leyendo