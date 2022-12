Rifle Andrade descartó acercamientos con el América de Cali, aunque le gustaría volver a vestirse de Escarlata

Andrés Andrade debutó como profesional con la camiseta del América de Cali en 2009. (Cortesía Dimayor)

A pesar de contar con una de mejores nóminas del país, Atlético Nacional se quedó por fuera de la fiesta de fin de año al no clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor II. Cabe recordar que el Rey de Copas es el vigente campeón del rentado local, sin embargo, se quedó sin la posibilidad de defender el título, lo cual derivo en la salida de varios futbolistas, entre ellos Andrés Felipe Andrade.

Luego de varios años en el balompié Azteca, el Rifle Andrade regresó a Colombia a inicios de 2020 para vestirse con los colores de Atlético Nacional. Con el Verdolaga, el ex América de México jugó 129 encuentros por todas las competiciones con un saldo de 23 goles y 27 asistencias.

Así mismo, Andrade de 33 años sumó dos títulos con Atlético Nacional; una Copa Colombia (2021) y recientemente se coronó campeón de la liga en el primer semestre al imponerse en la final al Deportes Tolima, al que le marcó en el juego de ida en Medellín, haciendo valer la “ley del ex”.

Su buen nivel con el conjunto antioqueño lo llevó a ser tenido en cuenta por el entonces entrenador de la selección Colombia, Reinaldo Rueda para los compromisos por eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Su debut oficial con la Tricolor se dio el 2 de septiembre en el empate 1-1 ante Bolivia en condición de visitante.

Ahora como jugador libre, Andrés el Rifle Andrade tiene la posibilidad de negociar con cualquier equipo, de hecho, no es un secreto que el volante es un viejo capricho de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Además, el futbolista es un confeso hincha del cuadro Escarlata, con el que debutó como profesional en 2009.

El ex Deportes Tolima concedió una entrevista al programa el VBAR de Caracol Radio, en el que aclaró su situación tras finalizar su vinculación contractual con Atlético Nacional. “El paso por Nacional creo que fue muy exitoso, por lo menos para mí. Desde que llegué me propuse unos objetivos y los cumplí. Sí fue una salida sorpresiva, pero uno sabe que era de esperarse. Por las condiciones que me dijeron, la salida es por la situación por la que está pasando el club”.

Así mismo, el Rifle se refirió al supuesto interés del América de Cali: “Es totalmente mentira. El acercamiento que América tuvo conmigo fue hace un año, cuando era jugador de Nacional y fue el profesor Juan Carlos Osorio que me quería tener. Lo que han dicho ahora es mentira, no he tenido un acercamiento con ellos”.

“Me gustaría llegar porque soy hincha del América, todo el mundo lo sabe. Esto hay que verlo por todas las cosas, desde lo deportivo, económico y lo que mi familia quiera. Hablar en estos momentos de América no sería válido porque no he tenido acercamientos e inclusive vi un tuit de un directivo del América que decía que yo me estaba ofreciendo desde que estaba en Nacional. Eso nunca ha pasado, cuando hablé con ellos fue porque me buscaron e incluso hablaban Nacional”.

Por último, el futbolista caleño manifestó que se encuentra analizando varias ofertas del fútbol colombiano aunque no descarta emigrar nuevamente, aunque es una posibilidad que ve lejana de momento.

