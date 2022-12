Alcalde de Cali le dijo “No” a la construcción del estadio del América y los hinchas no quedaron contentos

Alcalde de Cali no ve con buenos ojos hacer el estadio del América de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Desde hace unos meses viene rondando la idea de que el cuadro América de Cali pueda tener su propio estadio de fútbol como bien lo ha planteado Tulio Gómez, el mayor accionista del equipo valluno, sin embargo, desde la Alcaldía de Cali esta opción no es muy viable por ahora, por lo que ha despertado una gran cantidad de comentarios y reproches por su negativa con el proyecto.

“Que nos sirva de experiencia lo que pasa en Bogotá con el Coliseo Live (trancones de tres horas), frente a un estadio de fútbol en la vía a Jamundí. Planeación sacará resolución donde no aconseja construcciones para eventos masivos hasta que no se amplíe la avenida Ciudad de Cali”, publicó el alcalde de la capital del Valle, Jorge Iván Ospina, en su red social de Twitter.

Desde entonces el alcalde no ha hecho sino recibir críticas y reproches por “poner trabas al proyecto” por parte de algunos hinchas y funcionarios del Concejo, entre ellos Roberto Ortiz quien no dudó en dejar un mensaje directo a Ospina: “El América de Cali puede tener su estadio propio, pero el alcalde Ospina parece que no lo quiere permitir, comenzó a sabotear la idea. No olvidemos que con la plata que le ha metido al estadio Pascual Guerrero en su remodelación, se podían haber hechos 2 estadios nuevos...”

Tulio Gómez habló hace algunos meses de esta posibilidad, diciendo que la idea era que el estadio pudiera tener varios espacios para el disfrute de la ciudadanía, entre ellos, un lugar donde se pudieran realizar eventos musicales: “En uno o dos meses creo que haremos el anuncio oficial para el estadio del América de Cali. Será multieventos, con techo corredizo y capacidad para entre 38 y 45 mil personas”, dijo en mayo de este 2022.

Los recursos, según aseguró Tulio en ese momento, saldrían del fondo de inversiones dejando por fuera las finanzas del equipo: “El que hace el estadio lo financia con la venta de unos palcos y seguramente con eventos; 50 eventos al año, pero no hemos llegado a un acuerdo”, siguió diciendo para el medio “El Corrillo de MAO” a mediados de este año.

Otros críticas al alcalde de Cali por su negativa a la construcción del estadio del América de Cali

Jorge Ospina planteó que como Bogotá, no quiere que a Cali le pase lo mismo en términos de movilidad cuando se lleven a cabo eventos en el estadio que se planea desde hace varios meses para el equipo ‘escarlata’, pues dice que son horas para llegar y salir del lugar, lo cual quiere evitar a toda costa mientras no se pueda terminar la Av Ciudad de Cali.

Sin embargo, para muchos este no es un argumento válido, pues dicen que las calles en Cali se encuentran bastante deterioradas, además de los semáforos entre otras cosas de la infraestructura vial, por lo que desestiman dicha preocupación del burgomaestre. El proyecto estaría pensado para iniciar en los primeros meses del año 2023, aunque sin el visto bueno del Alcalde Ospina, dicha obra no tendría posibilidades de avanzar.

