Gamero desató polémica por sus comentarios en contra del Pereira: “Ganó 0-2 cuando hacía como 20 años no ganaba”

Millonarios quedó a un punto de disputar una nueva final de la Liga BetPlay. El equipo ‘Embajador’ se enfrentó a Independiente Santa Fe en el último juego de los cuadrangulares con la obligación de ganar, los tres puntos eran suficientes para sellar su paso a la fase final, sin importar el resultado del otro juego, sin embargo, el empate en El Campín y la victoria de Pereira ante Junior le permitieron al Matecaña quedarse con el puesto a la final.

El equipo de Alberto Gamero empezó perdiendo el clásico capitalino luego de que Andrés Llinás cometiera un error en salida, el cual fue aprovechado por Santa Fe que puso el primero en el marcador a través de Jeferson Rivas al 72′, el capitán del club azul, Mackalister Silva, fue expulsado al 79′ y Diego Herazo empató el encuentro al 90+3′, sin embargo, este resultado no fue suficiente ya que Pereira hizo su trabajo en Barranquilla.

En el otro juego, los dirigidos por Alejandro Restrepo comenzaron presionando alto a un Junior de Barranquilla que no mostró su mejor faceta a lo largo de todos los juegos de los cuadrangulares. Leonardo Castro anotó el primero al 24′ y en la segunda parte sumó el segundo en el marcador al minuto 51. De esta manera selló su paso, por primera vez en la historia, a la gran final del Fútbol Profesional Colombiano.

Tras el empate en el clásico capitalino, el entrenador Alberto Gamero habló con los medios de comunicación y realizó un balance del compromiso, destacó algunos aspectos positivos de Millonarios y se refirió a la victoria del Deportivo Pereira ante Junior en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barraquilla.

Fue precisamente este comentario sobre el triunfo matecaña que generó una enorme polémica y lo llevó a ser criticado en las redes sociales. “Uno nunca tiene que depender de nadie, pero con el 1-1 dependíamos de un resultado y (…) sorpresivamente que Pereira gana 2-0 en Barranquilla, cuando hacía como 20 años que no ganaba allá. Pero bueno, todo esto es fútbol”.

Esta frase no fue bien recibida y muchos usuarios le respondieron en las redes sociales, “Millonarios dependía del el mismo, pero no fue capaz de ganarle a su rival, entonces cuando uno queda dependiendo de otro pasa esto”; “Sorprendente, por la falta de autocrítica y por pordebajear al Pereira, la rueda de prensa de Gamero hoy. Así no es, profe”; “Gamero, pone en tela de Juicio la victoria del Pereira. Desconoce el esfuerzo de un equipo, que merece estar en la final”.

El entrenador Alberto Gamero se refirió a la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares y fue cuestionado sobre si considera lo sucedido como un fracaso, a lo que respondió, “yo no conozco la palabra fracaso, a mí esa palabra no me gusta, fracaso es el que no intenta trabajar, el que no intenta hacer las cosas es de fracaso y el fútbol tiene resultados: pierdes, ganas o empatas y perder un partido no es fracaso, yo esa palabra y se lo dije a mis jugadores, no existe, en mi léxico no existe, porque yo trabajo y el que trabaja intenta hacer las cosas y nosotros siempre intentamos mejorar y hacer las cosas bien”.

El técnico de Millonarios afirmó que la eliminación en los cuadrangulares se dio porque, “simplemente cometimos errores como cometen todos los equipos, pero a este equipo yo lo veía con una motivación bien grande, lo veía con un deseo de ir a la final y se nos escapa. Felicito a este grupo porque siempre intentó guerrear, jugar bien y salir a buscar los partidos”.

