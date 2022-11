Sabotaje en Congreso contra proyecto de código electoral: “no entendemos el afán del Gobierno”

La Alianza Verde y el Pacto Histórico estarían en desacuerdo con acelerar esta discusión. REUTERS/Luisa González

A los senadores de la Comisión Primera no les cayó en gracia recibir un documento de casi mil páginas, ya caída la noche del lunes 28 de noviembre, con el propósito de que su contenido se discutiera en la sesión de este martes 29. Dicho documento es la versión más reciente del proyecto de Código Electoral, que algunos congresistas de bancadas como el Pacto Histórico, el Centro Democrático y la Alianza Verde decidieron no votar. Por ello, impidieron que hubiera cuórum en la sesión, lo que repetirán en el encuentro de este miércoles 30.

El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, grabó un video para denunciar que le llegó a última hora la nueva ponencia “del código electoral, del cuestionado registrador Alexander Vega, y la quieren meter mañana bajo presión. Son más de 300 artículos, les voy a dar una cifra: 900 páginas que nos van a poner a revisar, lo cual es imposible de aquí a mañana a las diez de la mañana”, dijo.

Ávila advirtió que no entendía el afán de Vega para tramitar dicho proyecto tan extenso, si ya se había removido el mensaje de urgencia. “Yo no entiendo cuál es el afán, qué hay detrás de eso. Pero ni Alexander Vega ni sus calanchines nos van a obligar a nosotros a votar esto obligados”, manifestó el congresista.

Por ello, el senador comentó la intención de varias bancadas, así como senadores como Jota Pe Hernández y Humberto de la Calle, para no acompañar ese código porque “es un peligro para esta democracia”. Por ejemplo, “contempla el voto remoto, lo cual no garantiza libertad. Contempla convertir en autoridades electorales a 1122 registradores municipales. Hace un empadronamiento, tienen el monopolio de lo que llaman el registro y la autentificación”, explicó Ávila.

“Es una agresividad y si es un código electoral que es para la vida política, hay que darle tiempo de discusión, más aún cuando se le quitó el mensaje de urgencia”, señaló el congresista.

Por su parte, el senador independiente Humberto de la Calle manifestó que con mucho gusto apoyó la iniciativa del Gobierno para crear el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, quedó sorprendido al recibir el extenso archivo. “El chisme es que se pretende lograr rápidamente una aprobación. Yo quiero reiterar que no entendemos el afán del Gobierno. Hay tiempo, ya no hay mensaje de urgencia. No vamos a permitir que esto se haga de manera atropellada”, manifestó el expulsado de Verde Oxígeno.

“Hay una serie de decisiones buenas, otras regulares y otras malas. Luego, yo quiero advertir que mañana no vamos a aceptar que nos lleven a eso que se llama ferrocarrilear un proyecto. Vamos a mirar artículo por artículo con plena atención y cuidado”, advirtió el exvicepresidente.

La iniciativa también fue recibida por senadores como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático. “Nos opondremos a una reforma al Código Electoral, presentada por el Registrador Vega, nos opondremos al voto electrónico, a las elecciones anticipadas y al poder para que el CNE pueda suspender o extender la jornada electoral”, dijo Cabal a través de Twitter.

Por su parte, Valencia le dijo a la emisora La W que “no vinimos los senadores del Centro Democrático ni los del Pacto Histórico ni los del partido Verde ni el doctor Humberto de la Calle, porque es que el código no se puede tramitar a pupitrazo ni con mermelada, esta es una discusión demasiado seria donde nos estamos jugando lo que es la credibilidad del sistema electoral”.

El presidente del Senado, Roy Barreras, reprochó que los congresistas no le estén dando la celeridad que cree requerir este proyecto, pero respetó la decisión: “no hay tanto afán, sólo llevamos 40 años con unas normas electorales viejas, anteriores a la Constitución del 91. Pero es cierto, ya no hay afán. Retirado el mensaje de urgencia ya no podrá aplicarse en 2023, así que esas elecciones serán con las mismas viejas normas y tendremos un año para aprobarlo”, dijo.

