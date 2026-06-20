Imagen viral de celebración de la Selección Colombia es falsa: fue manipulada con IA para darle carga política

El video alterado con IA se difundió en los días previos a la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Alfredo Estrella / AFP

Luego de lo que fue la victoria de la selección Colombia en el estreno del Mundial 2026 con triunfo por 3 goles a 1 sobre Uzbekistán, varias publicaciones en redes sociales causaron polémica en la antesala de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia a raíz de la supuesta celebración del segundo gol de la Tricolor que realizaron Luis Díaz y Daniel Muñoz.

La controversia surgió luego del juego que se disputó la noche del miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, debido a un video que circula en redes sociales que muestra a los dos futbolistas realizando un saludo militar tras marcar un gol.

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La aparente celebración se mencionó en varias de las publicaciones que se observan en X, señalan un aparente respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que suele realizar el mismo ademán en cada una de sus intervenciones en plazas públicas y actos de campaña política.

Sin embargo, el material que se compartió más de 10.000 veces fue editado con herramientas de inteligencia artificial para asociar la imagen de los jugadores con su campaña, destacó un informe de AFP.

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La secuencia muestra un saludo militar entre Díaz y Muñoz similar al que realiza De la Espriella, pero no aparece en la transmisión oficial de la FIFA - crédito @mateocardonah/X

De la Espriella definirá quién será el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 con el senador Iván Cepeda el domingo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con la información verificada, el saludo militar y el lema “firmes por la Patria” forman parte de la narrativa de campaña impulsada por De la Espriella.

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El video viral, sin embargo, manipula una secuencia registrada durante el debut de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que Muñoz, Díaz y Jáminton Campaz anotaron los tres goles de la Tricolor.

Al analizar el video original, difundido por Telemundo Deportes, se confirma que los futbolistas únicamente se dan la mano tras el gol, sin realizar el gesto militar atribuido a la campaña electoral.

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Varios usuarios en redes sociales replicaron el video y afirmaron que los dos jugadores apoyarán a Abelardo de la Espriella cuando en ningún momento ambos han puesto en conocimiento público por quién votarán - crédito @Rincon001A/X

La comparación directa entre la transmisión oficial por parte de la FIFA y el contenido viral evidencia la alteración.

La difusión del video editado coincide justo con un momento de alta polarización política que vive el país latinoamericano que está en la antesala de los comicios presidenciales.

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La manipulación de imágenes de figuras públicas mediante inteligencia artificial se ha convertido en un fenómeno recurrente durante procesos electorales, con el objetivo de influir en la percepción social y política de la ciudadanía.

El incidente refuerza el llamado a verificar la autenticidad de los contenidos que circulan en redes sociales, especialmente en jornadas previas a votaciones decisivas para el país.

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Luis Díaz y Daniel Muñoz fueron dos de los jugadores más destacados del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

La polémica se suma al episodio de James Rodríguez y Antonella, la hija menor de Gustavo Petro

Este episodio hizo recordar lo que pasó con el capitán y mediocampista de la Tricolor, James Rodríguez, y Antonella Petro Alcocer, hija menor del presidente Gustavo Petro.

El caso que se hizo viral en redes sociales durante la entrega del Pabellón Nacional a la delegación de la selección Colombia, el jueves 4 de junio en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, y como parte del acto oficial que tenía dispuestos el Gobierno nacional antes de que el equipo viajara a EE. UU. para su último juego de preparación (contra Jordania) antes del estreno en el Mundial 2026.

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En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

Aquella vez se afirmó que Rodríguez no le quiso dar la mano a Antonella para saludarla cuando iban pasando, uno a uno, los jugadores para recibir un regalo (un sombrero vueltiao) y un saludo por parte del jefe de Estado y su hija.

Sin embargo, en la transmisión oficial de Presidencia se observa que el crack de la Tricolor pasó derecho, pero luego de que Antonella compartió un video aclarando lo sucedido.

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Al día siguiente, el mismo James le escribió por interno al perfil de Instagram de la adolescente, que compartió sus palabras en otra grabación y le puso punto final a la controversia porque el capitán se comprometió con ella a tomarse la foto que no se pudo efectuar debido a que, según el jugador, ella no le habló fuerte y por eso no alcanzó a escucharla.

La fotografía quedó pactada cuando el '10' regrese a Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/IG