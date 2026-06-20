Colombia

Aprenda a hacer una salsa de tomate, rápido y con ingredientes sencillos, según la receta compartida por el hijo de Cristina Hurtado

Daniel Narváez Hurtado publicó un video en el que explica, paso a paso, cómo preparar una versión casera del plato, y dejó instrucciones escritas para que sus seguidores la repliquen

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Daniel Narváez Hurtado convierte una crema de tomate en su nuevo éxito en redes y suma aplausos por su estilo en la cocina - crédito @danielnarvaezh/IG

Daniel Narváez Hurtado, hijo de la reconocida presentadora colombiana Cristina Hurtado, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, pero esta vez no fue por algún momento familiar o una publicación personal, sino por sus habilidades en la cocina.

El joven compartió un video en sus plataformas digitales en el que aparece preparando una crema de tomate casera, una receta que, según explicó, puede elaborarse con ingredientes sencillos y sin necesidad de ser un experto en gastronomía. Además de mostrar parte del proceso, dejó en la descripción del clip las instrucciones detalladas para quienes quisieran replicarla desde casa.

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La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores y los de su mamá, los cuales destacaron no solo el resultado final del plato, sino también la pasión y dedicación que Daniel demuestra cada vez que comparte contenido relacionado con la cocina.

“Hay recetas que no necesitan mucho… solo tiempo y darle cariñito”, escribió el joven al presentar la preparación que se convirtió en protagonista de su más reciente video.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Daniel Narváez, el hijo de Cristina Hurtado, se robó las miradas con una crema de tomate hecha en casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó, el primer paso consiste en preparar un fondo de pollo concentrado para potenciar el sabor de la crema y, posteriormente, hay que disponer de una bandeja con varios ingredientes básicos que suelen encontrarse en cualquier cocina: tomates, pimentón, cebolla y ajo.

Daniel aclaró que los cortes no tienen que ser perfectos, pues el objetivo es que los vegetales se cocinen y desarrollen su sabor en el horno. Después agregó sal, pimienta —un ingrediente que confesó usar generosamente— y un chorrito de aceite de oliva.

La mezcla debe llevarse al horno a 220 grados centígrados durante aproximadamente 30 minutos o hasta que los ingredientes adquieran un tono dorado y algunas puntas ligeramente tostadas, un detalle que, según él, aporta aún más sabor a la preparación.

Una vez listos los vegetales, el siguiente paso es llevarlos a la licuadora para obtener una mezcla homogénea y después, el contenido regresa a una olla donde se incorpora parte del fondo de pollo previamente preparado.

El hijo de Cristina Hurtado compartió un video con el paso a paso de una preparación sencilla, hecha con vegetales al horno, fondo de pollo y un toque final de parmesano y albahaca - crédito @danielnarvaezh/IG
El hijo de Cristina Hurtado compartió un video con el paso a paso de una preparación sencilla, hecha con vegetales al horno, fondo de pollo y un toque final de parmesano y albahaca - crédito @danielnarvaezh/IG

Allí dejamos que reduzca un poquito mientras le añadimos unas cucharadas del fondo de pollo. Con paciencia, dejando que todo se junte y agarre cuerpo”, explicó el joven en la descripción de la publicación.

Para finalizar, agregó algunos ingredientes que aportan cremosidad y un toque especial al plato: crema de leche, queso parmesano y hojas frescas de albahaca.

El resultado fue una crema de tomate de aspecto artesanal y casero que despertó el apetito de muchos de sus seguidores.

No sé ustedes, pero a mí hay pocas cosas que me reconforten tanto como una buena crema de tomate y un pedazo de pan para acompañarla”, escribió Daniel, dejando ver que este tipo de preparaciones ocupan un lugar especial entre sus favoritas, mientras compartía el plato con su mamá.

Daniel Narváez Hurtado conquistó las redes con su receta de huevos con tomate: así prepara los "huevitos a la bichofue" para el desayuno - crédito @danielnarvaezh/IG
Así prepara Daniel Narváez una receta fácil y casera - crédito @danielnarvaezh/IG

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, que destacaron la facilidad de la receta y el entusiasmo con el que el joven comparte sus conocimientos culinarios.

De hecho, desde hace varios meses sus videos relacionados con la cocina han logrado acumular comentarios positivos de personas interesadas en aprender nuevas preparaciones y de cocineros expertos lo que parece indicar que el hijo mayor de la presentadora colombiana estaría dedicándose a la cocina en el último tiempo.

Asimismo, las habilidades gastronómicas de Daniel también han despertado elogios entre los admiradores de Cristina Hurtado, las cuales suelen seguir de cerca las publicaciones de la familia. Muchos han manifestado sentirse sorprendidos por el talento que demuestra frente a los fogones y por la naturalidad con la que explica cada paso de sus recetas.

”Se ve delicioso”, “Qué bueno, te felicito estás cocinando muy bien”, Deberías participar en Masterchef, tienes mucha técnica y se ve deli", “Masterchef aquí tienen al próximo participante”, “Cristina y José hicieron un super trabajo, qué buenos hijos”, dicen algunos mensajes.

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