Colombia

Jessica Cediel se defendió de comentarios tras demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Se le subieron los biopolímeros a la cabeza”

La modelo y presentadora le contestó a internautas que se burlaron de su problema con los biopolímeros tras mostrar su apoyo al candidato de la derecha para la segunda vuelta presidencial

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Cediel contestó directamente a quienes la criticaron por su edad, imagen y decisión política - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

Después de anunciar su apoyo a Abelardo Espriella en la recta final de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la modelo y presentadora Jessica Cediel respondió a los ataques que recibió en redes sociales, en las que varios usuarios retomaron su antecedente con los biopolímeros para cuestionarla por respaldar al candidato de derecha de cara a la votación del 21 de junio de 2026.

La reacción se produjo luego de que la presentadora quedara en el centro de una discusión digital por su postura política. El 17 de junio de 2026, Cediel confirmó su respaldo al abogado y candidato, una decisión que reactivó comentarios a favor y en contra entre sus seguidores.

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Uno de los mensajes más duros que recibió, de acuerdo con el contenido difundido por la propia presentadora, fue el de una usuaria que le escribió que “los biopolímeros le llegaron a la cabeza”. La frase aludía al episodio de salud que atravesó años atrás, cuando descubrió que tenía esa sustancia en los glúteos.

Cediel decidió contestar públicamente a ese tipo de burlas con un extenso mensaje dirigido a quienes la criticaron por su edad, su aspecto físico y su posición política. Su respuesta no se centró en explicar de nuevo su apoyo electoral, sino en confrontar a quienes, según planteó, la atacan por pensar distinto.

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Jessica Cediel respondió a los ataques recibidos tras anunciar su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito @jessicacedielnet/ Instagram
Jessica Cediel respondió a los ataques recibidos tras anunciar su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

“Y para las haters que critican que es por su edad, mami, te quiero ver así a mi edad. Tú que tienes veintipico y estás llena de arrugas, tienes el cachete caído, tienes ojeras, tienes la cara así redonda como una luna, porque te he visto hater. En cambio, las que nos amamos, las que no criticamos, las que no peleamos sin necesidad, nos mantenemos hermosas, bellas y regias, porque nuestro corazón es bonito y eso se irradia en nuestro físico y nuestra personalidad. Así que no critiques porque eso te pone más fea”.

En el mismo pronunciamiento, la presentadora insistió en que quienes la señalan no deberían concentrarse en juzgar a otras personas por su voto. “Por el contrario, aprende. Aprende de la belleza de amarse, quererse, porque cuando uno está bien y feliz-- porque mi amor, también me criticas por mi edad, pero no tienes mi cuerpo, tu cuerpo anda embolatado, porque también te he visto. Así que de verdad, consejo en la buena, de pana, no te dediques a criticar a la gente extra solamente porque piensan diferente de ti. Dedícate a ti y ya, y sé feliz”, añadió la empresaria.

El respaldo a Abelardo de la Espriella desató una nueva ola de críticas

El episodio comenzó cuando Cediel publicó un video junto a Abelardo de la Espriella, ambos con camisetas de la selección Colombia, el candidato lanzó allí un mensaje electoral directo: pidió votar el domingo 21 de junio de 2026 y llamó a derrotar a “la izquierda radical”.

En esa grabación, el abogado también convocó a los colombianos en el exterior a participar, al recordar que las mesas de votación estaban habilitadas desde el 15 de junio. La publicación fue interpretada como una muestra explícita de adhesión en uno de los momentos más intensos de la campaña.

El medio señaló que no era la primera vez que la presentadora fijaba posición en estas elecciones. En la primera vuelta había apoyado a la senadora Paloma Valencia, y luego trasladó su respaldo a De la Espriella para la instancia definitiva.

La presentadora reveló que su voto en segunda vuelta será por Abelardo de la Espriella, por lo que recibió bastante hate en sus plataformas digitales - crédito Jessica Cediel / Instagram

Ese cambio se inscribió, además, en una afinidad política que la publicación describió como sostenida en el tiempo. El artículo recordó que Cediel también ha coincidido en actos políticos con Álvaro Uribe, a quien ha expresado apoyo en distintas ocasiones.

La presentadora reivindicó su derecho a opinar como ciudadana

Frente a quienes cuestionaron que una figura pública intervenga en el debate político, Cediel respondió que su condición de persona está por encima de su exposición mediática. “Y te reto para que te muestres así como yo, que me muestro natural, recién levantada, con la cara lavada, a ver si eres capaz. Oigan, estoy sorprendidísima de todas las reacciones que ha generado mi video esta mañana. La gran mayoría, como somos lindas, estamos de acuerdo y pues, como que hay gente superfeliz por eso”.

Luego avanzó sobre el punto que más discusión generó entre sus detractores: la idea de que una celebridad no debería responder a comentarios agresivos. “Y una que otra está diciendo que es el colmo, que yo siendo figura pública, cómo me atrevo a rebajarme y a criticar. ¿Sabes por qué, bebé? Porque es que antes de ser figura pública soy ser humano”.

La presentador y actriz bogotana radicada en Miami, sorprendió a sus seguidores luego de revelar cuanto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales - crédito @jessicacedielnet/Instagram
La presentadora argumentó que responder a las críticas no la despoja de su condición de ser humano - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La conductora cerró su mensaje con otra referencia directa a quienes la atacaron por su apariencia física. “Y la que me critica, pues no tiene, no tiene este abdomen, no tiene este cuerpo, no tiene esta cara y lo más importante, no tiene este corazón, porque un corazón lindo no critica. Así que sí, mi gente, antes de ser figura pública soy ser humano y hay días como hoy en donde, no sé, me nació contestar. Así que nada, les mando un beso y cuídense”.

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