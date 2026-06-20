Preocupación por la salud de Yina Calderón: Tuvo que ausentarse de Telemundo por dura enfermedad

Yina Calderón enfrenta problemas de salud en México durante compromisos laborales - crédito @yinacalderontv / instagram

Yina Calderón, reconocida influencer y empresaria colombiana, atraviesa un momento complicado debido a un problema de salud que ha suscitado preocupación entre sus seguidores.

La también exintegrante del reality La casa de los famosos Colombia compartió en redes sociales detalles sobre la enfermedad que enfrenta mientras permanece fuera del país y afronta compromisos laborales en el extranjero con el canal Telemundo.

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La creadora de contenido ha mantenido una agenda activa desde su llegada a México, donde continúa desarrollando proyectos relacionados con redes sociales y televisión. No obstante, la situación dio un giro cuando Calderón publicó varios videos en los que evidenció un notable deterioro físico.

La exintegrante de 'La casa de los famosos Colombia' relató desde el extranjero los pormenores de su enfermedad, mientras cumple compromisos laborales con el canal Telemundo. - crédito @yinacalderontv/IG

“Muchas gracias por sus mensajes. No fui al programa y les voy a contar: el lunes ya me dolían mucho las amígdalas para pasar comida, me tomé las pastas y un jarabe, pero después me levanté terrible. O sea, hasta ahora puedo hablar”, recordó Calderón. La creadora de contenido explicó que, ante la persistencia del dolor, intentó que un médico la inyectara, pero aseguró que ese tipo de servicio no se le ofreció en Estados Unidos.

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En las grabaciones, la influencer explicó que padece una inflamación de amígdalas, atribuida en parte al uso constante de aire acondicionado, y manifestó dificultades para comer debido a la molestia. “Hace años no me daba esto así, pero es que yo soy adicta al aire acondicionado, entonces creo que eso es lo que me tiene mal”, compartió la empresaria, dejando entrever su preocupación y el impacto que esto ha tenido en su rutina diaria.

A pesar del malestar, Yina Calderón insistió en que no ha detenido su actividad profesional. La influencer relató que “el trabajo en redes y en televisión es duro”, subrayando que, contrario a la percepción común, su labor va mucho más allá de grabar y presentarse ante las cámaras. “La gente piensa que es ir a grabar y ponerse bonita y ya, pero no”, señaló en uno de sus mensajes, donde además reflexionó sobre la importancia del agradecimiento por las oportunidades laborales. Para Calderón, el compromiso con su trabajo la lleva a continuar adelante, aunque su estado de salud no sea el ideal.

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Tras su llegada a México, Calderón mantuvo una agenda activa en televisión y redes, aunque el malestar físico la llevó a compartir videos donde muestra signos de deterioro - crédito @yinacalderontv/IG

En su relato, Calderón agradeció el apoyo que ha recibido fuera de Colombia y admitió que valora la compañía de su comunidad digital. “Yo siento que uno sin ustedes no es nada. Muchas gracias, Dios les bendiga”, expresó, y confirmó que planea buscar atención médica para aliviar la inflamación de sus amígdalas. La influencer también adelantó que regresará a Colombia para seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales, pese al malestar.

“Mañana ya me voy a mi país; ustedes saben que yo soy muy responsable, que no falto a ningún programa, pero se me salió de las manos”, dijo Yina antes de dar las gracias al canal y sus compañeros de programa. “Estoy muy agradecida con Telemundo, es un canal maravilloso de verdad, me trataron muy bien, el director es bacán y los presentadores también”, añadió.

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La empresaria aprovechó el momento para hacer un llamado a la gratitud y al reconocimiento del esfuerzo que implica mantener una carrera pública en el entorno digital y en la televisión. “Uno tiene que ser muy agradecido con el trabajo que le da a uno de comer, porque Dios de alguna manera perdona todo menos la ingratitud y está escrito en la Biblia”, afirmó, haciendo énfasis en la importancia de valorar cada oportunidad de empleo.

Actualmente, Calderón se encuentra en proceso de recuperación y mantiene informados a sus seguidores sobre su salud, mientras se prepara para retomar sus actividades en Colombia - crédito @yinacalderontv/IG

Hasta el momento, Calderón continúa en recuperación y mantiene contacto con su audiencia a través de diferentes plataformas, mientras se prepara para regresar a Colombia y retomar sus actividades habituales. La evolución de su estado de salud sigue siendo motivo de interés para sus seguidores y para quienes observan el impacto de la vida pública en la salud personal de los creadores de contenido.

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