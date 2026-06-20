América de Cali confirmó a sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay

El delantero con paso en Tigres UANL de México, regresó al fútbol colombiano en el cual tuvo un paso exitoso por Independiente Santa Fe-crédito @AmericadeCali/X

Mientras el Mundial 2026 sigue en marcha, el fútbol colombiano continúa en receso, y con los principales equipos de la Liga BetPlay reforzándose para lo que será la segunda mitad del año.

Después del título número 12 del Junior de Barranquilla, equipos como América de Cali ya comienzan a conformar la nómina para buscar el título de diciembre.

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Con este panorama, el 19 de junio de 2026, América de Cali confirmó al defensor Brayan Córdoba como su segundo refuerzo, mientras que el atacante Luis Quiñones fue anunciado como nuevo goleador de la “Mechita”.

El delantero regresa al fútbol colombiano después de 11 años en la Liga MX-crédito @AmericadeCali/X

Después de un paso por el Pachuca, el delantero caleño Luis Quiñónes confirmó su regreso a la Liga BetPlay tras 9 años como figura en el fútbol de México.

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Con pasos en equipos Pumas UNAM, Tigres UANL, Lobos BUAP (equipo de la segunda división de dicho país), el exjugador de Independiente Santa Fe tendrá su quinta experiencia en el fútbol nacional.

En su paso por México, logró seis títulos, todos con el Tigres UANL de Monterrey, en el cual se destacan tres Ligas MX, y la Copa de Campeones de la Concacaf en 2020 ante Los Angeles FC.

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En lo que se refiere desde el segundo semestre de 2025, hasta el primer semestre de 2026, jugó un total de 16 partidos en 1.154 minutos, y anotó dos goles. A continuación, estos fueron los partidos en los cuales marcó en su paso por los “Tuzos” (apodo del Pachuca):

25 de julio de 2025 - Liga MX: 32 minutos y gol en el Pachuca 1-0 Mazatlán

3 de octubre de 2025 - Liga MX: 90 minutos y gol en el Club Puebla 2-2 Pachuca

En su presentación como nuevo futbolista del América de Cali, Quiñónez se refirió a las expectativas de la hinchada y al compromiso que implica vestir la camiseta del América. El delantero detalló el tipo de jugador que espera ser para el equipo y la emoción que le genera regresar a Colombia:

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“La hinchada espera de Luis Quiñones a un jugador desequilibrante, que da muchas asistencias, que juega para el equipo y que puede aportar mucho más. Para mí, vestir esta camiseta roja es un orgullo. Siento una felicidad inmensa por estar aquí, por regresar a mi país y hacerlo con esta institución, algo único".

Respecto a su relación con el entrenador David González, Quiñones recordó la etapa que compartieron como compañeros y el giro que significa tenerlo ahora como director técnico. Expresó admiración y confianza en el trabajo conjunto para alcanzar los objetivos del club:

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“Con el profe David hablé hace poco y pudimos coincidir. Jugamos juntos aquí en Colombia y es una persona a la que admiro y respeto. Espero estar a la altura para ayudarlo a conseguir los objetivos. Al principio puede parecer extraño: primero fuimos compañeros y ahora él es mi entrenador. Es algo único y fantástico, porque también fue alguien importante para mí y me ayudó cuando era joven. Estoy muy orgulloso de vestir estos colores y de estar aquí con ustedes. Sé que vamos a recorrer este camino juntos, porque todos somos rojos y vamos hacia el mismo objetivo”.

El defensor central tendrá su segundo ciclo con los "Diablos Rojos", después de un paso por el CSKA Sofía de Bulgaria, y el Cúcuta Deportivo-crédito @AmericadeCali/X

El defensor Brayan Córdoba se convirtió en el segundo refuerzo del cuadro rojo, y de esta forma tendrá su segundo ciclo con los “Diablos Rojos”, después de estar en la temporada 2023.

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Con su reciente paso en el Cúcuta Deportivo, proveniente del CSKA Sofía de Bulgaria, Córdoba jugó 12 partidos durante el primer semestre de la Liga BetPlay en 810 minutos, con un gol y una asistencia:

1 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos, gol y asistencia en el Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo

El defensor reforzará al equipo de David González, en la cual tuvo varias dudas durante el primer semestre de 2026, tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X

Bajas en el América de Cali para el segundo semestre

El cuadro rojo confirmó la salida de 7 jugadores para el segundo semestre de 2026-crédito @AmericadeCali/X

El 18 de junio de 2026, América de Cali comunicó el inicio de la pretemporada, en la cual realizará una gira internacional con partidos amistosos en México y Estados Unidos.

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Como parte de los preparativos para el segundo semestre de 2026, entregó la lista de jugadores que están en proceso de negociación con otras instituciones, por lo que no participarán en la gira ni en los partidos de preparación.

Los jugadores que no seguirán en América de Cali son:

Andrés Mosquera

Luis Mina

Brayan Correa

Carlos Sierra

Dylan Borrero

Darwin Machís

Yojan Garcés

Además, el arquero Jorge Soto terminó su contrato con el club y, tras no llegar a un acuerdo para su renovación, se desvinculó de la institución.

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En este contexto, Atlético Bucaramanga está interesado en fichar al portero Jorge Soto tras su salida de América de Cali, y la versión tomó fuerza después de que el periodista Julián Capera afirmara:

“El “Leopardo” está interesado en el portero Jorge Soto y busca ceder a Luis Erney Vásquez“.

Jorge Soto quedó libre tras su salida de América de Cali y aparece en el radar de Atlético Bucaramanga-crédito @JulianCaperaB/X