Petro exaltó la labor de la ministra de Energía Irene Vélez a pocas horas de su primera moción de censura: “Buen trabajo”

En su primera visita oficial como Jefe de Estado a México, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que los temas de migración, política antidrogas y la crisis climática son los que integran la agenda que tratará este viernes con su homólogo, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Presidencia.

En la mañana de este miércoles 30 de noviembre, el presidente Gustavo Petro, felicitó a la ministra de de Minas, Irene Vélez, a través de sus redes sociales por la disminución en las tarifas de energía.

En su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado reveló que la tarifa de energía tuvo una disminución del 2%, en un proceso de comparación que hizo el mandatario colombiano entre los meses de octubre y septiembre.

“Así se comportó por regiones y por estratos. Buen Trabajo de la Ministra de Energia, Irene Vélez”, aseguró Petro.

En el trino publicado por el jefe de Estado, en el que incluyó una tabla en la cual se ve una lista de las empresas prestadoras del servicio de energía, en las que aparece EM Cali, EEP Pereira, ESSA, CENS, EPM, entre otras, frente al movimiento que se registró la tarifa en los diferentes estratos. El promedio de la reducción es de 1.9%.

Por ejemplo, algunas de ellas estuvieron muy marcadas como Celsia en Tolima, que estuvo por el orden del 6,37%. Mientras que otras en las que no se evidenció reducción, como Electrocaquetá, Electrohuila, Enel. De igual manera, se pretende el reporte del mes de noviembre la reducción llegué al 4%, teniendo en cuenta que el incremento en este servicio en algunas casos aumento incluso por encima de 25%.

Tabal de comportamiento por regiones y por estratos. Foto: Twitter @petrogustavo

La ministra de Minas y Energía es la primera funcionaria del gobierno de Gustavo Petro en ser sometida a un debate de moción de censura en el Congreso de la República.

Aunque la citación contra Vélez estaba programada para la sesión del miércoles 23 de noviembre, la misma se tuvo que aplazar porque en la Cámara de Representantes se debatirá, este miércoles, la reforma política, un acto legislativo que modifica la Constitución Política y que es de autoría del Gobierno nacional.

La moción de censura, en este escenario, se aplazará para la otra semana cuando en la plenaria de la Cámara la oposición presentará sus razones por las cuales pide la renuncia de la ministra Vélez, a las vez que los partidos de la coalición de gobierno, le expresarán su apoyo.

Quien dio esta noticia fue el mismo presidente de la Cámara, David Racero, que sostuvo: “El debate que estaba programado se corre ocho días, el 30 de noviembre y no se va a seguir corriendo, se hace el 30″.

Al respecto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que “esperaba que se diera mañana el debate, pero por el trámite de la reforma política, se ha concertado hacerlo la otra semana “.

Sin embargo, los congresistas de oposición Erika Tatiana Sánchez y Oscar Villamizar aseguraron que nunca fueron notificados de la decisión o de una presunta concertación, por lo que aseguraron que se trata de un intento de dilación para que se logren los apoyos necesarios para salvaguardar la posición de la ministra Vélez.

El ministro Prada aseguró que el miércoles se discutirá todo el tiempo que necesite sobre el proyecto, incluso, no se descarta que la reforma siga votándose el jueves. “No le veo mayor dificultad, lo he dicho en otras reformas, siempre que hay diferencias en el trámite de una reforma es normal, es el ejercicio democrático que al gobierno le gusta, la reforma tiene mucho camino por recorrer”.

SEGUIR LEYENDO: