Hidroituango fue visitado por una serpiente de unos dos metros de longitud

Una boa constrictor de más de dos metros fue hallada en el cuarto de máquinas de Hidroituango. (@soydeituango)

Una impactante sorpresa se llevaron los trabajadores del megaproyecto de electricidad Hidroituango, en el norte de Antioquia, luego de que hallaran una boa constructor de más de dos metros de longitud en el cuarto de máquinas en la noche del lunes 29 de noviembre.

El gigantesco animal estaba descansando entre la maquinaria y varios trabajadores la movieron del sitio para dejarla de nuevo en libertad, con el apoyo de personal experto, en la zona aledaña a la hidroeléctrica, que es su ambiente natural, informaron en el periódico regional El Colombiano.

Al parecer, explicaron en el diario antioqueño, la humedad, y oscuridad del lugar fue bastante cómodo para la serpiente, ya que este tipo de reptiles prefieren este tipo de espacios para descansar.

Específicamente el reptil estaba descansando en la baranda de unos de los camiones, justo cuando estaban realizando las prueba de la unidad 2 del proyecto con el que se busca abastecer de energía al 17 % de la demanda que se requiere en el país, reseñaron en la revista Semana.

“La boa constrictor fue descubierta en la barda de un camión cuando se iban a descargar unos equipos en casa de máquinas. Se activó el protocolo con el área ambiental del consorcio CCCI para su rescate”, citaron de las declaraciones de EPM (Empresas Públicas de Medellín), compañía que lidera el proyecto.

Aunque fue impactante la presencia de la boa, sobre todo por la longitud que posee, no se reportaron lesionados por el particular hecho, agregaron Semana.

Colombia es un país megadiverso, y se le considera como el cuarto que más posee diferentes especies de reptiles en el planeta, de acuerdo con datos del Instituto Alexander von Humboldt, que destacaron en el periódico El Espectador.

50 de las variedades de estos animales en el país están dentro de la categoría de amenaza, 11 en peligro crítico, 16 en peligro, y 17 vulnerables, destacaron también en ese medio de comunicación.

Algunos tuiteros se refirieron con humor sobre la visita de la boa al cuarto de máquinas y señalaron que era un vaticinio de la deuda que contraera EPM con la CREG (Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles) que le impondrá una millonaria multa si el miércoles 30 de noviembre no entra en funcionamiento la hidroeléctrica.

“Será una predicción q le cae al alcalde de Medellín si no pone a funcionar Hidroituango a tiempo, tendrá una culebra más grande q está, o sea la multa q le tocará pagar (sic)”, trinó @Maurici70875932.

Y es que si bien en los últimos días las dos unidades generadoras de electricidad pasaron las pruebas que se exigían para su funcionamiento, y quedaran matriculadas en el Sistema de Potencia Nacional, está pendiente que se evacuen a las poblaciones aguas abajo del proyecto para que se les permita el encendido, recordaron en El Colombiano.

“Creemos que la otra semana vamos a definir un día donde podamos hacer este protocolo y así poder entrar a generar energía de manera continua, que es lo que nos impide la Resolución 1056 en el marco de la evacuación que venimos preparando”, citaron en ese periódico de las declaraciones del gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo.

‘La culebra’ en este caso sería de 4 billones de pesos, según explicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, si no logran poner en funcionamiento el megaproyecto.

“Poner las dos turbinas a sincronizarla con el sistema interconectado nacional vale $ 1 billón y otros $ 3 billones en pérdidas si no se logra, estamos hablando de $ 4 billones (...) Para que no se cobre la sanción y dado que nos han dado señales claras de que no se va a cobrar, se debe poner en funcionamiento en sincronismo las dos turbinas”, indicó el mandatario local.

