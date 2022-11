Pedro Sarmiento apuntó contra los jugadores de la selección Colombia por la eliminación a Qatar 2022

Sin tapujos Pedro Sarmiento se refirió a la eliminación de la selección Colombia a Qatar 2022. Imagen: Atlético Nacional.

Desde el pasado 20 de noviembre, la pelota rodó en Qatar 2022 con el juego inaugural entre la selección anfitriona y el combinado de Ecuador, que terminó imponiéndose 2-0 en el Al Bayt Stadium con un doblete de Enner Valencia que le permitió al Tri sumar los primeros tres puntos en su regreso a un Mundial.

La selección Colombia es una de las grandes ausentes de la cita orbital que se disputa en Medio Oriente tras una opaca presentación en las eliminatorias de la CONMEBOL, quedando en la sexta posición con 23 puntos, por detrás de Perú, que se quedó con el quinto puesto que le permitió jugar el repechaje ante Australia que terminó quedándose con un cupo a Qatar 2022.

Mucho se habló de lo que paso en la interna de la Tricolor durante el desarrollo de las clasificatorias que derivó en la eliminación a Qatar 2022, primero con el portugués Carlos Queiroz, y posteriormente con Reinaldo Rueda, que bajo su dirección técnica, la selección Colombia acumuló siete partidos sin anotar gol.

Cabe recordar que la salida de Carlos Queiroz del banquillo de la selección Colombia se dio luego de los resultados adversos en Barranquilla, 3-0 ante Uruguay, y 6-1 en Quito ante la selección de Ecuador.

Una voz autorizada para hablar de la selección Colombia es el entrenador Pedro Sarmiento, que hasta hace poco estuvo en la dirección técnica de manera interina de Atlético Nacional. El experimentado estratega 66 años atendió a los micrófonos de Deportes sin Tapujos, en los que refirió a la Tricolor.

El extécnico del Deportivo Cali y Medellín, lamentó que el combinado cafetero no haya podido clasifica a Qatar 2022: “A mí me da muchísimo dolor y tristeza, me da una piedra saber que Colombia, habiendo tenido una buena camada de jugadores, no hayan tenido la berraquera, la hidalguía, el carácter, el temperamento para no haber hecho lo que hicieron en esos dos partidos en los que nos eliminaron cuando sacaron a Queiroz”.

Así mismo, Sarmiento apuntó directamente hacia los protagonistas: “Uno se va entrando de lo que pasó. No fue netamente falta de capacidad, sino de patriotismo. Uno va sabiendo lo que pasó y el grupo no llegó de la mejor manera, haber puesto a Colombia en un lugar que no merece por caprichos de jugadores es supremamente doloroso”.

“Las acusaciones van y vienen cada tanto pero nadie se hace cargo de contar verdaderamente lo que ocurrió, con nombres propios y hechos verificables. Pero lo que sí parece cierto es que algo fuera de lo normal pasó para que Colombia no lograra el cupo a la Copa Mundo y no fueron solo la crisis de 7 partidos sin marcar goles”.

En cuanto a su favorito a ganar Qatar 2022, Pedro Sarmiento afirmó: “Para mi gusto son los mejores del mundo, juegan siempre serios, siempre bien”.

