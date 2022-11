Miranda cerrará con ‘broche de oro’ el primer fin de semana de Rock al Parque en Bogotá

La agrupación argentina será la responsable de cerrar el primer fin de semana del festival. Foto vía: bogota.gov.co

La gran fiesta alternativa de los colombianos comenzó con un nivel alto de adrenalina, sonidos fuertes, espectáculos fuera de serie y toda una alternativa de influencia escénica que le dieron la bienvenida a una edición más de Rock al Parque, festival que se cumple después de una espera de más de dos años por circunstancia de pandémicas.

El primer día del festival, considerado por muchos como la jornada del “Metal”, contó en en esta oportunidad con las presentaciones de las agrupaciones internacionales de Crypta (Brasil), Agraum (Países Bajos), Evile (Reino Unido), Frantic Amber (Suecia), Pressive (México), Total Death (Ecuador); el sonido hard core de la banda puertorriqueña Billy the Kid y la cereza oscura del postre amargo fue aportada por la banda de Black Metal sueca: Watain.

Entre las bandas colombiana con mayor protagonismo en esta primera jornada, los antioqueños se tomaron la tarima lago; que entre lodo, frío, y la imponencia del color verde que adorna los árboles del Parque Simón Bolívar, Control HC y Nepentes hicieron vibrar el suelo de uno de los escenarios emblemáticos del festival.

Cabe destacar, que los asistentes a esta nueva edición de Rock al Parque, pudieron ser partícipes de la conmemoración de los 30 años de unos de los trabajos discográficos más importantes del Death Metal colombiano: Reqviem, de la banda Masacre, álbum que saldría al mercado un 1 de octubre de 1991 por parte del sello francés Osmose Productions.

Durante el segundo día del festival, que se llevará a cabo hoy 27 de noviembre de 2022, desde las 2:00 p.m., hasta las 9:00 p.m, se albergará un abanico completo de propuestas artísticas alternativas y contemporáneas la cual darán paso a la tradición de la programación diversa de Rock al Parque.

En el marco de Bachue, madre llena de sabiduría, primigenia del pueblo muisca, maestra de los preceptos de la paz y la convivencia y diosa de los cuerpos de agua. Con la alegría y la fiesta que la representa, la deidad ancestral será la anfitriona central de la segunda jornada de expresión musical y como su componente principal se resaltará el valor femenino del festival y su resistencia musical.

Cabe recordar que esta oportunidad el grupo musical de origen argentino, cuyo nombre es un homenaje al actor Osvaldo Miranda, con más de dos décadas de tomarse los escenarios de su país y de toda Latinoamérica: Miranda será la encargada de cerrar la jornada en el mítico escenario principal.

La jornada del segundo día, del primer fin de semana de rock, contará igualmente con la presencia de las agrupaciones Boca de Serpiente (Bogotá), Frank’s White Canvas (Chile), Las Áñez (Bogotá), Francisca Valenzuela (Chile) y Ximena Sariñana (México) en el escenario Bio.

Por su parte, el escenario Lago, contará con las presentaciones de Buha 2030 (Bogotá), Dat García (Argentina), Lao Ra, agruapación colombiana en el exterior; Mnkybsnss de Barranquilla y la cuota de la madre España estará bajo la responsabilidad de VVV [trippin’you].

En cuanto al escenario plaza, Miranda estará acompañada de los talentos artísticos - musicales de Las Tres Piedras (Pasto), Elis Paprika and the Black Pilgrims (México), la cuota local de Hello Yak (Bogotá), Christina Rosenvinge (España) y Kumbia Queers (Argentina).

Cabe destacar que como un objetivo de salvaguarda la vida de todos los asistentes y participantes al festival, la administración de Bogotá por medio de la Policía Metropolitana han desplegado un dispositivo de seguridad, tanto en las afueras como en los escenarios del Parque Simón Bolívar.

Finalmente, más de 1.200 uniformados, entre hombres y mujeres, de diferentes especialidades están prestando seguridad en Rock al Parque, además de unidades de Tránsito y Transporte quienes están gestionando el paso en algunos tramos para facilitar la movilidad de conductores y peatones.

Así será la programación del escenario plaza, del segundo día de Rock al Parque 2022 Foto vía: rock al parque

