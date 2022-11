Luis Enrique confesó que uno de sus mejores goles se lo convirtió a la selección Colombia

El entrenador de la selección de España le marcó un golazo a la Tricolor en 1992. Tomado de @juegosolimpicos

El entrenador de la selección de España, Luis Enrique, está rompiendo estereotipos al convertirse en un auténtico streamer en su canal de Twitch. Cabe recodar que días antes del inicio de la copa del mundo de Qatar 2022, el extécnico del Barcelona anunció que abriría una cuenta en esta red social para compartir los aficionados.

La apuesta ha sido un completo éxito, pues a su primera trasmisión se conectaron alrededor de 150.000 personas que interactuaron con el entrenador de la Roja, que respondió a las preguntas de los internautas y hasta se atrevió a dar un favorito para ganar el Mundial en caso de que España no llegue a la final. “Me gustaría que Argentina ganara el Mundial. Creo que Leo Messi se merece el título, un jugador de su talla se lo merece”.

Para muchos el nuevo rol de Luis Enrique puede ser una distracción, no obstante, el asturiano no ha dejado de lado su trabajo como entrenador, ya que en el debut en Qatar 2022, España le dio un baile completo a la selección de Costa Rica, a la que goleó 7-0, siendo hasta ahora el resultado más abultado del m undial.

Si bien la selección Colombia no está en Qatar 2022, esta salió a colación en el último en vivo del streamer que recordó cuando enfrentó a la Tricolor en su época como jugador activo, cuando defendió los colores del combinado ibérico.

Le puede interesar: A Antonio Casale lo tildan de “bocón y agrandado” por comparar la derrota de Millonarios con la de Argentina en Qatar 2022

El estratega español, de 52 años, confesó que uno de sus goles favoritos fue el que le convirtió a la selección Colombia durante la realización de Juegos Olímpicos Barcelona 1992. “Yo no he sido de marcar muchos goles espectaculares, me gustó mucho uno que le marqué a Colombia en las Olimpiadas. Un gol muy chulo, me dio un pase Kiko, la controlé con el pecho en el borde del área y le hice una vaselina al portero”.

Cabe recordar que este compromiso se disputó el 24 de junio de 1992, con victoria para la Furia 4-0 que marcó el inicio del Grupo B del que también hicieron parte Qatar y Egipto. Los cafeteros solo sumaron un punto ante los qataríes, ya que en la última jornada cayeron 4-3 ante los Faraones.

La goleada de España sobre Colombia la inicio Pep Guardiola, hoy entrenador del Manchester City, y también se reportaron en el marcador Francisco Narváez, más conocido como Kiko, mientras que el autor del tercer tanto fue Rafael Berges. La Roja terminó primera del grupo con puntaje perfecto y superó en cuartos a Italia e hizo lo propio en la semifinal ante Ghana y se colgó la medalla de oro al derrotar a Polonia.

Formaciones:

Selección de España: Toni; Abelardo, Albert Ferrer, Mikel Lasa, Mikel Lasa, Roberto Solozábal, Juanma López, Rafael Berges, Luis Enrique, Pep Guardiola, Kiko; Alfonso

Entrenador: Vicente Miera

Selección Colombia: Miguel Calero; José Santa, Jorge Patrón Bermúdez, Geovanis Cassiani, Diego Osorio; Hernán Carepa Gaviria, John Pelusa Pérez, Harold Lozano; Víctor Aristizábal, Faustino Asprilla, Iván René Valenciano.

Entrenador: Hernán Darío Bolillo Gómez

El español le marcó un golazo a la Tricolor en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Tomado de @juegosolimpicos

SEGUIR LEYENDO: