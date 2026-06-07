Selección Colombia: Ramón Jesurún reveló cuál es el objetivo oficial del equipo en la Copa del Mundo 2026

El objetivo de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 es ganar el séptimo partido, es decir, ganar la semifinal y llegar a la gran final del torneo - crédito FCF

La selección Colombia está a pocos días de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el ambiente alrededor del equipo es de máxima expectativa. Las metas del combinado nacional parecen ser más ambiciosas que en anteriores participaciones mundialistas.

Así lo dejó claro el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, que reveló cuál es el objetivo que se han planteado dentro de la institución para el torneo que comenzará en los próximos días en Estados Unidos, Canadá y México.

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“Hay mucha ansiedad porque el Mundial comienza en cuestión de días y sabemos que el país entero se transforma cuando juega la selección Colombia. El objetivo que tenemos es ganar el séptimo partido”, aseguró el dirigente en diálogo con Caracol Radio.

La lista la encabezan James Rodríguez, David Ospina y Luis Díaz, los tres capitanes de la Tricolor para la Copa del Mundo 2026 - crédito FCF

La selección Colombia quiere llegar a la semifinal de la Copa del Mundo 2026

Aunque reconoció que un Mundial siempre representa la máxima exigencia competitiva del fútbol, el presidente de la Federación afirmó que la selección aspira a disputar los siete encuentros del torneo, algo que únicamente consiguen los equipos que llegan a la final o al partido por el tercer puesto. “Sabemos que la competencia es muy difícil y que están las mejores selecciones del mundo, pero nosotros queremos ganar el séptimo partido del Mundial”, afirmó.

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En el cálculo de fase por fase del torneo, ese séptimo partido significaría llegar a la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Tres de fase de grupos, el de dieciseisavos, octavos de final, cuartos y la semifinal. Un total de siete juegos.

Ramón Jesurún es presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde el pasado noviemrbe de 2015, ha sido reelegido en una ocasión - crédito Luisa Gonzalez-/Reuters

La importancia de la continuidad en las selecciones juveniles

El dirigente también aprovechó para explicar uno de los proyectos más importantes que adelanta actualmente la Federación: fortalecer el proceso formativo desde las categorías menores.

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Jesurún reveló que existía una preocupación interna porque muchos futbolistas que integraban las selecciones sub-17 no lograban dar el salto a la sub-20.

“Analizamos esas estadísticas y entendimos que debíamos mejorar los procesos de continuidad. Hoy estamos trabajando para que los jugadores puedan recorrer todas las categorías y llegar mejor preparados a la Selección de mayores”, indicó.

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Dentro de ese plan se confirmó recientemente la llegada de Francisco López como nuevo entrenador de la Selección Colombia sub-15. “La continuidad es fundamental y por eso decidimos fortalecer ese trabajo desde las categorías más jóvenes”, explicó.

La polémica de Sebastián Villa

Uno de los temas más comentados en las últimas semanas fue la inclusión de Sebastián Villa en la lista ampliada de 55 futbolistas que la FIFA permite registrar antes de presentar la convocatoria definitiva.

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Jesurún defendió la decisión y explicó que se trató de una evaluación exclusivamente deportiva.

“Era lógico que se generara debate. La FIFA permite inscribir hasta 55 jugadores como posibles convocados y Villa fue incluido dentro de ese grupo inicial. Después, el cuerpo técnico tomó la decisión final sobre los 26 futbolistas que disputarían el Mundial”, manifestó.

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El presidente de la Federación fue enfático al rechazar cualquier tipo de influencia externa en las convocatorias.

“Estamos en manos de un cuerpo técnico absolutamente profesional, transparente y honesto. Los jugadores convocados son aquellos en quienes Néstor Lorenzo cree y confía. Aquí no se llama a nadie para favorecer intereses de empresarios o representantes”, aseguró.

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La camiseta oficial y de local de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026, las mariposas amarillas en la camiseta son un homenaje al realismo mágico de Gabriel García Márquez - crédito Adidas

La camiseta, un símbolo nacional

Finalmente, Jesurún habló sobre el significado que ha adquirido la camiseta de la Selección Colombia para millones de aficionados.

“Nos enaltece que el país se una alrededor de la Selección. Hace algunos años pensamos incluso en modernizar el escudo de la Federación, pero los especialistas nos hicieron ver que para muchos niños ese escudo ya era parte de la identidad nacional”, recordó.

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Por eso considera que la camiseta trasciende el fútbol. “Hoy la camiseta de la Selección Colombia es un ícono del país y un patrimonio nacional. Representa algo mucho más grande que un equipo de fútbol”, concluyó.

Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, el mensaje de la Federación es claro: la Selección Colombia no viaja únicamente para competir. El objetivo es hacer historia y llegar más lejos que nunca. Como lo resumió Ramón Jesurún, la meta está puesta en disputar el séptimo partido del torneo, una declaración que refleja la ambición con la que el equipo de Néstor Lorenzo afrontará la cita más importante del fútbol mundial.