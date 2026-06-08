En video: así fue el entrenamiento a puerta abierta de Atlético Nacional previo a la final ante Junior de Barranquilla

Cerca de 30 mil personas entraron al Atanasio Girardot para alentar a Atlético Nacional en el entrenamiento a puerta abierta previo al partido ante Junior de Barranquilla - crédito @GuerraUribe/x

Antes de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I frente a Junior de Barranquilla, Atlético Nacional vivió una jornada que reflejó la conexión que existe entre el equipo y su hinchada. Cerca de 30.000 aficionados acudieron al estadio Atanasio Girardot para acompañar el entrenamiento a puerta abierta organizado por el club, en una demostración de respaldo masivo a pocas horas del partido que definirá al campeón del semestre.

No solo estuvieron los habituales titulares y los jugadores que hacen parte de las convocatorias más recientes. También asistieron futbolistas lesionados, integrantes que han tenido pocos minutos durante la temporada y miembros del grupo que no estarían en la lista definitiva para enfrentar a Junior.

PUBLICIDAD

Todos los jugadores con vinculación profesional a Atlético Nacional hicieron parte de este entrenamiento, independiente de su convocatoria o no para la final - crédito Atlético Nacional

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Samuel Velásquez. Aunque en las últimas horas se había conocido que el lateral no estaría entre los convocados para el compromiso decisivo, estuvo presente durante la jornada y recibió el respaldo de los aficionados. Incluso, entre los asistentes se encontraba su madre, quien acompañó al jugador en medio de un momento especial para el equipo y para su carrera deportiva.

Otra de las presencias destacadas fue la de Milton Casco. El experimentado futbolista había generado dudas debido a su estado físico y a las especulaciones sobre si alcanzaría o no a estar disponible para la final. Sin embargo, su presencia en el entrenamiento abierto fue interpretada como una señal positiva dentro del entorno verdolaga, que espera contar con la mayor cantidad de alternativas posibles para el duelo definitivo.

PUBLICIDAD

La jornada también permitió observar el gran ambiente que rodea al club en la previa de la final. Los jugadores compartieron momentos con los aficionados, saludaron a diferentes sectores de las tribunas y sintieron de primera mano el respaldo de una hinchada que sueña con sumar una nueva estrella a la rica historia de la institución.

Otra perspectiva de los canticos verdolagas, los de la hinchada de Atlético Nacional, durante el entrenamiento de esta tarde del 7 de junio en el Atanasio Girardot, les piden dejar todo en la cancha - crédito @BlogVerdolaga/X

Posibles alineaciones de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

Atlético Nacional formaría con Harlen Castillo en el arco; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco en la línea defensiva; Jorman Campuzano y Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Edwin Cardona y Eduard Bello como volantes ofensivos; y Alfredo Morelos como referente de ataque.

PUBLICIDAD

Por su parte, Junior de Barranquilla tendría a Mauro Silveira bajo los tres palos; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña y Yeison Suárez en defensa; Juan David Ríos y Fabián Ángel en la zona medular; Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Jannenson Sarmiento como hombres de creación y acompañamiento ofensivo; mientras que Luis Muriel sería el encargado de liderar el frente de ataque.

Los jugadores de Atlético Nacional en la mitad del Atanasio Girardot y de fondo la hinchada con una frase que dice Al verde lo hace grande su hinchada - crédito Atlético Nacional

¿Cuándo es y dónde ver Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla?

El partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El compromiso está programado para las 5:00 de la tarde (hora de Colombia) y definirá al campeón del primer semestre del fútbol profesional colombiano.

PUBLICIDAD

La transmisión del encuentro estará a cargo de Win Sports+, canal que tiene los derechos del fútbol profesional colombiano. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través de las plataformas digitales y los servicios de streaming asociados al operador deportivo.

Juez central y cuerpo arbitral para Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

El árbitro central designado para el partido de vuelta de la final de la Liga Colombiana 2026-I entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot es Carlos Betancur, del Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

El equipo arbitral completo es:

Asistente No. 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Asistente No. 2: David Fuentes (Cesar)

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)

VAR: Ricardo García (Santander)

Asistente VAR: Elkin Abril (Casanare)