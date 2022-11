Nuevo escándalo involucra a Fernando Salazar, directivo de Águilas Doradas: insultó a varios jugadores del Medellín

Fernando Salazar, directivo de Águilas Doradas.

Fernando Salazar no deja de estar en medio de una polémica, pues además de la fuerte denuncia que hizo el jugador del Independiente Medellín, Andrés Cadavid, sobre una presunta intimidación por parte del directivo de Águilas Doradas, ahora se dio a conocer un video en el que Salazar aparece muy molesto y siendo grosero con algunas personas, incluidos algunos jugadores del Medellín.

Una vez terminado el partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín en donde cayeron los de Itagüí por dos goles a 1, Fernando es dirigió al túnel donde llegarían sus jugadores y atrás de una barrera los del Medellín, allí se ve en las imágenes bastante inquieto y ansioso a la espera de que llegaran algunos jugadores del equipo rival para lanzarles fuertes palabras e incluso casi que encararlos.

La Fuerza Pública se encontraba en el lugar e intentó calmarlo, pues parecía que se estaba saliendo de casillas el jefe de Águilas Doradas.

El video contrasta con las declaraciones que dio en su red social de Instagram el jugador Andrés Cadavid, allí dijo que Salazar se le acercó y lo intimidó junto con uno de sus escoltas, quien además, según contó el deportista, le mostró un arma.

“Hey, hasta cuando vamos a dejar que el señor Fernando Salazar nos quiera bravear hermano... Va a venir a bravear luego de los partidos y el escolta dizque sacando pistola de la camioneta, no papito aquí no, se está equivocando papi. ¿Qué cree, que usted es un bandido? ¿Cree que estamos en la época de Pablo o qué? Nada papá, así no es, fútbol en paz mi hermano, mire a ver qué vamos a hacer que aquí nadie se arruga. ¿Qué se cree ese bobo hombre?”, fue la denuncia que hizo Cadavid.

<i>Otro escándalo en medio de la denuncia de Cadavid a Salazar y el video</i>

El exfutbolista Fernando Salazar también es acusado de haber sobornado a los recoge pelotas durante el partido contra el DIM. Estas fueron las declaraciones que dio uno de ellos: “Estábamos ahí parados, esperando como estaban evaluando el terreno de juego para continuar con el partido y se me acercó él (Fernando Salazar) y me dijo que nos ofrecía un millón de pesos a cada uno si le ayudáramos a Águilas. Que les preguntara a los recogebolas de América y Pasto cómo los tenía”.

Sobre esto fue preguntado el técnico de Águilas Doradas, Leonel Álvarez, pidiendo que si se iba a hablar del tema se hiciera con pruebas: “Tienes que tener pruebas primero que todo para poder hablar de ese tema. Yo me abstengo, eso no lo hace nuestro presidente (Fernando Salazar). He visto a jóvenes mentir mucho, entonces tenemos que escuchar a la otra parte. A mí me queda muy difícil eso, hay que preguntarle a Fernando”.

Salazar en las últimas horas emitió un comunicado en el que anunció una demanda por injuria y calumnia contra el jugador Cadavid, argumentando que ni él ni su familia cuentan con un esquema de seguridad privado y que los únicos que permanecen en seguridad durante los partidos son la Policía y los encargados del estadio.

