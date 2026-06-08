‘El Cuervo’ quedó en libertad tras ser capturado por atacar a la Policía en medio de disturbios en la Universidad de Antioquia

En una denuncia en X, la cabildante aseguró que el señalado, grabado disparando a uniformados en los hechos del 3 de junio en la Universidad de Antioquia, salió por decisión de una URI - crédito @claudiacarrasq / X

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla utilizó su cuenta en X para advertir sobre la liberación de Diego Manuel Guzmán, alias el Cuervo, que había sido capturado luego de aparecer en videos disparando contra uniformados en los disturbios del 3 de junio en la Universidad de Antioquia.

Según la denuncia de la funcionaria, tras ser aprehendido el 4 de junio en el barrio Castilla y presentado ante la Fiscalía General de la Nación, Guzmán fue dejado en libertad por orden de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

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De acuerdo con la concejal, “¡El colmo! Alias El Cuervo, el mismo que fue grabado disparándole a la Policía durante los disturbios en la Universidad de Antioquia, fue dejado en libertad y hoy nadie sabe dónde está. Ahora pretenden venderle a Medellín el cuento de una supuesta desaparición forzada, pero la realidad es que existen registros de las actuaciones realizadas por las autoridades para ubicarlo, incluyendo contactos con familiares, abogados y lugares de residencia conocidos. Mientras nuestros policías son atacados, los violentos quedan libres”.

Diego Manuel Guzmán fue aprehendido el 4 de junio en el barrio Castilla y la Fiscalía General de la Nación ordenó su libertad por medio de un fiscal de la URI - crédito Policía Nacional

La denuncia de Carrasquilla incluye cuestionamientos sobre el manejo del caso por parte de la Fiscalía y la ausencia de una judicialización inmediata ante un juez de control de garantías. En su publicación, la cabildante también advirtió sobre la circulación de versiones que plantean una posible desaparición forzada, narrativa que, según sus declaraciones, buscaría responsabilizar a las autoridades por la falta de información sobre el paradero de Guzmán.

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Contexto del caso y antecedentes

Alias el Cuervo fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, cuando se desplazaba en un taxi en el barrio Castilla. Las autoridades lo identificaron a partir de registros audiovisuales en los que presuntamente aparece disparando contra agentes durante los disturbios en la UdeA. El operativo incluyó allanamientos en su residencia, donde fueron hallados banderas, material atribuido al ELN, chalecos, aerosoles y uniformes, elementos que ahora hacen parte del material probatorio.

Tras su captura, Guzmán habría intentado evadir a las autoridades cambiando de ropa. Además, la concejala Carrasquilla sostuvo que el señalado estaría vinculado con actividades de adoctrinamiento de jóvenes y con la planeación de actos violentos en las protestas universitarias.

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Liberación y actuaciones posteriores

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció la liberación de Diego Manuel Guzmán, alias el Cuervo, tras su captura por los disturbios en la Universidad de Antioquia - crédito @claudiacarrasq / X

Según la orden de libertad emitida por la Fiscalía, al momento de su captura Guzmán portaba un arma traumática sin modificaciones, lo que, de acuerdo con el documento, no configuraba un delito que justificara una medida privativa de la libertad. Además, el informe señala que los elementos incautados no permitían vincularlo directamente con delitos específicos, así que no fue presentado ante un juez.

Tras recuperar su libertad el 6 de junio, las autoridades realizaron múltiples gestiones para localizarlo, incluyendo llamadas, comunicaciones electrónicas y visitas a domicilios relacionados con su entorno familiar y defensa jurídica, sin lograr establecer contacto efectivo.

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La concejala manifestó en su video: “Se fugó alias Cuervo, el sujeto conocido como Diego Guzmán Gallón y que es terrorista del Frente Urbano de Guerra Nacional del ELN… ordenó la libertad desde el momento en que fue capturado portando el arma de fuego con el que había disparado a los policías durante la reyerta que se presentó en la Universidad de Antioquia”.

La Policía y la Fiscalía identificaron a alias el Cuervo por videos en los que presuntamente aparece disparando contra uniformados durante los disturbios en la UdeA - crédito Policía Nacional

Carrasquilla enfatizó la necesidad de que los casos relacionados con terrorismo sean manejados por fiscales especializados y no por fiscales de la URI. Señaló: “Por el desconocimiento de los fiscales, que no son especialistas en terrorismo… hay que hacer un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que entienda que este tipo de casos los deben manejar los fiscales de terrorismo”.

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Hipótesis sobre una presunta desaparición forzada

La denuncia de la concejala advierte sobre la existencia de una estrategia para instalar la versión de una desaparición forzada.

Según Carrasquilla, “Ahora vienen con la narrativa que es que desapareció, que su mamá y su hermana no saben dónde se encuentra, que cuando fueron a buscarlo a su casa ya no estaba, para decir que las autoridades lo desaparecieron cuando la Fiscalía lo dejó en libertad. ¡Mentira! Porque realmente ese sujeto salió normalmente de las instalaciones donde lo tenían retenido transitoriamente por esa captura en situación de flagrancia”.

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Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Policía han emitido un pronunciamiento oficial acerca de nuevas órdenes judiciales o una declaratoria formal de desaparición respecto a Guzmán.