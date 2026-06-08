Silvy Araújo confirmó el nacimiento de su bebé con tiernas fotografías y reveló su nombre

Felipe y Silvy se mostraron cautivados por su primera hija - crédito silvyaraujo / Instagram

La llegada de la hija de Silvy Araújo y Felipe Hernández Pino tenía atentos a los seguidores de la creadora de contenido colombiana. Aunque la espera terminó el 7 de junio de 2026, en el momento en el que la famosa compartió las primeras imágenes de su pequeña con sus seguidores.

En la descripción del post aseguró que la pequeña nació el 5 de junio, la famosa entrenadora fitness esperó a reponerse y pasar un tiempo con su familia antes de realizar la publicación.

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A través de sus redes sociales, la cartagenera dio a conocer que su hija se llama Olivia Hernández Araújo y acompañó esta información con las imágenes en las que se aprecian los primeros minutos de vida de su pequeña. El anuncio generó una ola de reacciones entre sus más de 3 millones de seguidores y diversas figuras públicas del entretenimiento colombiano.

En el carrusel de fotografías de Instagram que compartió la famosa, se le puede ver en el hospital junto a su pareja, mientras tienen en sus brazos a la pequeña Olivia. Además de un ramo de flores que le llevó su esposo, demostrando amor y emoción por esta etapa tan importante.

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Su pareja estuvo acompañándola en todo el proceso - crédito silvyaraujo / Instagram

Primeras imágenes del nacimiento de Olivia Hernández Araújo

El post mostró tanto imágenes en blanco y negro como primeros planos de las manos de la bebé, sostenida por sus padres y algunas de las primeras prendas que le probaron para darle la bienvenida al mundo.

Además, la decoración y los colores elegidos demostraron que el recibimiento estaba completamente preparado y es que, días atrás, la creadora de contenido le mostró a sus seguidores la enorme maleta que llevaría al hospital para este momento.

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Silvy Araújo escribió lo siguiente: “Bienvenida Olivia Hernández Araújo 🩷🙏🏼🥹. Junio 5, 2026”.

La famosa mostró los primeros outfits de su bebé - crédito silvyaraujo / Instagram

Reacciones de figuras públicas y seguidores al nacimiento de la bebé de Silvy y Felipe

La noticia se difundió rápidamente, por lo que figuras del entretenimiento y admiradores reaccionaron con emoción en los comentarios y publicaciones.

Entre las reacciones destacadas se encuentra la de la también creadora de contenido Luisa Fernanda W que escribió: “¡Qué es esto tan hermoso! Bendiciones infinitas mi Silvy, felicitaciones”.

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La influencer Daniela Salazar le comentó: “Los amooo. Son lo más hermoso! Oliii te amamos! Ya queremos cargarte y llenarte de aventuras de dinosaurios, dice Pepe”. Por su parte, la mexicana Tammy Parra le dijo: “”Ahhh ya comenzó mi novela favorita.

Otro de los comentarios que llamó la atención fue el de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que le comentó la palabra: “Felicitaciones”, acompañada de emojis de ternura y corazones.

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Además, el cantante de reguetón Ryan Castro también se pronunció en los comentarios: “Felicidades, bienvenida Olivia”.

Otra de las personalidades que se pronunció fue la actriz Johanna Fadul con el mensaje: “Que Dios siga bendiciendo su hogar, Silvy y Pipe”.

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La comunidad digital de Araújo, al igual que los famosos, también demostró cercanía y gran emoción por este momento, reflejando el vínculo que la creadora de contenido mantiene con su audiencia al hacerlos participes de su embarazo.

Contemplar a la pequeña se volvió uno de sus momentos favoritos - crédito silvyaraujo / Instagram

Cabe mencionar que, durante el embarazo, la creadora compartió su día a día y el cuidado de su salud en redes sociales. Semanas antes del nacimiento, organizó un baby shower con familiares y amigos, decorado en tonos rosados y con detalles florales y de osos de peluche.

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En esa celebración, la creadora de contenido habló sobre el ambiente de amor en el que la pequeña sería recibida, lo que se demostró en cada uno de los encuentros con sus allegados.

La pareja compartió algunos de sus primeros momentos con la bebé - crédito silvyaraujo / Instagram

Otro de los aspectos que llamó la atención, es que Silvy jamás abandonó sus prácticas en el gimnasio y siempre mantuvo la disciplina con sus rutinas, lo que compartía a diario, llevándose la admiración de sus seguidores.

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