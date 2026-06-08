En video: Así despidieron los hinchas de Junior de Barranquilla a su equipo antes de la final ante Atlético Nacional

El equipo llegó a la ciudad de Medellín sobre las 6:30 p.m. para concentrar previo a la final ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot - crédito Eduardo Ahumada

Antes de emprender el viaje rumbo a Medellín para disputar la gran final del fútbol colombiano ante Atlético Nacional, Junior de Barranquilla recibió una emotiva despedida por parte de sus hinchas. Decenas de aficionados se congregaron en las afueras del hotel Dann Carlton de concentración para expresar su respaldo al equipo de Alfredo Arias, que este lunes buscará conquistar la estrella número 12 de su historia.

Uno de los momentos más esperados fue la salida de los jugadores hacia el autobús que los trasladó al aeropuerto. Los primeros en abordar fueron Juan David Ríos y Brayan Castrillón, que recibieron aplausos y muestras de cariño por parte de los aficionados presentes.

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Los primeros jugadores en subirse al bus para partir al aeropuerto fueron Fabián Ángel, que representó a los jugadores en la rueda de prensa, y Juan David Ríos, el mediocampista - crédito Eduardo Ahumada

Posteriormente apareció uno de los nombres que más expectativa genera entre la afición rojiblanca: Luis Fernando Muriel. El delantero fue recibido entre ovaciones mientras avanzaba hacia el vehículo. También hicieron su recorrido hacia el bus Mauro Silveira, Lucas Monzón y el asistente técnico Juan Manuel López, integrante del cuerpo técnico liderado por Alfredo Arias.

El entrenador uruguayo del equipo currambero aseguró que representan a 14 millones de personas, es decir, que ese es el número de hinchas del equipo - crédito Dimayor

Rueda de prensa de Junior de Barranquilla previo al partido ante Atlético Nacional

Antes del viaje, el entrenador Alfredo Arias entregó un mensaje cargado de serenidad, responsabilidad y agradecimiento hacia la afición. El estratega uruguayo dejó claro que el grupo entiende la dimensión del reto, pero aseguró que no afrontan la final bajo presión.

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“Nosotros representamos a una ciudad y a toda una región. Más que presión, sentimos una enorme responsabilidad. La gente cree en este equipo y espera que dejemos absolutamente todo en la cancha, y esa es nuestra obligación”, expresó el entrenador.

Arias destacó además el alcance de la hinchada juniorista, señalando que el club representa a millones de personas en toda la Costa Caribe. “Junior no es solamente Barranquilla. Tenemos aficionados en todos los rincones de la región. Ojalá podamos estar a la altura de ese privilegio que significa representar a tanta gente”, afirmó.

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El técnico recordó que desde el inicio de la temporada el principal objetivo era conseguir el bicampeonato del fútbol colombiano. Aunque también existía la ilusión de realizar una destacada participación internacional, insistió en que la prioridad siempre estuvo puesta en la liga. “Nuestro objetivo era este. Teníamos el sueño de hacer una gran campaña internacional, pero la meta era llegar a esta instancia y pelear por el título”, comentó.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje directo a los hinchas que acompañaron al equipo durante toda la temporada. “Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Nos han acompañado en todas las canchas y en los momentos más difíciles. Ojalá esta noche puedan descansar, aunque sé que es complicado dormir antes de una final. Lo que sí puedo asegurar es que tienen un grupo valiente, un equipo que siempre se levanta y que suele encontrar su mejor versión en los partidos más exigentes”, manifestó.

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La hinchada de Junior de Barranquilla no tendrá acceso al estadio Atanasio Girardot para la final ante Atlético Nacional - crédito AFP

El respeto de Junior de Barranquilla con Atlético Nacional, a pesar del marcador a favor

El entrenador también hizo una reflexión sobre lo realizado hasta ahora por su plantel. Aunque reconoció sentirse satisfecho por el trabajo desarrollado durante el semestre, dejó claro que todavía falta el último paso. “Hay satisfacción por el camino recorrido, pero esto aún no está terminado. El fútbol tiene la particularidad de que solo premia al primero. En otros deportes el podio se comparte, pero aquí únicamente se recuerda al campeón. Sin embargo, estamos orgullosos de lo que hemos construido”, señaló.

Arias tampoco ocultó su respeto por el rival que tendrán enfrente. El entrenador reconoció que Atlético Nacional fue el equipo más sólido del campeonato y que mereció finalizar en los primeros lugares de la tabla. “Nos enfrentamos a un gran rival, un equipo que hizo un semestre extraordinario y que está muy bien dirigido. Eso aumenta nuestra responsabilidad porque sabemos que tendremos un desafío enorme”, indicó.

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Sin embargo, más allá del reconocimiento hacia el conjunto antioqueño, el técnico dejó claro que Junior no cambiará su manera de afrontar los partidos. “Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho durante estos dos semestres. Respetamos mucho a Nacional, sabemos que jugará con el apoyo de su gente, pero nuestro pensamiento es uno solo: intentar ganar. No viajamos a Medellín con otra idea diferente”, concluyó.