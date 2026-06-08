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Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”

El portero tiene contrato vigente con Once Caldas y debutó profesionalmente en Envigado. Jugó 21 partidos como titular en el 2026 y alcanzó los cuatro partidos sin recibir goles

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Joan Parra tiene 25 años y nacióiel 10 de junio de 2000 en El Peñol, Antioquia - crédito @jaonparra__99
Joan Parra tiene 25 años y nacióiel 10 de junio de 2000 en El Peñol, Antioquia - crédito @jaonparra__99

Joan Parra, actual arquero de Once Caldas, es el guardameta colombiano que confesó que le gustaría vestir la camiseta de Millonarios y que considera un sueño la posibilidad de compartir camerino con Radamel Falcao García. El portero de 25 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en uno de los nombres que más interés generan en el mercado de fichajes del fútbol colombiano.

El arquero, nacido el 10 de junio de 2000 en El Peñol, aseguró que su presente deportivo es resultado de un crecimiento constante que comenzó en Envigado y que ha logrado consolidarse en Once Caldas.

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“Creo que he progresado muchísimo. Tuve la oportunidad de demostrar lo que venía haciendo en Envigado y ahora lo estoy ratificando en un club grande como Once Caldas”, explicó el guardameta al referirse a la evolución que ha tenido durante las últimas temporadas.

Joan Parra
Joan Parra debutó como futbolista profesional en Envigado, donde jugó 121 partidos oficiales y recibió 148 goles - crédito Colprensa

Sin embargo, también fue prudente al hablar sobre su futuro. Parra afirmó que en este momento está concentrado exclusivamente en los retos deportivos de Once Caldas y que no puede garantizar que vaya a cambiar de equipo durante este mercado de transferencias.

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No podría asegurar si voy a cambiar de club o no. Estoy enfocado en Once Caldas, en la pretemporada y en todo lo que se viene con el equipo”, comentó.

A pesar de ello, reconoció que existen acercamientos y que varios clubes han mostrado interés por contratarlo. Entre ellos aparece Millonarios como uno de los más insistentes.

Me han hablado de un interés importante por parte de Millonarios, pero todavía no existe un acuerdo que permita decir que mi llegada está encaminada”, explicó.

Para Parra, una eventual transferencia al conjunto Embajador representaría un paso importante en su carrera. El arquero considera que jugar en Bogotá ofrece una vitrina especial tanto para aspirar a la selección Colombia como para llamar la atención de equipos internacionales.

“Millonarios es un club muy importante de la Liga Colombiana. Estar en la capital da mucha visibilidad para la selección Colombia y además es una institución que suele proyectar jugadores hacia el fútbol internacional”, señaló.

El guardameta también reveló que ha recibido comentarios sobre posibles intereses desde México, aunque aclaró que no existe ninguna negociación concreta por ahora.

“También me han hablado de México, pero no hay nada claro. En este momento el mercado allá se mueve con más calma y todavía no hay nada definido”, manifestó.

Más allá de lo deportivo, hubo una declaración que llamó especialmente la atención de los aficionados de Millonarios. Al ser consultado por la posibilidad de compartir vestuario con Falcao, Parra no dudó en reconocer que sería una experiencia única.

“Llegar a Millonarios sería algo muy importante para mí. Todos sabemos la grandeza que tiene ese club y poder compartir camerino con Falcao sería un sueño. Sabemos lo que representa para el fútbol colombiano y la cantidad de cosas que uno podría aprender de él. Escuchar sus consejos sería algo muy valioso”, afirmó.

El arquero considera que sus características encajarían bien en la idea de juego del conjunto azul. De hecho, cree que su estilo ha despertado interés precisamente por las cualidades que muestra en la salida con balón y en la construcción desde el fondo. “Pienso que mi estilo de juego podría adaptarse muy bien a Millonarios, pero todo dependerá de que los clubes lleguen a un acuerdo”, agregó.

Una de las opciones para arquero extranjero que manejaría Millonarios es Guillermo Viscarra - crédito @juliancaperab/X
Una de las opciones para arquero extranjero que manejaría Millonarios es Guillermo Viscarra - crédito @juliancaperab/X

No obstante, también reconoció que el mercado de porteros suele ser complejo y que todavía hay varios movimientos por concretarse. Incluso mencionó que la posible llegada de arqueros extranjeros a distintos equipos podría modificar el panorama durante las próximas semanas.

Mientras tanto, su realidad contractual sigue ligada a Once Caldas. Parra recordó que el club adquirió sus derechos deportivos y que tiene vínculo vigente hasta 2028, por lo que cualquier negociación deberá contar con el visto bueno de la institución manizaleña.

En la imagen aparecen en este orden, Joan Parra, David Ospina, Mauricio Olivera y Andrés Mosquera Marmolejo - crédito Joan Parra/Atlético Nacional/Dimayor
En la imagen aparecen en este orden, Joan Parra, David Ospina, Mauricio Olivera y Andrés Mosquera Marmolejo - crédito Joan Parra/Atlético Nacional/Dimayor

Estadísticas de Joan Parra en Once Caldas

El interés que genera Joan Parra no es casualidad. Sus números durante la actual temporada lo han convertido en uno de los porteros más destacados de la Liga BetPlay.

El guardameta ha disputado los 21 partidos de su equipo como titular, demostrando regularidad y confianza para mantenerse como dueño absoluto de la posición. Además, registra 70 atajadas, una cifra que refleja la importancia de sus intervenciones para Once Caldas.

A ello se suman 25 goles recibidos y cuatro vallas invictas, estadísticas que lo ubican entre los arqueros con mejor rendimiento del campeonato.

Con 1,83 metros de estatura, reflejos destacados y experiencia acumulada en el fútbol profesional colombiano, Parra aparece como uno de los nombres a seguir durante este mercado de fichajes.

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