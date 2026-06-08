La viuda de Miguel Uribe Turbay confesó la existencia de una carta que anticipó el adiós de su esposo: “Sueño con morirme en tus brazos”

María Claudia Tarazona reveló cómo una carta de aniversario se convirtió en una trágica premonición de la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito @elrincondeloserrores/Instagram

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, compartió por primera vez momentos inéditos de los dos meses que su esposo permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU) tras el atentado del 7 de junio de 2025 que acabó con su vida 65 días después, a un año de ese hecho.

En una conversación en el pódcast El rincón de los errores, María Claudia Tarazona reveló detalles médicos, familiares y emocionales; además, entregó el testimonio de una despedida marcada por una carta premonitoria, el valor frente a la tragedia y la necesidad de transformar el dolor en propósito.

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Según narró la abogada a Marimar Vega y Efrén Martínez, conductores del pódcast, la tarde del ataque recibió una llamada que alteró para siempre la vida de su familia y era que un joven de 14 años había disparado a Miguel Uribe Turbay en el “centro de la cabeza”.

El testimonio de la viuda un año del atentado contra Miguel Uribe

Tarazona relató que corrió al hospital ese 7 de junio, temiendo que su esposo muriera solo, y al llegar se enfrentó a una escena devastadora: “Me acosté encima de él, metí los brazos así por debajo, lo llené de besos, le di las gracias de todo y le dije: ‘Entre tú y yo no hay nada pendiente. Vete en paz, Miguel, vete en paz’. Yo iba con la cabeza de Miguel en mis manos, con la cabeza completamente reventada, sangrando, pidiéndole que no se muriera, que luchara”.

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En el pódcast El rincón de los errores, María Claudia Tarazona habló de lo que fue despedir a su esposo tras el atentado - crédito @maclaudiat/Instagram

Durante las semanas posteriores, Tarazona permaneció junto a su esposo en el hospital, enfrentando un escenario médico incierto y la presión mediática. Describió la UCI como un universo ajeno a la vida cotidiana, un lugar donde la muerte y la esperanza se alternan a cada momento: “Es sentir que uno tiene una soga al cuello y está empinado sobre una banca, que en cualquier momento se puede caer”.

Tarazona reconoció que la situación la obligó a vivir el minuto a minuto y a sostener a sus hijos, en especial a Alejandro, el hijo menor de la pareja, al que tuvo que comunicarle la gravedad del estado de su padre con la asesoría de una psicóloga infantil.

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En medio de la crisis, María Claudia Tarazona relató la red de apoyo que se formó entre familias de otros pacientes en la UCI, quienes compartieron consejos y contención para sobrellevar la incertidumbre. Como parte de esa comunidad, recibió y transmitió el consejo de vivir el proceso un día a la vez y de prepararse para los altibajos inevitables: “Se vuelve una familia en el pasillo del hospital. Nos cuidábamos entre nosotros. Mis oraciones no eran solo por Miguel, eran por todos los que estábamos ahí”.

La carta de aniversario que marcó la despedida

A pesar de algunos signos de mejoría, el estado de Uribe Turbay se agravó con una complicación irreversible y Tarazona debió enfrentar la inminencia de la muerte de su esposo. En esos días finales, tras casi dos meses hospitalizado, recordó la carta de aniversario que había recibido semanas antes del ataque.

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“Miguel me había entregado una carta de aniversario. Lo del atentado fue el 7 (junio) y la carta me la entregó el 14 de mayo. Ya estábamos de aniversario. Miguel me escribió: ‘Me sueño con morirme en tus brazos’. Se murió en mis brazos”, dijo en medio de las lágrimas.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló detalles inéditos sobre los 65 días que su esposo permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el atentado del 7 de junio de 2025 - crédito @elrincondeloserrores - @maclaudiat/Instagram

La coincidencia entre las palabras escritas y la realidad del desenlace marcó profundamente la experiencia de la viuda, que insistió en que la despedida no dejó asuntos pendientes entre ambos, explicó y reveló entre lágrimas: “Decido no estar atrapada ni en el dolor, ni en el odio, ni en la venganza. Pero el dolor me recuerda que lo amo profundamente. Me recuerda que ese amor no tiene límites, pero también que me da esa posibilidad de sentirme muy viva y vivir por él y por mí, porque mataron a Miguel, pero no me mataron a mí. Y entonces ahí encontré un gran valor y un gran significado sobre la muerte de Miguel”.

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La decisión de no vivir con odio tras la tragedia

El pódcast recogió su decisión de no quedar atrapada en el odio ni en la venganza. La viuda del exprecandidato presidencial señaló que comprende el ciclo de la violencia que afecta a los adolescentes reclutados para delinquir, como el joven que disparó a su esposo, y que su propósito ahora es ayudar a otros niños a encontrar un camino distinto.

Por lo que recordó que parte de encontrar ese camino fue recordar cuando Alejandro, su hijo de cinco años, le dijo en su momento: “Mamá, cuando tú me dijiste que a mi papá le habían disparado, yo sentí que todos los huesitos de mi cuerpo se salieron de su lugar”.

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María Claudia Tarazona habló del dolor que fue para su hijo Alejandro la muerte de Miguel Uribe Turbay- crédito @maclaudiat/Instagram

Tarazona relató el esfuerzo necesario para acompañar a sus hijos en el duelo y para sostenerse a sí misma en medio de la tormenta emocional y mediática. Explicó que eligió no dejarse vencer por el resentimiento y que su proceso de duelo implicó aceptar que estaba viva y que tenía la responsabilidad de seguir adelante por su familia.