Ciudadano estadounidense llegó a Bucaramanga a pasar vacaciones y terminó siendo víctima de atraco

La cámara de una barbería grabó el momento en que un viajero que llegó de Estados Unidos fue baleado en medio de un atraco en Bucaramanga. Capturas de video de Facebook

Hace dos semanas llegó a Bucaramanga Edward Quintero, oriundo de esa ciudad, pero que actualmente reside en Estados Unidos. El motivo de la visita a su tierra natal era pasar tiempo con su familia y departir en la capital. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que lo atracaron y, en medio del hecho, lo hirieron con un disparo.

El atraco ocurrió en la mañana del jueves 24 de noviembre en el sector Real de Minas, de la ciudad de los parques. Al salir de una barbería, cerca al centro comercial Arcópolis, la víctima se disponía a dirigirse hacia otro lugar en una moto; justo en ese momento, lo abordaron dos delincuentes que le robaron un rosario de oro, una maleta y su billetera. Además, lo hirieron en una de sus piernas con un arma traumática de balines, según su relato.

Precisamente, una cámara de seguridad de la misma barbería logró captar el momento en que fue atracado. Una vez los ladrones huyeron, los trabajadores de ese lugar salieron a auxiliar a Quintero, cuya herida no fue de gravedad y salió ileso del hecho. Acto seguido, fue llevado a un centro asistencial cercano y a las pocas horas le dieron de alta.

Otras cámaras de seguridad que dan a la calle mostraron que en el semáforo que queda en la esquina de esa avenida estaban dos motos con sus conductores esperando a los ladrones. Uno de ellos siguió disparando desde el vehículo al ver que de la barbería salieron varios trabajadores y clientes a ver lo que ocurría.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, el ciudadano estadounidense detalló cómo ocurrió el robo: “Yo estaba acomodando la moto, llegó un tipo por detrás a quitarme el rosario, intenté salir corriendo, llegó un tipo acuerpado, me apuntó con un revolver largo, luego me disparó en la pierna, me quitaron el rosario de oro, un canguro donde había dólares, papeles, y otras cosas”.

En la billetera que le robaron tenía sus documentos, por lo que ahora debe hacer todos los trámites para recuperarlos. Una vez los tenga de vuelta, regresará a Estados Unidos. Vale indicar que, de acuerdo con reportes oficiales, gran parte de los hechos de inseguridad ocurren en el área metropolitana de Bucaramanga. De ellos, el 70 % ocurre por intolerancia.

Sumado a eso, de enero a septiembre de 2022 ocurrieron 4934 casos. De los cuales, 803 ocurrieron con arma de fuego. Además, a comparación de 2021, este año los atracos aumentaron un 4 %. Bajo ese escenario, las autoridades han registrado cifras récord en materia de capturas por delitos como el narcotráfico. 39 bandas delincuenciales han sido desarticuladas, de las cuales cerca del 70 % centraban sus actividades en el microtráfico.

Solo en esos nueve meses del año, 8000 delincuentes fueron capturados por la Policía por múltiples delitos, siendo una de las ciudades con mayor registro del país tanto en detenciones como en hurtos, al cual hay que sumarle el cometido contra Edward Quintero, quien pocas ganas tendrá de volver a la ‘ciudad bonita’ después del hurto del que fue víctima.

