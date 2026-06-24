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En video: hinchas de la Selección Colombia contaron qué conocen de RD Congo de cara al partido por la Copa del Mundo 2026

Los aficionados de la Tricolor reconocieron que el resultado que logró el Congo ante Portugal ratifica que es un buen equipo

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Los hinchas se mostraron optimistas, pero cautelosos sobre lo que conocen de RD Congo. Aseguraron que no es mejor equipo que Colombia - crédito Diego Suárez/Infobae

La Copa del Mundo permite a los aficionados conocer, por lo menos a distancia, diferentes países. Ese fue el caso de República Democrática del Congo, que tras su histórico empate 1-1 ante la Selección de Portugal, hizo que más personas alrededor del mundo supieran de su existencia. Así lo demostraron algunos hinchas de la Selección Colombia, que en la previa del partido entre la Tricolor y el equipo africano, expusieron qué conocen y han escuchado sobre el próximo rival de la Tricolor en el Mundial 2026.

El duelo entre colombianos y congoleños será el martes 23 de junio a las 9:00 p. m. en el Estadio Akron de Guadalajara, México. Un duelo que le permitirá a los dirigidos por Néstor Lorenzo clasificar a la segunda fase del torneo, en caso de que gane el partido. Algo que no será fácil, según lo expresó un aficionado a la Tricolor que fue consultado por Infobae Colombia: “Yo creo que es un buen equipo porque lo demostró ante Portugal, sacándole ese empate en la primera fecha”, dijo la persona que estaba frente a la Plaza de Bolívar.

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Los hinchas de la Selección Colombia contaron qué conocen de República Democrática del Congo, de cara al duelo por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026 - crédito Diego Suárez/Infobae
Los hinchas de la Selección Colombia contaron qué conocen de República Democrática del Congo, de cara al duelo por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026 - crédito Diego Suárez/Infobae

Posibles resultados entre RD Congo y Colombia

Y es que ese resultado hace que los colombianos tengan cautela de cara al partido. Si bien la mayoría aseguró que el resultado terminará a favor del equipo colombiano, ninguno dijo que perdería Colombia, saben que el partido será cerrado y el resultado no finalizará abultado: “Si no termina 2-1, finaliza 3-2. Pero será muy apretado”, dijo otro aficionado.

Sin embargo, los hinchas son conscientes de que la Selección Colombia es mejor que la República Democrática del Congo. Así lo confesó una aficionada, que tras asegurar que el marcador finalizará 2-0 a favor de Colombia con goles de Richard Ríos, dijo: “No conozco mucho de ese equipo, pero estoy segura de que Colombia es mejor”.

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Otro de los aficionados hizo referencia a los dos jugadores insignia de la Selección Colombia. “Conozco que tienen a Wan Bissaka, el jugador que hasta hace poco jugaba en el Manchester United, y a Cédirc Makambú”, dijo. Este último también es conocido en Colombia por ser compañero de equipo de Juan Camilo “El Cucho” Hernández en el Real Betis de España.

Chancel Mbemba, de la República Democrática del Congo, reacciona tras el partido contra Portugal - crédito Annegret Hilse/Reuters
Chancel Mbemba, de la República Democrática del Congo, reacciona tras el partido contra Portugal - crédito Annegret Hilse/Reuters

Logros históricos de RD Congo

Y es que el empate ante la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo todo el partido además, no ha sido el único logro de ese equipo a lo largo de la historia. En 1974, cuando como Zaire disputó la Copa Mundial de la FIFA 1974 en Alemania, se convirtió en la primera selección de África subsahariana en participar en un Mundial. En aquella época protagonizó una histórica clasificación tras ganar la Copa Africana de Naciones de 1974.

Además, a nivel continental, el Congo ha levantado dos veces el título africano: en 1968 y 1974. También logró un tercer lugar en la Copa Africana de Naciones 1998. Además de los ya mencionados, Bissaka y Makambú, entre sus referentes recientes se destacan Yoane Wissa, delantero del Brentford FC, reconocido por su velocidad y capacidad goleadora; Chancel Mbemba, defensor con trayectoria en Europa y líder de la zaga; además de Théo Bongonda, con un amplio recorrido a nivel internacional.

Los jugadores de la República Democrática del Congo celebran el gol que les dio el empate 1-1 ante Portugal, resultado histórico para esa selección - crédito Phil Noble/Reuters
Los jugadores de la República Democrática del Congo celebran el gol que les dio el empate 1-1 ante Portugal, resultado histórico para esa selección - crédito Phil Noble/Reuters

El estilo congoleño se caracteriza por su potencia física, transiciones defensa-ataque, también conocidas como contragolpes, rápidas por banda y jugadores con gran capacidad atlética. Aunque no es una potencia mundial constante.

Lo cierto es que República Democrática del Congo ya tiene reconocimiento por parte de algunos hinchas de la Selección Colombia, y genera cierto nivel de respeto entre ellos. Falta ver si la Selección Colombia atiende a ese respeto con un juego serio, o si la superioridad histórica, que es evidente entre un equipo y otro, hace que los jugadores tengan confianza excesiva.

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