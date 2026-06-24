Condenan al criminal que mató a su suegra a puñaladas porque intentó defender a su hija de un ataque con la misma arma

El criminal fue condenado por el brutal ataque en contra de su esposa y su suegra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez condenó a Fisher Steven Novoa Duarte 19 años y 4 meses de prisión por matar a su suegra y herir a su esposa en Girón, Santander, en la madrugada del 26 de enero de 2026 dentro de una vivienda rural y en presencia del hijo menor de la pareja.

La sentencia se apoyó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró una declaración de culpabilidad por violencia intrafamiliar, homicidio y feminicidio tentado, todas las conductas agravadas, debido a que la suegra del agresor murió después de recibir 12 puñaladas cuando intentó defender a su hija.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda de la vereda Río Frío, en Girón, donde las dos mujeres descansaban cuando comenzó la agresión. La primera víctima fue Luz Marina Serrano Serrano, de 50 años, que murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

La otra persona que resultó lesionada fue Yamile Tatiana Ruiz Serrano, de 30 años y pareja del condenado, con el que mantenía una relación de 11 años. Sufrió lesiones en el mentón y el pecho con la misma arma cortopunzante con la que el criminal mató a su madre, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde lograron salvarle la vida.

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El criminal atacó a la mamá de su pareja de forma despiadada, después de herir a su propia esposa en presencia de su hijo - crédito Colprensa

El ataque fue presenciado por un menor

Según el boletín oficial sobre el caso, el ahora condenado llegó a la vivienda con el propósito de agredir a sus familiares. El ataque ocurrió en la finca La Santillana, situada en la vereda Río Frío, y fue presenciado por el hijo menor de la pareja.

La reconstrucción del caso indica que Novoa Duarte atacó primero a su esposa. Cuando Luz Marina Serrano Serrano intervino para proteger a su hija, él la hirió repetidas veces hasta causarle la muerte.

La captura se confirmó el 28 de enero de 2026, dos días después del crimen. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre de 33 años fue detenido en vía pública, en la calle 33 No. 26-48 del casco antiguo de Girón.

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El operativo fue realizado por unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Tras su detención, quedó bajo custodia en la Estación de Policía de Girón mientras se definía su traslado a un centro de reclusión.

Las dos mujeres se encontraban descansando cuando fueron atacadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El acusado se presentó primero ante las autoridades, pero quedó libre hasta que se expidió la orden de captura

Horas después del ataque, Novoa Duarte se presentó voluntariamente ante las autoridades. En ese momento quedó en libertad porque no existía una orden de captura y tampoco se configuraba una situación de flagrancia.

Después de la verificación del caso, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga, con sede en Girón, emitió la orden de captura. Después de varios meses fue judicializado, aceptó su responsabilidad y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Cabe mencionar que la investigación avanzó también con la información entregada por Yamile Tatiana Ruiz Serrano desde el centro médico al que fue trasladada. Su relato permitió identificar al responsable y fortaleció el proceso que terminó en su captura definitiva y en la condena.

La comunidad exige que no se otorgue ningún beneficio de rebaja de pena al agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso fue ampliamente rechazado entre la comunidad que pidió respeto por las mujeres en la región y en todo el territorio nacional ante la cantidad de casos que se han presentado en el país en los que las parejas o allegados a las víctimas deciden acabar con su vida.

Ante la gravedad del panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier acto de violencia y amenaza en contra de las mujeres, con el fin de que se pueda actuar rápidamente y evitar más desenlaces fatales.

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