La Selección Colombia ya le ganó a Francia, Brasil y Portugal en un registro de la Copa del Mundo 2026, pero no a España

Este es el resumen del partido, entre la Selección Colombia y Uzbekistán, en el que la Tricolor alcanzó el segundo porcentual de posesión más alto de la primera fecha de la fase de grupos - crédito TyC Sports

La Selección Colombia registró el segundo porcentaje de posesión de balón más alto de la primera fecha de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, con el 56,7%, según el dato oficial de la FIFA. Cifra con la que superó a las selecciones más candidatas a llevarse el título en esta edición del Mundial: Brasil, que registró el 46,7%; Francia, con un 49,4%; Argentina, que llegó al 44,6% e Inglaterra, con el 49%. Solamente España, con el 74%, superó a la Tricolor en este ítem.

La obtención de ese registro por parte del equipo colombiano fue en el enfrentamiento ante Uzbekistán, partido en el que formó con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Javier Suárez y Luis Díaz. Ellos, junto a los ingresos de Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Richard Ríos y Kevin Castaño, fueron los responsables de esa posesión de balón.

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Luis Díaz (7) celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán por el Grupo F del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en la Ciudad de México - crédito Ashtin Barker/AP Foto

¿Cómo se mide la posesión de balón en el fútbol profesional?

De acuerdo a la explicación de la FIFA, máximo ente regulador del fútbol profesional a nivel mundial, la posesión del balón en este deporte se mide calculando el tiempo total de control que tiene cada equipo, o contando la cantidad de pases correctos de cada equipo. El resultado siempre se expresa en porcentajes, sumando ambos, el de los dos equipos, el 100%. Existen tres métodos principales para obtener este dato:

Cálculo de pases: empresas de estadísticas como Opta determinan la posesión contando el número de pases correctos de un equipo y dividiéndolo entre el total de pases del partido.

Medición de tiempo: mide exactamente el tiempo (en minutos y segundos) que un equipo tiene la pelota bajo control, desde que la recupera hasta que la pierde (por un tiro, falta o pase interceptado).

Seguimiento con inteligencia artificial: utiliza cámaras de seguimiento óptico para evaluar qué equipo tiene la esfera de control o qué jugadores están más cerca del balón en todo momento.

Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México - crédito Isaac Esquivel/EFE

¿Qué incluye y qué no?

Sí cuenta: cuando un equipo da pases entre sus defensas, cuando el portero retiene el balón en sus pies, y el periodo de elaboración previo a un tiro al arco.

No cuenta (balón muerto): el tiempo en que el juego está detenido por saques de banda, saques de meta, faltas o el descanso. Aunque no se asigne a nadie en este lapso, el porcentaje total no se ve afectado.

No fue el único registro en el que la Selección Colombia fue superior a los demás equipos, pues en la cantidad de pases completos, también estuvo por encima de los demás. El total del equipo colombiano fue de 534, Brasil tuvo 457, Francia 516, Argentina 517 e Inglaterra 421. España volvió a liderar el ranking con 755 pases completos en total.

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La exposición de ese dato de la posesión de balón estuvo acompañada por el comparativo de remates y disparos al arco. En esas ya no fue predominante el dominio de la Selección Colombia.

Los remates:

España - 27

Inglaterra - 22

Colombia - 15

Brasil - 12

Francia - 11

Argentina - 10

El equipo colombiana celebra una de las tres anotaciones que hizo ante Uzbekistán, con James Rodríguez a la cabeza, pieza fundamenten la posesión del balón por su función de volante creativo en la cancha - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

Los disparos al arco:

Inglaterra - 11

Francia - 8

España - 7

Argentina - 6

Brasil - 5

Colombia - 4

La Tricolor fue la que menos remató al arco en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Cabe recordar que la diferencia entre los remates y los disparos al arco es que los primeros, remates, son los que se cuentan independientemente de donde termine, a dos, cinco, diez o más metros de lejanía con el arco. Mientras que los disparos al arco son los que sí terminan en algún lugar dentro de los tres palos de la potería.

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Ahora, la Selección Colombia enfrentará a República Democrática del Congo con el objetivo de mantener esos estándares de posesión de balón y asegurar su clasificación a la segunda fase.